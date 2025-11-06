United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
|
06.11.2025 14:26:40
MÄRKTE USA/Börse gut behauptet erwartet - Qualcom unter Druck
DOW JONES--Die US-Börsen dürften am Donnerstag eine Pause einlegen und die Erholungsgewinne des Vortags konsolidieren. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten einen gut behaupteten Handelsstart an. Überraschend gute Konjunkturdaten hatten am Mittwoch Bedenken wegen der hohen Bewertungen der Aktien zerstreut. Die Daten stammten allerdings von privaten Anbietern, da wegen der Haushaltssperre in den USA derzeit keine Daten von staatlichen Stellen veröffentlicht werden.
Im Zuge des "Shutdown" wurden viele Bundesbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt oder müssen ohne Bezahlung arbeiten. Medienberichten zufolge könnte der Haushaltsstreit allerdings am Wochenende beigelegt werden. Für den Fall, dass er weiterginge, hat US-Verkehrsminister Sean Duffy gewarnt, dass die Flugkapazitäten an den 40 größten Flughäfen der USA ab Freitag um 10 Prozent reduziert würden. Die Fluglotsen leisten derzeit ebenfalls unbezahlte Arbeit.
Im Blick steht daneben eine Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof der USA zur Zollpolitik der Regierung. Einige Richter des Supreme Court haben am Mittwoch Zweifel daran erkennen lassen, dass US-Präsident Trump mit Hilfe eines Notstandsgesetzes weitreichende Importaufschläge gegen Handelspartner weltweit verhängen durfte. Gerichte unterer Instanzen hatten Trumps Vorgehen für illegal erklärt.
Wichtige Konjunkturdaten stehen am Donnerstag nicht auf der Agenda. Unternehmensseitig hat Qualcomm für ihr viertes Geschäftsquartal überraschend gute Geschäftszahlen und einen optimistischen Ausblick vorgelegt. Haar in der Suppe sind aber die Kosten, die stärker als angenommen gestiegen sind. Die Aktie fällt vorbörslich um 1,4 Prozent. Mit Geschäftszahlen und Ausblick überzeugt hat auch der Chipdesigner Arm Holdings, dessen Aktie um 2,2 Prozent zulegt.
Bei Tesla (+0,5%) blicken Anleger gespannt auf die Hauptversammlung des Elektroautoherstellers am Donnerstag. Beobachter erwarten, dass die Aktionäre das 1 Billion Dollar schwere Vergütungspaket für CEO Elon Musk genehmigen werden. Einer der größten Aktionäre, der norwegische Staatsfonds, hat allerdings angekündigt, nicht zuzustimmen.
Die Aktien des Börsenbetreibers Nasdaq liegen 0,7 Prozent im Minus. Die EU-Kommission hat eine kartellrechtliche Untersuchung zu möglichen Absprachen zwischen den Deutscher Börse und der Nasdaq bezüglich Notierung, Handel und Clearing von Finanzderivaten eingeleitet.
Aktien von Fluggesellschaften werden von der drohenden Einschränkung von Flügen infolge des Shutdown belastet. United Airlines fallen um 0,7 Prozent, American Airlines um 0,6 Prozent und Delta Air Lines um 0,9 Prozent.
Der Dollar kommt nach dem deutlichen Anstieg in Reaktion auf die ermutigenden Konjunkturdaten vom Vortag nun wieder zurück. Der Dollarindex gibt um 0,4 Prozent nach. Am Anleihemarkt sinken die Renditen. Die Zehnjahresrendite fällt um 3 Basispunkte auf 4,13 Prozent.
Der nachgebende Dollar stützt die Preise für Öl und Gold, die jeweils fester tendieren. Der Ölpreis werde allerdings von der Befürchtung eines Überangebots gebremst, so Marktteilnehmer. Gold springt derweil wieder über die Marke von 4.000 Dollar je Feinunze. Das Edelmetall profitiere aufgrund der ungewissen Aussichten der US-Wirtschaft von seiner Eigenschaft als "sicherer Hafen", heißt es.
===
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:09 % YTD
EUR/USD 1,1533 +0,3% 1,1493 1,1472 +11,0%
EUR/JPY 177,11 +0,0% 177,08 177,01 +8,7%
EUR/CHF 0,9316 +0,0% 0,9312 0,9312 -0,8%
EUR/GBP 0,8806 +0,0% 0,8806 0,8802 +6,4%
USD/JPY 153,58 -0,3% 154,08 154,30 -2,0%
GBP/USD 1,3096 +0,3% 1,3051 1,3033 +4,3%
USD/CNY 7,0837 -0,1% 7,0898 7,0913 -1,7%
USD/CNH 7,1234 -0,1% 7,1303 7,1325 -2,8%
AUS/USD 0,6515 +0,1% 0,6505 0,6497 +5,1%
Bitcoin/USD 103.066,75 -0,6% 103.700,25 103.456,35 +9,5%
ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 60,05 59,60 +0,8% 0,45 -17,2%
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold 4.012,17 3.979,35 +0,8% 32,82 +51,7%
Silber 48,62 48,03 +1,2% 0,59 +66,4%
Platin 1.357,74 1.365,63 -0,6% -7,89 +55,9%
Kupfer 5,02 4,99 +0,6% 0,03 +22,1%
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2025 08:27 ET (13:27 GMT)
Aktien in diesem Artikel
|American Airlines Inc
|11,75
|2,10%
|Arm Holdings
|126,80
|-7,31%
|Delta Air Lines Inc.
|50,07
|-0,38%
|Nasdaq Inc
|74,48
|-0,44%
|QUALCOMM Inc.
|145,96
|-3,36%
|Tesla
|374,70
|-3,74%
|United Airlines Holdings Inc Registered Shs
|85,06
|2,68%
