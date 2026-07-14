MÄRKTE USA/Börse nach Preisdaten uneinheitlich erwartet - IBM brechen ein

DOW JONES--An den US-Börsen dürfte zum Start in den Dienstagshandel keine einheitliche Tendenz auszumachen sein, obwohl Inflationsdaten überraschend günstig ausgefallen sind und Zinserhöhungssorgen lindern. Der Future auf den S&P-500 notiert 0,1 Prozent niedriger. Der Nasdaq-Future legt um 0,4 Prozent zu, allerdings hatten die Nasdaq-Indizes am Montag deutlich stärker nachgegeben. Die Aktie von IBM bricht derweil im vorbörslichen Handel um 22 Prozent ein, nachdem das Unternehmen enttäuschende vorläufige Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht hat.

Die Verbraucherpreise fielen im Juni in der Gesamtrate um 0,4 Prozent. Volkswirte hatten prognostiziert, dass die Preise dank der Entspannung beim Ölpreis auf Monatssicht um 0,2 Prozent sinken würden, nachdem im Mai ein Anstieg um 0,5 Prozent verzeichnet worden war. In der Kernrate (ohne Preise für Nahrungsmittel und Energie) wurde eine Stagnation zum Vormonat verzeichnet. Ökonomen hatten die Kernteuerung auf 0,2 Prozent geschätzt.

Nachdem die Ölpreise in den vergangenen Tagen in Reaktion auf die jüngsten Scharmützel zwischen den USA und dem Iran allerdings wieder rasant gestiegen sind, dürfte der Auftritt von US-Notenbankchef Warsh vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses für die Anleger interessanter sein als die Preisdaten aus dem vergangenen Monat. Von ihm erhofft man sich Aussagen zum künftigen geldpolitischen Kurs der Federal Reserve. Schon am Montag hatte Fed-Gouverneur Waller Bereitschaft zu Zinserhöhungen signalisiert für den Fall, dass der Preisdruck hoch bleibt. Infolge des jüngsten Ölpreisanstiegs sind die Erwartungen einer Zinserhöhung bei der nächsten Fed-Sitzung Ende des Monats inzwischen gestiegen.

Die Bilanzsaison erlebt derweil ihren ersten Höhepunkt mit den Zweitquartalszahlen von Bank of America, JP Morgan Chase (JPM), Wells Fargo, Goldman Sachs und Citigroup. Die Bank of America hat bei rekordhohen Einnahmen den Gewinn um 27 Prozent gesteigert. Die Aktie fällt im vorbörslichen Handel um 2,1 Prozent. Rekordgewinne vermeldeten auch Goldman Sachs (+3,8%), JP Morgan (-2,3%) und Wells Fargo (-1,4%). Und auch die Citigroup (-1,2%) hat ihren Gewinn kräftig gesteigert. Allerdings warnte Jamie Dimon, CEO von JPM, im Kommentar der Bank zum Quartalsausweis davor, dass sich Verwerfungen für die US-Wirtschaft abzeichneten, bedingt durch die hartnäckig hohe Inflation, geopolitische Spannungen, globale Haushaltsdefizite und die stark gestiegenen Kurse an den Finanzmärkten. Auch der CEO von Wells Fargo, Charlie Scharf, warnte, dass die aktuell günstige Wirtschaftslage nicht ewig fortbestehen werde. Marktteilnehmer vermuten überdies "Sell on News" hinter den negativen Reaktionen der Bankenaktien.

Am Anleihemarkt kommen die Renditen nach den Preisdaten zurück. Die Zehnjahresrendite fällt um 6 Basispunkte auf 4,55 Prozent. Der Dollar, der zu Wochenbeginn ebenfalls zugelegt hatte, tendiert knapp behauptet. Die Ölpreise ziehen mit der Entwicklung im Iran-Krieg weiter an. Der Goldpreis erholt sich von dem Einbruch des Vortags, da der Dollar leicht nachgibt und die Marktzinsen fallen. Höhere Zinsen mindern die Attraktivität des Edelmetalls, das selbst keine Zinsen abwirft.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,20 -0,07 4,30 4,15

5 Jahre 4,30 -0,07 4,39 4,25

10 Jahre 4,56 -0,05 4,64 4,53

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1440 +0,5 0,0059 1,1381 1,1398

EUR/JPY 185,16 +0,2 0,2800 184,88 185,0700

EUR/CHF 0,9246 -0,3 -0,0024 0,9270 0,9255

EUR/GBP 0,8526 +0,0 0,0002 0,8525 0,8522

USD/JPY 161,83 -0,4 -0,5900 162,42 162,3500

GBP/USD 1,3414 +0,5 0,0068 1,3346 1,3372

USD/CNY 6,7794 0,0 -0,0001 6,7795 6,7795

USD/CNH 6,7724 -0,2 -0,0115 6,7839 6,7826

AUS/USD 0,6969 +0,8 0,0053 0,6916 0,6935

Bitcoin/USD 63.512,16 +2,2 1.362,98 62.149,18 62.725,62

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 80,41 +2,9 2,27 78,14

Brent/ICE 86,37 +3,7 3,07 83,30

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.082,79 +2,1 82,57 4.000,65

Silber 59,16 +2,6 1,52 57,65

Platin 1.627,20 +1,4 22,20 1.605,00

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July 14, 2026 08:45 ET (12:45 GMT)