MÄRKTE USA/Börse freundlich erwartet - Tesla sehr fest nach Rekordgewinn

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street zeichnet sich am Donnerstag ein freundlicher Start ab. Marktteilnehmer verweisen auf die bislang solide Bilanzsaison und Hoffnungen auf ein Nachlassen des Inflationsdrucks. Die Berichtssaison fällt angesichts der Marktumstände nicht so schlimm wie von Pessimisten befürchtet aus. Die als zinssensibel geltenden Technologiewerte dürften von den zuletzt wieder etwas gesunkenen US-Anleiherenditen profitieren. Zudem dürfte der überzeugende Geschäftsausweis von Tesla etwas Vertrauen aufbauen, das mit der Netflix-Enttäuschung am Vortag zerstört worden ist. "Während die Berichtsperiode bislang durchwachsen ausfällt, bauen die Tesla-Geschäftszahlen wieder einiges an Optimismus auf - und dies in einer schwierigen Phase für das Unternehmen", sagt IG-Chefmarktanalyst Chris Beauchamp.

Händler blicken derweil auch nach Washington, wo US-Notenbankpräsident Jerome Powell zusammen mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der Frühjahrstagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds spricht. Powell wird sich darüber hinaus auch noch bei weiteren Auftritten äußern. An Konjunkturdaten werden der Philadelphia-Fed-Index für April und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Zusammen mit den Aussagen von Powell könnten die Daten Spekulationen über die weitere Entwicklung der US-Geldpolitik auslösen und somit die Finanzmärkte bewegen.

Tesla sorgt für gute Laune

Unter den Einzelwerten verteuern sich Tesla vorbörslich um rund 7 Prozent. Der Hersteller von Elektroautos hat im ersten Quartal einen Rekordgewinn verbucht. Die Umsätze sprangen um 80 Prozent nach oben und schlugen die Markterwartungen. Auch das Ergebnis fiel klar besser als erwartet aus. CEO Musk versprach zudem den Produktionsstart für das Robotaxi 2024. Trotz der Hindernisse wegen der Lieferkette soll die Fahrzeugfertigung 2022 um 50 Prozent zulegen.

Gut kommt auch der Ausblick der Fluggesellschaft United Airlines (+8,6%) an. United ist zuversichtlich, höhere Kosten an die Passagiere weitergeben zu können. Auch Wettbewerber American Airlines (+11,7%) weiß zu überzeugen. Die Fluglinie hat ihren Verlust im ersten Quartal zwar ausgeweitet. Der Konzern schnitt aber besser ab als befürchtet und stellte für das zweite Quartal eine Rückkehr in die Gewinnzone in Aussicht.

Alcoa (-6,3%) hat derweil ihre Prognosen für den Bauxit-Absatz gesenkt. Der Aluminiumkonzern verwies auf den Krieg in der Ukraine und den Rückzug aus dem Russland-Geschäft.

Bei der Eisenbahngesellschaft CSX (+2,6%) fielen Ergebnis und Umsatz im Quartal besser als prognostiziert aus. Zwar zeigte sich CEO Jim Foote nicht gänzlich zufrieden mit der Entwicklung, sah aber eine Verbesserung der operativen Bedingungen. Die Wettbewerberpapiere von Union Pacific ziehen nach Vorlage von Erstquartalszahlen 0,4 Prozent an.

Der Halbleiterkonzern Lam Research (-0,9%) legte schwächer als geschätzt ausgefallene Drittquartalszahlen vor. Höhere Kosten und Probleme der Lieferkette verhagelten die Bilanz. Philip Morris International hat im ersten Quartal weniger verdient, aber die Markterwartungen übertroffen. Die Titel des Tabakkonzerns zeigen sich bislang unverändert.

Am Devisenmarkt neigt der Dollar zur Schwäche, der Dollarindex büßt 0,1 Prozent ein. Aber allein im April hat der Greenback bislang 3 Prozent aufgewertet - befeuert von gestiegenen Marktzinsen. Da die Renditen am Anleihemarkt aktuell wieder anziehen, sprechen Händler beim Dollar von einer Momentaufnahme, eine Trendwende sei nicht erkennbar.

Die steigenden Rentenrenditen preisen weiter steigende Leitzinsen ein. Denn die These, dass sich die Inflation einem Gipfel nähere, findet im Handel nicht überall Zustimmung. Der Goldpreis wird derweil von den anziehenden Marktzinsen belastet. Erdöl wird dagegen wieder teurer. Die EU plant nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein weiteres Sanktionspaket gegen Aggressor Russland, dabei soll erstmals auch der Ölsektor betroffen sein. Dadurch verknappt sich das Angebot.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,61 +4,6 2,56 188,1

5 Jahre 2,89 +3,0 2,86 162,8

7 Jahre 2,91 +3,1 2,88 146,8

10 Jahre 2,86 +2,0 2,84 134,8

30 Jahre 2,90 +1,6 2,88 99,5

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0887 +0,3% 1,0855 1,0856 -4,3%

EUR/JPY 139,59 +0,5% 139,13 138,72 +6,7%

EUR/CHF 1,0336 +0,4% 1,0312 1,0276 -0,4%

EUR/GBP 0,8354 +0,6% 0,8314 0,8319 -0,6%

USD/JPY 128,22 +0,2% 128,17 127,78 +11,4%

GBP/USD 1,3032 -0,2% 1,3056 1,3049 -3,7%

USD/CNH (Offshore) 6,4714 +0,4% 6,4720 6,4535 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 42.382,04 +2,1% 41.490,35 41.171,13 -8,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 103,20 102,19 +1,0% 1,01 +40,7%

Brent/ICE 108,05 106,80 +1,2% 1,25 +41,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.940,69 1.957,67 -0,9% -16,98 +6,1%

Silber (Spot) 24,67 25,20 -2,1% -0,53 +5,8%

Platin (Spot) 977,40 990,53 -1,3% -13,13 +0,7%

Kupfer-Future 4,70 4,66 +0,7% +0,03 +5,5%

