MÄRKTE USA/Aufwärts erwartet - Rezessionssorgen verflüchtigen sich

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Gewinnen dürfte die Wall Street in den Montag starten. Die Anleger schöpfen Mut aus dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der einen starken Stellenaufbau ausgewiesen hatte. Damit sind Rezessionsängste erst einmal vom Tisch. Die Gefahr, dass die US-Notenbank darauf mit einem verschärften Kurs reagieren könnte, wird derzeit am Markt noch ausgeblendet.

Die Terminkontrakte auf die Leitindizes signalisieren den höchsten Stand seit zwei Monaten. Seit dem Jahrestief Mitte Juni hat der S&P-500 bereits 13 Prozent gutgemacht, weil die Investoren darauf setzen, dass der Pessimismus über die Aussichten der Unternehmen übertrieben gewesen sei.

Am Freitag hatten die starken US-Jobdaten zunächst Verluste hervorgerufen, aus Angst vor einer strafferen Geldpolitik der Fed. Doch im Verlauf kehrte der Risikoappetit zurück und die Perspektive auf eine brummende Wirtschaft wurde positiv gesehen.

Daneben hat der US-Senat am Wochenende das große Gesundheits-, Klima- und Steuerpaket der Demokraten verabschiedet.

UPS freundlich

Am Aktienmarkt verteuern sich UPS um 0,8 Prozent. Der Logistikkonzern hat die italienische Bomi Group übernommen, ein Kaufpreis wurde nicht genannt. In der dritten Reihe steigen Biglari Holdings um 2,4 Prozent nach positiv aufgenommenen Zweitquartalszeilen der Beteiligungsgesellschaft.

Anleihen sind leicht gesucht, die Zehnjahresrendite fällt um 3,4 Basispunkte auf 2,80 Prozent. Teilnehmer sehen darin vor allem eine Gegenbewegung auf die massiven Verluste am Freitag im Gefolge der US-Jobdaten.

Auch der Dollar korrigiert und gibt nach den kräftigen Aufschlägen am Freitag nun etwas nach. Der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent.

Die Ölpreise nehmen die Schwäche der Vorwoche wieder auf. Am Markt herrscht die Sorge vor einem möglichen Überangebot.

Gold ist nach seiner Schwäche am Freitag leicht gesucht.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,21 +0,0 3,21 248,4

5 Jahre 2,93 -2,0 2,95 167,3

7 Jahre 2,88 -3,0 2,91 143,6

10 Jahre 2,80 -3,4 2,83 128,8

30 Jahre 3,03 -3,7 3,07 113,4

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:10 Uhr Fr., 17:44 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0200 +0,2% 1,0185 1,0126 -10,3%

EUR/JPY 137,39 -0,1% 137,80 138,32 +5,0%

EUR/CHF 0,9752 -0,4% 0,9777 0,9753 -6,0%

EUR/GBP 0,8413 -0,3% 0,8416 0,8421 +0,1%

USD/JPY 134,80 -0,2% 135,32 136,60 +17,1%

GBP/USD 1,2116 +0,4% 1,2102 1,2024 -10,5%

USD/CNH (Offshore) 6,7627 -0,0% 6,7681 6,7691 +6,4%

Bitcoin

BTC/USD 24.156,24 +3,6% 23.784,74 20.837,45 -47,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,39 89,01 -0,7% -0,62 +23,5%

Brent/ICE 93,82 94,92 -1,2% -1,10 +26,0%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 195,49 194,75 -0,4% -0,83 +221,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.782,67 1.775,10 +0,4% +7,57 -2,6%

Silber (Spot) 20,26 19,89 +1,8% +0,36 -13,1%

Platin (Spot) 942,44 932,64 +1,1% +9,80 -2,9%

Kupfer-Future 3,54 3,55 -0,3% -0,01 -20,1%

===

