MÄRKTE USA/Aufschläge vor Zwischenwahl-Ergebnis und Inflationsdaten

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street hat am Dienstag nach einem volatilen Verlauf den Handel mit Gewinnen beendet. Teilnehmer werteten die erhöhte Volatilität als Zeichen der Unsicherheit vor den Ergebnissen der US-Zwischenwahlen und den am Donnerstag anstehenden wichtigen US-Inflationsdaten für Oktober. Diese dürften einen Hinweis darauf geben, ob die Inflation langsam nachlässt und es der US-Notenbank ermöglichen, einen weniger straffen Zinserhöhungskurs einzuschlagen. Hier wird bei der Jahresrate mit einem Rückgang auf 7,9 Prozent gerechnet, nach 8,2 Prozent im Vormonat.

Die allgemeine Erwartungshaltung ist ein Sieg der Republikaner mindestens im Repräsentantenhaus, womöglich auch im Senat, hieß es mit Blick auf die Zwischenwahl. Damit verlöre US-Präsident Joe Biden seine Mehrheit im Kongress. Laut Marktanalystin Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank ist jedes Ergebnis für US-Aktien besser als eine Mehrheit der Demokraten. Eine republikanische Mehrheit in beiden Kammern dürfte Aktien mehr Auftrieb verleihen als eine demokratische Mehrheit in beiden Häusern oder geteilte Mehrheiten.

Die sogenannten Midterm Elections seien historisch betrachtet "das beste Kaufsignal, das wir haben", hieß es von der Deutschen Bank. Seit dem Zweiten Weltkrieg habe der S&P-500 jeweils ein Jahr nach den Zwischenwahlen stets höher notiert. Die Analysten fragten sich aber, ob von den bisher 19 Zwischenwahlen in der Nachkriegszeit jemals welche in einer vergleichbaren Situation stattgefunden hätten, in der die Aussicht auf weiter steigende Zinsen und eine Rezession im kommenden Jahr die Börsen belaste.

Der Dow-Jones-Index erhöhte sich um 1,0 Prozent auf 33.161 Punkte. Der Index bewegte sich dabei in einer Spanne zwischen 33.355 und 32.831 Punkten. Der S&P-500 legte um 0,6 Prozent zu, der Nasdaq-Composite gewann 0,5 Prozent. An der Nyse gab es nach ersten Angaben 1.919 (Montag: 2.007) Kursgewinner und 1.259 (1.155) Kursverlierer. Unverändert schlossen 112 (163) Titel.

Lyft und Tripadvisor brechen ein

Unter den Einzelwerten brachen Lyft um 22,9 Prozent ein. Der Fahrdienstleister und Uber-Konkurrent (-0,9%) hat ein langsameres Umsatzwachstum und einen Rückgang der Nutzerzahlen vermeldet. Tripadvisor (-17,3%) hat weniger verdient als erwartet.

Für die Aktien von Dupont ging es um 7,4 Prozent nach oben. Der US-Spezialchemiekonzern hat im dritten Quartal 2022 die Gewinnerwartungen übertroffen und die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt.

Der US-Softwareriese Microsoft stößt mit seinen Plänen für einen Kauf des Videospiel-Herstellers Activision Blizzard auf Widerstand. Die EU-Kommission will die Übernahme eingehend kartellrechtlich prüfen, wie sie am Dienstag mitteilte. Für Microsoft soll die Übernahme im Umfang von knapp 69 Milliarden US-Dollar die größte der Konzerngeschichte werden. Die Aktien von Microsoft (+0,4%) und Activison Blizzard (+1,3%) zeigten sich davon aber unbeeindruckt. Hier stützte, dass Activision Blizzard im dritten Quartal die Markterwartungen übertroffen hat.

Dollar fällt erneut

Der Dollar gab nach einer kurzen Zwischenerholung erneut nach. Der Dollar-Index fiel um 0,5 Prozent. Es sehe so aus, als ob die Republikaner die Kontrolle über beide Häuser des Kongresses gewinnen werden, so Devisen-Analyst Ivan Asensio von der Silicon Valley Bank. Sollte dies der Fall sein, "wird der Optimismus auf zwei Säulen ruhen" - einer republikanischen Energiepolitik, die die Ölpreise und damit die Inflation abkühlen wird, was gut für Aktien und schlecht für den Dollar ist, und einer geteilten Regierung, die die Ausgaben im Zaum halten wird, da wir "in ein Umfeld eintreten, in dem fiskalische Ungleichgewichte eine Rolle spielen"

Die Unsicherheit bezüglich des Ausgangs der Zwischenwahlen verschaffte dem Anleihemarkt kräftigen Zulauf. Die Renditen kamen deutlich zurück. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich um 7,4 Basispunkte auf 4,14 Prozent. Der Markt positioniere sich zudem für niedrigere Zinserhöhungen, hieß es. Das CME FedWatch-Tool schätzt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Dezember aktuell auf 57 Prozent und eine Chance von 43 Prozent für 75 Basispunkte. Die Inflationsdaten könnten diese Prognosen allerdings verändern, hieß es.

Gleiches galt auch für den sicheren Hafen Gold . Der Preis für das Edelmetall stieg um 2,2 Prozent.

Die Ölpreise standen unter Druck und verzeichneten das größte Tagesminus seit Mitte Oktober. Für WTI und Brent ging es um bis zu 2,9 Prozent nach unten. Die US-Zwischenwahlen und die Ungewissheit, ob es wirklich zu einer Aufhebung der Covid-Beschränkungen in China komme, belasteten das Sentiment, hieß es. Die Republikaner könnten nach den Wahlen die Kontrolle über mindestens eine der beiden Kammern des US-Kongresses zurückerlangen, was zu Forderungen nach einer höheren Ölproduktion, einem steigenden Angebot und damit niedrigeren Ölpreisen führen könnte, so ein Teilnehmer.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.160,83 +1,0% 333,83 -8,7%

S&P-500 3.828,11 +0,6% 21,31 -19,7%

Nasdaq-Comp. 10.616,20 +0,5% 51,68 -32,1%

Nasdaq-100 11.059,50 +0,8% 82,50 -32,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,65 -5,0 4,70 392,1

5 Jahre 4,31 -7,6 4,39 305,3

7 Jahre 4,23 -8,3 4,31 278,6

10 Jahre 4,14 -7,4 4,21 262,9

30 Jahre 4,28 -4,4 4,32 237,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0071 +0,5% 0,9993 0,9998 -11,4%

EUR/JPY 146,66 -0,1% 146,77 146,50 +12,1%

EUR/CHF 0,9929 +0,2% 0,9909 1,0103 -4,3%

EUR/GBP 0,8730 +0,3% 0,8710 0,8722 +3,9%

USD/JPY 145,62 -0,7% 146,86 146,50 +26,5%

GBP/USD 1,1537 +0,2% 1,1474 1,1463 -14,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2357 +0,1% 7,2617 7,2393 +13,9%

Bitcoin

BTC/USD 18.188,49 -11,1% 19.750,86 20.758,17 -60,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,16 91,79 -2,9% -2,63 +27,7%

Brent/ICE 95,61 97,92 -2,4% -2,31 +30,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 118,25 109,68 +7,8% +8,57 +73,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.712,07 1.675,30 +2,2% +36,77 -6,4%

Silber (Spot) 21,37 20,83 +2,6% +0,54 -8,3%

Platin (Spot) 1.001,90 983,35 +1,9% +18,55 +3,2%

Kupfer-Future 3,66 3,60 +1,7% +0,06 -16,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

