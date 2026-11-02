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02.11.2026 14:34:43

MÄRKTE USA/Börse etwas fester erwartet - Ölpreisrückgang stützt

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche zeichnet sich an den US-Börsen eine Gegenbewegung auf die deutlichen Verluste vom Freitag ab. Vor allem Technologiewerte waren heftig abverkauft worden, nachdem neue Zweifel an der Tragfähigkeit der massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) aufgekommen waren. Der S&P-Future tendiert vorbörslich 0,5 Prozent höher, der Nasdaq-Future gewinnt 0,9 Prozent. Unterstützung kommt vom Ölpreis, der am Montag deutlich nachgibt. Das Barrel Brentöl verbilligt sich mit Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg um 4,4 Prozent auf 108,48 Dollar. Das lindert Inflations- und Zinserhöhungserwartungen, worauf wiederum am langen Ende des Anleihemarkts die Renditen fallen. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 4,92 Prozent. Der Dollar tendiert knapp behauptet. Der Euro legt zum Greenback um 0,5 Prozent zu auf etwa 1,1215 Dollar.

Zentrales Thema sind die anstehenden "Midterm"-Wahlen in den USA am Dienstag. Sollten die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit erreichen, wäre dies negativ für Aktien mit KI-Bezug, heißt es unter Verweis auf Skepsis der Wähler gegenüber Datenzentren.

Konjunkturseitig stehen Einkaufsmanagerindizes von S&P Global und von ISM für das verarbeitende Gewerbe im Oktober auf der Agenda. Überdies werden die Bauausgaben aus dem September veröffentlicht.

Die Bilanzsaison legt am Montag eine Pause ein. Zahlen kommen eher aus der zweiten Reihe. Erst nach Börsenschluss werden Apple und Palantir ihre Drittquartalszahlen vorlegen. Der Quartalsausweis des Schwergewichts Apple ist der erste unter dem neuen CEO John Ternus. Anleger warten gespannt auf etwaige Aussagen zu schnelleren Produkteinführungen, Preiserhöhungen und zum Thema KI.

Aktien mit Bezug zu Kryptowährungen dürften weiter von dem massiven Cyberdiebstahl bei der nicht börsennotierten Kryptobörse Binance belastet werden. Anleger zogen nach Bekanntwerden des Zwischenfalls 3,6 Milliarden Dollar von Binance ab. Coinbase büßen nach dem Kurseinbruch von 10 Prozent am Freitag vorbörslich weitere 1,8 Prozent ein.

Nach einem überzeugenden Quartalsbericht legt die Aktie der Hotelkette Marriott um 3,5 Prozent zu. Auch die Zahlen des Kosmetikkonzerns Estee Lauder (+2,5%) kommen gut an.

Derweil hat Marvell Technology die Übernahme von Lumentum bestätigt, über die in der vergangenen Woche die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet hatte. Lumentum fallen um 5,6 Prozent, Marvel geben um 3,8 Prozent nach.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,61 +0,03 4,61 4,58

5 Jahre 4,73 +0,00 4,75 4,70

10 Jahre 4,92 -0,01 4,96 4,90

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:08 Uhr

EUR/USD 1,1213 +0,5 0,0055 1,1158 1,1169

EUR/JPY 177,07 +0,7 1,2400 175,83 175,8000

EUR/CHF 0,9186 -0,2 -0,0020 0,9206 0,9188

EUR/GBP 0,8357 +0,3 0,0024 0,8333 0,8334

USD/JPY 157,9 +0,2 0,3700 157,53 157,3900

GBP/USD 1,3415 +0,2 0,0024 1,3391 1,3400

USD/CNY 6,648 -0,1 -0,0058 6,6538 6,6538

USD/CNH 6,6459 -0,1 -0,0069 6,6528 6,6521

AUS/USD 0,7001 -0,4 -0,0029 0,703 0,7035

Bitcoin/USD 77.602,35 -0,3 -206,91 77.809,26 77.432,29

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 99,82 -4,1 -4,30 104,12

Brent/ICE 108,48 -4,4 -4,95 113,43

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.906,63 +0,8 31,61 3.875,02

Silber 50,11 +2,0 1,01 49,10

Platin 1.430,35 -0,1 -0,87 1.431,22

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 08:35 ET (13:35 GMT)

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