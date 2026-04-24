MÄRKTE USA/Aufwärts unter Führung von Technologieaktien - Intel haussieren

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Spannungsfeld der weitgehend unveränderten Lage im Nahen Osten und der Straße von Hormus sowie begeistert aufgenommener Geschäftszahlen von Intel ist es am Freitag an den US-Börsen nach oben gegangen. Zumindest etwas hoffnungsvoll stimmte, dass US-Präsident Donald Trump eine um drei Wochen verlängerte Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon verkündete und dass die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner zu Gesprächen mit iranischen Regierungsvertretern nach Islamabad reisten. Der iranische Außenminister wird ebenfalls in Islamabad erwartet, soll aber angeblich keine Gespräche mit den USA führen wollen. US-Vizepräsident JD Vance will aber erst reisen, wenn es Fortschritte bei den Verhandlungen gibt.

Die weiter hohen Ölpreise gerieten in den Hintergrund. Brent- Öl kostete zuletzt im US-Handel 105,70 Dollar, im Tageshoch waren es 107,50 gewesen. Das hielt Inflationssorgen am Leben, entsprechend verharrten die Renditen der US-Anleihen auf dem zuletzt erhöhten Niveau. Die Zehnjahresrendite lag knapp 2 Ticks niedriger bei 4,31 Prozent. Der Dollar kam nach seinem jüngsten Anstieg leicht zurück, der Euro kostete 1,1718 Dollar.

Der eng gefasste Dow-Jones-Index gab um 0,2 Prozent nach auf 49.231 Punkte, der breite und aussagekräftigere S&P-500-Index legte dagegen um 0,8 Prozent zu. Klar favorisiert wurden Technologieaktien, nachdem der Chiphersteller Intel starke Zahlen präsentiert hatte und zudem überraschend für das laufende Quartal einen Gewinn erwartet. Der Markt feierte das mit einem Kursfeuerwerk um 23,6 Prozent. Für die technologielastigen Nasdaq-Indizes ging es bis zu 1,9 Prozent nach oben. Der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes markierten damit Rekordhochs.

Nach ersten Angaben gab es an der Nyse 1.462 (Donnerstag: 1.189) Kursgewinner und 1.278 (1.573) -verlierer. Unverändert schlossen 67 (59) Titel.

Im Fahrwasser von Intel legten auch andere Chipaktien zu. AMD machten einen Satz um fast 14 Prozent, Arm gewannen knapp 15 Prozent, Nividia kamen um 4,3 Prozent voran. Texas Instruments, die am Vortag nach eigenen starken Zahlen bereits kräftig zugelegt hatten, büßten 1,8 Prozent ein.

Neben Intel sorgten auch gute Zahlen von SAP für Zuversicht oder zumindest eine Stabilisierung bei zuletzt gebeutelten Aktien aus dem Segment Unternehmenssoftware. Zuletzt gaben hier am Vortag die Kurse sehr stark nach, nach kritisch beäugten Geschäftszahlen von ServiceNow. Im Sog von SAP konnten sich ServiceNow um 6,4 Prozent erholen, Salesforce um 2,8 und Workday um 4,4 Prozent.

Für die Nike-Aktie ging es um 0,2 Prozent nach unten. Nach Meta und Microsoft kündigte mit Nike ein weiteres prominentes Unternehmen einen umfassenden Stellenabbau an. Meta erholten sich um 2,4 und Microsoft um 2,1 Prozent. Beide hatten vortags deutlich verloren.

Amazon gewannen 3,5 Prozent auf ein Rekordhoch. Treiber war die Nachricht, dass Amazon seine Graviton-Prozessoren an die Facebook-Mutter Meta liefern wird.

Alphabet verbesserten sich um 1,6 Prozent. Der Google-Mutterkonzern wird laut einem Bericht von Bloomberg 10 Milliarden Dollar in das KI-Startup Anthropic investieren, mit der an Leistungsziele geknüpften Möglichkeit, später weitere 30 Milliarden folgen zu lassen. Erst vor wenigen Tagen hatte Anthropic eine Investition von 5 Milliarden Dollar von Amazon bekannt gegeben, mit der Option auf weitere bis zu 20 Milliarden Dollar in der Zukunft.

Procter & Gamble legten um 2,5 Prozent zu. Der Anbieter von Haushaltsgütern schnitt im abgelaufenen Quartal besser als gedacht ab.

Comfort Systems verloren 2,7 Prozent, obwohl der Anbieter von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen besser als erwartet ausgefallene Gewinn- und Umsatzkennziffern gemeldet hatte. Hier dürften Gewinne mitgenommen worden sein, die Aktie liegt seit Jahresbeginn über 80 Prozent im Plus.

Newmont zogen um 8,7 Prozent an. Der Goldminenbetreiber überbot die Marktprognosen für den Berichtszeitraum bereits zum sechsten Mal in Folge.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.230,71 -0,2 -79,61 49.310,32

S&P-500 7.165,08 +0,8 +56,68 7.108,40

NASDAQ Comp 24.836,60 +1,6 +398,09 24.438,50

NASDAQ 100 27.303,67 +1,9 +521,04 26.782,63

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,78 -0,05 3,85 3,77

5 Jahre 3,92 -0,03 3,98 3,91

10 Jahre 4,31 -0,02 4,36 4,30

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:05

EUR/USD 1,1719 +0,3 0,0036 1,1683 1,1700

EUR/JPY 186,81 +0,1 0,2300 186,58 186,5600

EUR/CHF 0,9196 +0,1 0,0012 0,9184 0,9178

EUR/GBP 0,8659 -0,2 -0,0016 0,8675 0,8672

USD/JPY 159,39 -0,2 -0,3200 159,71 159,4500

GBP/USD 1,3531 +0,5 0,0064 1,3467 1,3489

USD/CNY 6,8359 +0,2 0,0099 6,8260 6,8260

USD/CNH 6,8338 -0,0 -0,0005 6,8343 6,8311

AUS/USD 0,7151 +0,3 0,0023 0,7128 0,7153

Bitcoin/USD 77.592,08 -0,4 -328,92 77.921,00 78.449,30

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,86 -1,0 -0,99 95,85

Brent/ICE 105,75 +0,7 0,68 105,07

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.711,17 +0,4 18,48 4.692,69

Silber 75,89 +0,6 0,47 75,43

Platin 2.011,38 +0,3 5,33 2.006,05

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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April 24, 2026 16:07 ET (20:07 GMT)