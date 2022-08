MÄRKTE USA/Börsen dürften etwas leichter starten

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den Aufschlägen zum Vorwochenschluss zeichnen sich an der Wall Street zum Start in den neuen Handelsmonat leichte Abschläge ab. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 gibt aktuell um 0,3 Prozent nach. Am Freitag hatten überzeugenden Geschäftszahlen der Technologie-Schwergewichte Amazon und Apple noch für Aufschläge gesorgt.

US-Aktien haben sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte kräftig erholt, was auf positive Signale aus der Berichtssaison und die Erwartung zurückzuführen ist, dass die US-Notenbank die Zinssätze nicht so stark anheben wird, wie zunächst angenommen.

Die Fed-Funds-Futures, mit denen Händler auf die erwartete Entwicklung der Zinssätze handeln, zeigen aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 21,5 gegenüber 45,7 Prozent vor einer Woche, dass die Fed ihren Leitzins bis zum Jahresende auf eine Spanne zwischen 3,5 und 3,75 Prozent oder höher anheben wird. In der vergangenen Woche hatte die Zentralbank eine weitere große Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf 2,25 bis 2,5 Prozent beschlossen.

Die Entwicklung stellt eine deutliche Trendwende gegenüber den ersten sechs Monaten dar, in der Aktien die schlechteste erste Jahreshälfte seit 1970 verzeichneten. Gleichwohl sind die Sorgen nicht verschwunden. Neben der hohen Inflation und dem Krieg in der Ukraine sorgt vor allem die Angst, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abrutschen könnte, für große Verunsicherung.

Die Blicke der Anleger dürften sich vor allem auf Konjunkturdaten richten. Kurz nach Handelsbeginn wird der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für Juli in zweiter Lesung veröffentlicht. Erwartet wird hier ein Rückgang auf 52,2 von vorläufig 52,7. Kurz darauf folgt der ISM-Index für Juli, ebenfalls für das verarbeitende Gewerbe. Auch hier wird ein Rückgang erwartet. Zudem werden Daten zu den Bauausgaben im Juni vorgelegt.

Aus China kamen indessen schwache Konjunkturdaten. Hier drückten die strengen Corona-Maßnahmen weiter auf die wirtschaftliche Entwicklung. So ist die Aktivität in der chinesischen Industrie entgegen den Erwartungen gesunken, auch der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor ist gefallen.

Ölpreise geben nach - Dollar etwas leichter

Am Ölmarkt fallen die Preise. Der Preis für das Barrel der Sorte WTI gibt 3,0 Prozent nach, Brent notiert 2,6 Prozent niedriger. Am Markt richten sich die Blicke auf das Opec-Treffen am Mittwoch. Es wird erwartet, dass das Ölkartell ein Ende der Produktionskürzungen, die nach dem Ausbruch von Covid-19 eingeführt wurden, beschließen wird.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas leichter. Der Dollarindex gibt 0,3 Prozent nach. "Die schwachen realwirtschaftlichen Daten aus China sind kein gutes Zeichen für den US-Dollar", so Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Eine sinkende Nachfrage aus China bedeute auch, dass weltweit weniger Energie nachgefragt wird. "Wenn aber die Energiepreise nicht mehr steigen, dann steigt auch der Wert der US-Exportgüter nicht mehr." Damit entfalle ein wesentlicher Treiber der Dollar-Stärke.

Am Anleihemarkt legen die Renditen etwas zu. Die Rendite 10-jähriger Papiere notiert 1,9 Basispunkte höher bei 2,67 Prozent.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,89 +1,2 2,88 216,2

5 Jahre 2,69 +0,8 2,68 143,1

7 Jahre 2,70 +1,6 2,68 126,0

10 Jahre 2,67 +1,9 2,65 115,9

30 Jahre 3,04 +3,3 3,01 114,0

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:11 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0236 +0,1% 1,0220 1,0126 -10,0%

EUR/JPY 135,42 -0,6% 135,51 138,32 +3,5%

EUR/CHF 0,9719 -0,1% 0,9720 0,9753 -6,3%

EUR/GBP 0,8372 -0,3% 0,8390 0,8421 -0,4%

USD/JPY 132,29 -0,7% 132,57 136,60 +14,9%

GBP/USD 1,2227 +0,4% 1,2185 1,2024 -9,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7640 +0,3% 6,7655 6,7691 +6,4%

Bitcoin

BTC/USD 23.170,08 -1,7% 23.337,79 20.837,45 -49,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 95,64 98,62 -3,0% -2,98 +33,7%

Brent/ICE 101,30 103,97 -2,6% -2,67 +36,0%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 201,22 195,00 +5,4% 10,31 +221,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.774,20 1.766,20 +0,5% +8,01 -3,0%

Silber (Spot) 20,49 20,35 +0,7% +0,14 -12,1%

Platin (Spot) 914,90 898,97 +1,8% +15,93 -5,7%

Kupfer-Future 3,58 3,58 -0,1% -0,00 -19,4%

