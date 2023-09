MÄRKTE USA/Börsen dürften etwas leichter tendieren

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Freitag mit moderaten Abschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent nach. Die zurückliegende Handelswoche war von nachgebenden Kursen an den Börsen gekennzeichnet. Grund waren erneut aufgekommene Sorgen über eine weiter straffe Zinspolitik der US-Notenbank zur Bekämpfung der Inflation, nachdem besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten gezeigt hatten, dass die US-Wirtschaft weiter dynamisch läuft. In Reaktion darauf sind die Marktzinsen deutlich gestiegen und haben das Sentiment für Aktien eingetrübt.

"Anleger werden zunehmend nervös", so Tom Lee, Leiter des Research bei Fundstrat. "Vor allem sind sie besorgt, dass sich die wirtschaftliche Dynamik in einem Tempo verbessert hat, das die Fed dazu veranlassen könnte, den Pfad der Zinserhöhungen zu verlängern."

Zwar haben einige Vertreter der US-Notenbank am Vortag signalisiert, dass die Fed bei ihrer Sitzung im September die Zinsen möglicherweise zunächst nicht weiter erhöhen wird. Die Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, hat jedoch angedeutet, dass weitere Zinserhöhungen möglicherweise später kommen könnten.

Dollar etwas leichter - Ölpreise steigen

Am Devisenmarkt notiert der Dollar moderat leichter. Der Dollar-Index gibt 0,1 Prozent nach. Die US-Währung profitierte zuletzt von den guten Wirtschaftsdaten aus den USA, während aus Europa und Asien eher schwache Konjunkturdaten kommen.

Die Ölpreise steigen etwas. Die Preise für die Sorten Brent und WTI legen um bis zu 0,9 Prozent zu. Vor allem Berichte, dass Saudi-Arabien und Russland weiterhin an ihren Förderkürzungen festhalten wollen, hatte den Preis zuletzt nach oben gezogen.

Am Anleihemarkt zeigen sich die Renditen wenig verändert. Die Rendite 10-jähriger Papiere gibt um 0,3 Basispunkte nach auf 4,24 Prozent.

Apple wenig verändert - Smith & Wesson mit Kurssprung

Unter den Einzelwerten legen Chevron vorbörslich um 0,5 Prozent zu. Die Meldung, dass es in der westaustralischen Flüssiggasindustrie nun doch zu einem Arbeitskampf kommt, belastet nicht. Im Streit um höhere Löhne und andere Fragen bei Chevron legten in der Stadt Perth ab Mittag (Ortszeit) die Beschäftigten zeitweilig ihre Arbeit nieder. Ab dem 14. September soll für zwei Wochen gestreikt werden, hieß es.

Apple notieren kaum verändert. In den vergangenen beiden Tagen hatte die Aktie rund 6 Prozent eingebüßt, nachdem China Restriktionen für den Gebrauch von iPhones und anderer Geräte ausländischer Marken durch Regierungsbeamte bei der Arbeit verhängt hatte.

Die Aktie des Luxusmöbeleinzelhändlers RH verliert 7,5 Prozent, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal niedrigere Umsätze prognostiziert hat.

Smith & Wesson machen einen Kurssprung um 11,4 Prozent, nach einem besser als erwartet ausgefallenen Gewinn und Umsatz im Berichtsquartal.

Docusign rücken 1,3 Prozent vor. Das auf elektronische Signaturen spezialisierte Unternehmen hatte seine Jahresprognose angehoben, nachdem es im zweiten Quartal dank höherer Einnahmen einen Gewinn erzielt hatte.

===

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,93 -2,1 4,95 50,8

5 Jahre 4,36 -1,6 4,37 35,9

7 Jahre 4,33 -0,5 4,33 35,5

10 Jahre 4,24 -0,3 4,25 36,3

30 Jahre 4,35 +0,8 4,34 37,8

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:05 Uhr Do, 17:21 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0706 +0,1% 1,0724 1,0702 +0,0%

EUR/JPY 157,76 +0,1% 157,82 157,52 +12,4%

EUR/CHF 0,9543 -0,1% 0,9546 0,9557 -3,6%

EUR/GBP 0,8575 -0,0% 0,8578 0,8580 -3,1%

USD/JPY 147,37 +0,1% 147,16 147,20 +12,4%

GBP/USD 1,2485 +0,1% 1,2503 1,2473 +3,2%

USD/CNH (Offshore) 7,3557 +0,2% 7,3531 7,3388 +6,2%

Bitcoin

BTC/USD 25.858,12 -1,2% 26.243,78 25.809,72 +55,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,66 86,87 +0,9% +0,79 +11,9%

Brent/ICE 90,67 89,92 +0,8% +0,75 +10,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,69 32,76 +8,9% +2,93 -59,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.923,02 1.919,55 +0,2% +3,47 +5,4%

Silber (Spot) 22,96 22,98 -0,1% -0,01 -4,2%

Platin (Spot) 901,63 908,00 -0,7% -6,38 -15,6%

Kupfer-Future 3,70 3,74 -1,0% -0,04 -3,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2023 08:50 ET (12:50 GMT)