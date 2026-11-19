DOW JONES--Nach den Abgaben des Vortages stellen sich Marktteilnehmer am Donnerstag auf deutlich steigende Kurse an der Wall Street ein. Der Aktienterminmarkt deutet einen festen bis sehr festen Handelsbeginn am Kassamarkt an. Selbst ein als falkenhaft interpretiertes Fed-Protokoll der Oktobersitzung tut der positiven Stimmung keinen Abbruch, zumal Anleger darauf bereits am Vortag im späten Handel reagieren konnten. Händler sprechen stattdessen von einer von Tech-Werten angeführten Rally dank des Börsendebüts von Anthropic an der Nasdaq im Tagesverlauf.

"Alle äußeren Anzeichen deuten auf großen Optimismus für die Aktie hin, die ein wichtiger Gradmesser für die Risikobereitschaft der Anleger im Bereich KI-Handel sein wird", urteilen die Capital-Analysten. "Das Interessante am heutigen Börsengang von Anthropic ist, dass er die Bedeutung von KI unterstreicht. Die Wachstumsrate ist atemberaubend. Wir haben in so kurzer Zeit noch nie eine derart große Wertschöpfung gesehen", ergänzt Marktstratege Jonathan Cohen von Robocap. Dem KI-Unternehmen ist der größte Börsengang der Geschichte gelungen. Der Claude-Entwickler und größte Konkurrent von OpenAI mit deren CHatGPT hat mehr Aktien als geplant zu einem höheren Preis als erwartet platziert.

Anthropic brachte 980 Millionen Aktien zu je 83 Dollar am Markt unter, das Unternehmen hatte zunächst 825 Millionen Papiere in einer Spanne von 70 bis 78 Dollar angeboten. Die Gesellschaft nimmt damit 81,34 Milliarden Dollar ein und wird insgesamt mit 1,5 Billionen Dollar bewertet. Das Unternehmen plant zudem, bei einer Privatplatzierung von Aktien zusätzliche 26 Milliarden Dollar einzunehmen. Doch die Superlative um die Marktkapitalisierung könnten noch weitaus höher ausfallen, denn im Graumarkt wird die Aktie derzeit mit einem Aufschlag von 25 Prozent gehandelt. Bis zum ersten Kurs dürfte es aber noch dauern, bei SpaceX wurde der erste gehandelte Kurs erst über zwei Stunden nach Eröffnung der US-Börsen gestellt.

In dieser Hinsicht könnte der Börsengang jenem von SpaceX im Juni folgen, als die Aktie an ihrem ersten Handelstag um 19 Prozent in die Höhe geschossen war. Dieses Beispiel liefert Investoren von Anthropic jedoch zugleich ein mahnendes Beispiel. Obwohl SpaceX weiterhin über dem Ausgabepreis notiert, liegt der Kurs derzeit aber weit unter ihrem Höchststand. Elon Musks SpaceX hatte vor Anthropic den Rekord mit 75 Milliarden Dollar beim Börsengang inne gehabt.

Vorbörslich sind die Aufschläge im Technologiesektor breit gestreut - Amazon (+2,4%), Nvidia (+1,8%) und Alphabet (+3,9%) legen deutlich zu. Alle drei Unternehmen wollen an der Privatplatzierung von Anthropic- Aktien teilnehmen. Alphabet hat zudem einen neuen KI-Coding-Agenten (Gemini 4 Neon) vorgestellt.

Am Rentenmarkt kommen die Renditen von den Tageshochs nach schwachen Daten zurück. Sowohl die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten als auch der Philadelphia-Fed-Index sind schlechter als gedacht ausgefallen. Nach dem falkenhaften Sitzungsprotokoll werfen zehnjährige US-Staatsanleihen mit 5,08 Prozent nur noch 1 Basispunkt mehr ab. Der Dollar profitiert aktuell von den Zinserhöhungsspekulationen nicht, der Dollar-Index büßt 0,2 Prozent ein - gebremst von den schwachen Daten. Gleichwohl hält sich der Greenback in der Nähe des jüngst erreichten 19-Monats-Hochs. Zinserhöhungsspekulationen dürften den Dollar weiter stützen, befindet MUFG.

Die Goldpreise geben mit den Zinsspekulationen und steigenden Marktzinsen leicht nach. Der schwächelnde Dollar verhindere größere Abgaben, heißt es. Laut UBS bleibt der Ausblick für Gold weiterhin positiv, doch sei Geduld erforderlich. Die Ölpreise steigen indes, das Fass Brent um 1 Prozent. Laut iranischen Angaben sind erneut zwei Supertanker in der Meerenge von Hormus auf Seeminen gelaufen. Gleichwohl rechnet die Internationale Energie-Agentur damit, dass der globale Ölmarkt im vierten Quartal einen Überschuss verzeichnen wird, der sich im nächsten Jahr ausweiten dürfte, da sich die Produktion im Nahen Osten schneller erhole als die Nachfrage.

Am Aktienmarkt sinken Walmart vor der Startglocke um 1,1 Prozent nach Vorlage von Drittquartalszahlen. Der Einzelhandelsriese verbuchte gestiegene Umsätze und Gewinne im E-Commerce, im Werbegeschäft und in weiteren neueren Geschäftsbereichen. Die Erlöse im stationären Handel ermäßigten sich jedoch weiter. Palo Alto Networks schießen um 9,3 Prozent nach oben - nach einer angehobenen Gewinnprognose sowie der Übernahme des KI-Startups Applied Compute.

Meta Platforms wird mit der Ausgabe neuer stimmrechtsloser Aktien der Klasse C warten, bis ein dies betreffendes Gerichtsverfahren in Delaware im Frühjahr abgeschlossen ist. Der Kurs legt um 1,1 Prozent zu.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,83 +0,03 4,84 4,78

5 Jahre 4,91 +0,02 4,93 4,87

10 Jahre 5,08 +0,01 5,11 5,05

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:41

EUR/USD 1,0997 +0,2 0,0024 1,0973 1,0960

EUR/JPY 175,87 +0,6 1,0300 174,84 174,6100

EUR/CHF 0,926 +0,1 0,0007 0,9253 0,9245

EUR/GBP 0,836 +0,2 0,0017 0,8343 0,8341

USD/JPY 159,92 +0,4 0,5900 159,33 159,3000

GBP/USD 1,3151 +0,0 0,0004 1,3147 1,3135

USD/CNY 6,6665 -0,0 -0,0011 6,6676 6,6676

USD/CNH 6,6677 -0,0 -0,0005 6,6682 6,6693

AUS/USD 0,6709 -0,1 -0,0008 0,6717 0,6706

Bitcoin/USD 63.692,12 +2,3 1.417,15 62.274,97 62.297,79

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,42 +1,4 1,16 83,26

Brent/ICE 92,83 +1,0 0,88 91,95

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.715,59 -0,2 -6,81 3.722,40

Silber 45,16 +0,3 0,13 45,02

Platin 1.375,93 +0,3 4,68 1.371,25

(Angaben ohne Gewähr)

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November 19, 2026 08:57 ET (13:57 GMT)