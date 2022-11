MÄRKTE USA/Börsen dürften viertägige Durststrecke beenden

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street könnte eine viertägige Durststrecke am Freitag enden. Allen voran hat allein die Nasdaq in der laufenden Woche Abgaben von 6,8 Prozent eingefahren - belastet von gestiegenen Marktzinsen rund um die Leitzinserhöhung und die Begleitkommentare der US-Notenbank. Bislang deutet sich damit die zweitschlechteste Woche im Jahr 2022 für die Technologietitel an. Der Aktienterminmarkt deutet indes auf eine freundliche Handelseröffnung am Kassamarkt an. Nach den US-Arbeitsmarktzahlen für Oktober rauschten die US-Aktienfutures zunächst gen Süden, nur um sich dann gleich wieder deutlich zu erholen.

Die Zahl der zusätzlichen Stellen steigt zwar schneller als erwartet, aber die Arbeitslosenquote liegt über den Erwartungen. "Die Konjunktur ist robust und unter dem Strich sind die Zahlen marktfreundlich", sagt ein Händler. Da sich die Fed nun in einer Phase befindet, in der sich der Zinserhöhungspfad abflachen könnte, spielen Daten wieder eine wichtige Rolle zur Entscheidungsfindung. Denn der Arbeitsmarkt wird als Gradmesser der Konjunktur gesehen, er liefert über die Entwicklung der Stundenlöhne aber auch Hinweise auf das Inflationsgeschehen. Ein schwächerer Arbeitsmarktbericht hätte daher durchaus das Potenzial, die Zinserwartungen zu drücken und die Aktienkurse zu befeuern.

Biontech auf Dreimonatshoch

Die Aktien von Biontech markieren ein Dreimonatshoch und ziehen im vorbörslichen US-Handel um 5,7 Prozent an. Auslöser ist ein Bericht des Wall Street Journal, wonach China die Covid-19-Impfstoffe des Biotechnologie-Unternehmens für in China ansässige Ausländer zugelassen habe. Zudem zeigen neue Studiendaten die hohe Wirksamkeit des angepassten Impfstoffs. Für die Aktien von Pfizer, Partner von Biontech bei der Covid-Impfstoffentwicklung, geht es um 1,7 Prozent nach oben.

Die Aktien von Paypal verlieren 5,6 Prozent, nachdem der Zahlungsdienstleister bei Vorlage der Drittquartalszahlen seine Umsatzprognose gesenkt hat. Dass Umsatz und Ergebnis im Quartal über den Erwartungen lagen, fiel nicht ins Gewicht. Überraschend gut schnitt Doordash im dritten Quartal ab. Die Geschäfte des Essenslieferdienstes laufen gut, obwohl die Restaurants nach dem Ende der Pandemie wieder geöffnet haben. Für die Aktie geht es um 9,3 Prozent aufwärts.

Starbucks (+5,7%) verkaufte vor allem in den USA in seinem vierten Geschäftsquartal mehr Kaffee. Pessimistische Ausblicke lassen Atlassian und Twilio um 22,3 bzw. 23,8 Prozent abstürzen.

Achterbahn bei Renten

Die Rentennotierungen folgen den Aktienfutures. In einer ersten Schrecksekunde sanken die Kurse, nun erholen sie sich steil. Die Renditen steigen auf Tagessicht leicht. Der Dollar zeigt sich nach einer volatilen Bewegung nun schwächer, der Dollar-Index verliert 0,5 Prozent.

Öl verteuert sich mit der Hoffnung auf eine Beendigung der strikten Corona-Politik in China. Dieser Schritt könnte die Konjunktur beflügeln und damit die Erdölnachfrage befeuern. Die Dollar-Schwäche stützt derweil den Goldpreis.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,74 +1,4 4,72 400,8

5 Jahre 4,38 +0,6 4,37 311,9

7 Jahre 4,29 +2,0 4,27 285,1

10 Jahre 4,18 +3,2 4,15 267,4

30 Jahre 4,24 +5,0 4,19 233,5

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 17:41 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9827 +0,8% 0,9777 0,9750 -13,6%

EUR/JPY 144,91 +0,3% 144,64 144,60 +10,7%

EUR/CHF 0,9859 -0,2% 0,9871 0,9861 -5,0%

EUR/GBP 0,8746 +0,1% 0,8721 0,8730 +4,1%

USD/JPY 147,47 -0,5% 147,98 148,36 +28,1%

GBP/USD 1,1234 +0,6% 1,1208 1,1165 -17,0%

USD/CNH (Offshore) 7,2017 -1,7% 7,2644 7,3403 +13,3%

Bitcoin

BTC/USD 20.690,49 +2,5% 20.632,40 20.265,78 -55,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,86 88,17 +4,2% +3,69 +31,6%

Brent/ICE 98,12 94,67 +3,6% +3,45 +33,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 118,97 125,45 -5,2% -6,48 +91,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.657,59 1.630,26 +1,7% +27,33 -9,4%

Silber (Spot) 20,23 19,45 +4,0% +0,78 -13,2%

Platin (Spot) 946,90 919,15 +3,0% +27,75 -2,4%

Kupfer-Future 3,61 3,43 +5,5% +0,19 -18,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

