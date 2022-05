MÄRKTE USA/Aussicht auf Lockdown-Ende in China sorgt für Gewinne

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Plus zeigt sich die Wall Street am Dienstag. Die Aussicht auf eine baldige Lockerung der Corona-Beschränkungen in China sorgt auch an den US-Börsen für Erleichterung. Am Mittag Ortszeit gewinnt der Dow-Jones-Index 0,7 Prozent auf 32.460 Punkte. Der S&P-500 steigt um 1,4 Prozent und der Nasdaq-Composite klettert um 2,0 Prozent.

Bereits an den chinesischen Börsen hatten die Kurse kräftig zugelegt, nachdem bekannt geworden war, dass Hongkong schon in dieser Woche die wegen der Pandemie angeordneten Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen lockert, die Wirtschaftsmetropole Schanghai soll Anfang Juni folgen. Das lässt hoffen, dass die Lieferkettenprobleme zumindest nachlassen, wenn chinesische Fabriken und Überseehäfen den Betrieb demnächst wieder aufnehmen. Noch ist es aber nicht so weit. Daher bleiben die Lockdowns in China - ebenso wie der andauernde Krieg in der Ukraine - potenzielle Gefahren für die Weltwirtschaft und damit belastend für die Finanzmärkte.

Anleger an der Wall Street müssen sich derweil noch mit einer Reihe von Konjunkturdaten auseinandersetzen. Im Blick stehen vor allem die Einzelhandelsumsätze, die im April insgesamt etwas weniger deutlich als erwartet gestiegen sind, ohne Kfz-Umsätze dafür etwas stärker als angenommen. Von den Daten gehe kein zusätzlicher Druck für Zinserhöhungen aus, sagt ein Marktteilnehmer. Daher dürften sie die Börse tendenziell stützen. Die Industrieproduktion stieg im April stärker als erwartet. Die Lagerbestandsdaten für März lagen im Rahmen der Erwartungen.

Daneben stehen Auftritte hochrangiger Vertreter der US-Notenbank auf der Agenda, allen voran Fed-Chef Jerome Powell. Er wird auf dem Future for Everything Festival sprechen, welches vom Wall Street Journal ausgerichtet wird. St.-Louis-Fed-Präsident James Bullard hat bekräftigt, dass die US-Notenbank bei den nächsten Sitzungen die Zinsen um einen halben Prozentpunkt anheben wird. "Wir haben einen guten Plan für jetzt", und es liege an der Fed, den strafferen geldpolitischen Kurs zu bestätigen, den die Finanzmärkte eingepreist hätten, sagte Bullard auf der Energy Infrastructure Council Investor Conference.

Home Depot überzeugt - Walmart enttäuscht

Geschäftszahlen hat unter anderem die Baumarktkette Home Depot vorgelegt. Das Unternehmen hat in seinem ersten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten und die Jahresziele erhöht, was der Aktie zu einem Plus von 0,1 Prozent verhilft. Im frühen Handel hatten die Papiere noch deutlicher zugelegt. Positiv hat auch der Entwickler von Videospielen Take-Two Interactive (+10%) überrascht.

Die Walmart-Aktie ist nach den Ergebnissen für das erste Quartal mit einem Abschlag von 9,7 Prozent größter Verlierer im Dow. Der Einzelhandelskonzern hatte erklärt, dass der Umsatz zwar um 3 Prozent gestiegen ist, aber höhere Kosten die Gewinne aufgezehrt hätten. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,30 Dollar laut Factset unter dem Konsens. Das Unternehmen rechnet nun für das Geschäftsjahr mit einem Rückgang des Betriebsergebnisses um etwa 1 Prozent, während zuvor ein Anstieg um etwa 3 Prozent erwartet worden war.

Coinbase gewinnen 8,2 Prozent. Die Plattform für den Handel mit Kryptowährungen will weniger Personal einstellen.

Für die Boeing-Aktie geht es um 3,6 Prozent aufwärts. Die US-Federal Aviation Administration (FAA) hat United Airlines (+6,4%) grünes Licht für die Wiederinbetriebnahme von 52 Boeing-Maschinen des Typs 777 gegeben, die aufgrund von Triebwerksproblemen am Boden bleiben mussten.

Dollar gibt deutlich nach

Auch am Devisenmarkt zeigt sich, dass die Anleger wieder risikofreudiger agieren. Der als Fluchtwährung in Krisenzeiten geltende Dollar gibt deutlich nach; der Dollar-Index sinkt um 0,8 Prozent. Der Euro erobert die Marke von 1,05 Dollar zurück. "Der Markt honoriert, dass sich die EZB zu bewegen beginnt", so ein Händler. Die Wende werde voraussichtlich im Juli vollzogen. Wie es heißt, hat EZB-Direktoriumsmitglied Klaas Knot den Spekulationen weitere Nahrung gegeben. Der Chef der niederländischen Zentralbank halte sogar einen Zinsschritt größer als 25 Basispunkten für möglich, wenn sich der Preisauftrieb weiter verstärke.

Staatsanleihen sind in dem positiven Marktumfeld derweil nicht gefragt. Sinkende Notierungen lassen die Zehnjahresrendite um 8,3 Basispunkte auf 2,96 Prozent zulegen.

Gold wird etwas gestützt vom schwächeren Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus anderen Währungsräumen billiger macht.

Die Ölpreise legen bereits den fünften Handelstag in Folge zu. Trotz der Befürchtungen einer weltweiten Rezession übersteigt die Nachfrage nach Ansicht von Analysten derzeit das Angebot, und das Ungleichgewicht könnte sich bald noch verschärfen, da der große Ölverbraucher China die Lagerbestände in Schanghai auflösen wird. "Es gibt erste Anzeichen für eine physische Verknappung von Ölprodukten in einigen Teilen der Welt", so Robin Winkle von Glenloch Energy.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.459,78 +0,7% 236,36 -10,7%

S&P-500 4.063,25 +1,4% 55,24 -14,8%

Nasdaq-Comp. 11.894,25 +2,0% 231,46 -24,0%

Nasdaq-100 12.473,78 +1,9% 230,20 -23,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,67 +7,5 2,59 193,9

5 Jahre 2,92 +9,2 2,83 166,1

7 Jahre 2,98 +9,5 2,89 154,3

10 Jahre 2,96 +8,3 2,88 145,4

30 Jahre 3,15 +5,2 3,10 125,1

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:31 Uhr Mo, 17:33 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0536 +1,0% 1,0456 1,0406 -7,3%

EUR/JPY 136,23 +1,1% 135,16 134,33 +4,1%

EUR/CHF 1,0454 -0,0% 1,0463 1,0442 +0,8%

EUR/GBP 0,8443 -0,3% 0,8459 0,8498 +0,5%

USD/JPY 129,30 +0,2% 129,27 129,10 +12,3%

GBP/USD 1,2478 +1,3% 1,2362 1,2247 -7,8%

USD/CNH (Offshore) 6,7442 -0,8% 6,7716 6,8050 +6,1%

Bitcoin

BTC/USD 30.105,64 -0,1% 30.372,50 29.514,97 -34,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 114,18 114,20 -0,0% -0,02 +55,6%

Brent/ICE 114,37 114,24 +0,1% 0,13 +50,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.819,75 1.824,05 -0,2% -4,31 -0,5%

Silber (Spot) 21,71 21,62 +0,4% +0,09 -6,9%

Platin (Spot) 959,00 949,78 +1,0% +9,22 -1,2%

Kupfer-Future 4,25 4,19 +1,5% +0,06 -4,5%

