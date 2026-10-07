MÄRKTE USA/Börse vor Gewinnmitnahmen - Alte Kurstreiber werden Belastung

DOW JONES--Nach der Rekordjagd der vergangenen Tage scheint die Luft an der Wall Street zunächst raus zu sein. Der Aktienterminmarkt deutet am Mittwoch einen leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Begünstigt wird die Neigung zu Gewinnmitnahmen durch die Umkehrung der jüngsten Kurstreiber: Sowohl Erdölpreise als auch Anleiherenditen legen zu, nachdem beide zuletzt nachgegeben haben. Rohöl der Sorte Brent kostet wieder mehr als 100 Dollar pro Fass. Die größere Sorge gilt jedoch dem Anleihemarkt. Insbesondere die Aktienmärkte hätten zuletzt die Warnzeichen dauerhaft hoher Renditen weitgehend ignoriert, heißt es im Handel. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen klettert auf den höchsten Stand seit 24 Jahren.

"Wir sehen die treibende Kraft hinter dem heutigen Handelsgeschehen in der Entwicklung der Renditen (...)", merkt Chefmarktstratege Peter Cardillo von Spartan Capital mit Blick auf die Mehrdekadenhochs der Renditen an. Angesichts hoher Inflationswerte bleibt es bei einem kritischen Blick auf die Leitzinspolitik der Notenbank. Zwar preist der Markt eine Zinspause Ende Oktober mit einer Wahrscheinlichkeit von 78 Prozent ein, doch wie es danach weitergehen wird, ist unsicher.

Die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung im späten Geschäft könnte Hinweise über den mittelfristigen Zinspfad liefern. "Wir erwarten eine Pause, gehen aber weiterhin davon aus, dass im Dezember und März weitere Zinserhöhungen anstehen", mutmaßt Analyst Jens Peter Sorensen von Danske Bank.

Am Anleihemarkt klettert die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 6 Basispunkte auf 5,33 Prozent. Mitentscheidend für die Tagestendenz dürfte die am frühen Abend (MEZ) anstehende Auktion 10-jähriger US-Anleihen im Umfang von 39 Milliarden US-Dollar werden. Laut BMO hat die Nachfrage bei der Emission 3-jähriger Schuldtitel am Vortag hoffnungsvolle Anzeichen geliefert.

Das hohe Niveau der Marktzinsen treiben den Dollar nach oben, der Dollar-Index klettert um 0,6 Prozent. Geopolitische Unsicherheit, steigende Renditen bei US-Staatsanleihen und eine Euro-Schwäche aufgrund von Sorgen über den Haushalt Frankreichs sorgen laut Analyst Stefan Arsenovic von Eleonex für Rückenwind beim Greenback.

Mit Brent kostet die global wichtige Ölsorte wieder mehr als 100 Dollar pro Fass - der Preis steigt um 0,8 Prozent auf 101,37 Dollar. Im Nahen Osten droht mit den Kämpfen gegen die Huthi-Rebellen im Jemen und deren Beschuss saudischer Ziele eine neue Eskalation, heißt es. Dollar-Stärke und steigende Marktzinsen drücken den Goldpreis um 1,1 Prozent.

Am Aktienmarkt stehen mit den anziehenden Zinsen Titeln von Hausbauern vorbörslich unter Druck: D.R. Horton verlieren 2 Prozent und Lennar Corporation 2,2 Prozent. Micron büßen 2,7 Prozent ein, beim Halbleiterkonzern drohen Streiks in Taiwan.

Der Getränkekonzern Constellation Brands gibt die Übernahme von SpikedAde bekannt und hat zudem Geschäftszahlen veröffentlicht, der Kurs gibt 3,9 Prozent ab. Caribou Biosciences brechen mit Finanzierungsproblemen um knapp 43 Prozent ein. Die Entwicklung einiger Produkte werde eingestellt, Personal abgebaut und eine Überprüfung strategischer Alternativen eingeleitet, heißt es.

Space Exploration Technologies geben 1,8 Prozent nach. Laut Berichten will das Raketen- und KI-Unternehmen von Elon Musk 40 Milliarden Dollar aufbringen, um Chips von Nvidia (-0,9%) zu kaufen. Nach positiven Geschäftszahlen getrieben durch die KI-Nachfrage klettern Penguin Solutions um 4,7 Prozent.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,81 +0,01 4,82 4,79

5 Jahre 5,06 +0,04 5,08 5,04

10 Jahre 5,33 +0,06 5,35 5,29

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:40

EUR/USD 1,1174 -0,8 -0,0084 1,1258 1,1267

EUR/JPY 176,83 -0,7 -1,1600 177,99 178,1000

EUR/CHF 0,9304 -0,6 -0,0059 0,9363 0,9353

EUR/GBP 0,8462 -0,2 -0,0016 0,8478 0,8481

USD/JPY 158,23 +0,1 0,1300 158,1 158,0500

GBP/USD 1,3201 -0,5 -0,0071 1,3272 1,3283

USD/CNY 6,7045 +0,0 0,0015 6,7045 6,7045

USD/CNH 6,7093 +0,1 0,0081 6,7012 6,7014

AUS/USD 0,6951 -0,4 -0,0031 0,6982 0,6983

Bitcoin/USD 83.627,82 -2,3 -1.998,92 85.626,74 86.170,13

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,83 +0,4 0,39 89,44

Brent/ICE 101,37 +0,8 0,79 100,58

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.119,49 -1,1 -43,96 4.163,45

Silber 60,15 -2,5 -1,53 61,69

Platin 1.626,70 -4,4 -75,05 1.701,75

(Angaben ohne Gewähr)

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October 07, 2026 08:55 ET (12:55 GMT)