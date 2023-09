MÄRKTE USA/Börsen etwas fester - Fed-Zinsentscheid im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist am Mittwoch mit leichten Aufschlägen in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index steigt kurz nach der Startglocke um 0,2 Prozent auf 34.576 Punkte. Der S&P-500 rückt ebenfalls um 0,2 Prozent vor, während der Nasdaq-Composite nahezu unverändert notiert.

Die Anleger halten sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend (20 Uhr MESZ) zurück, heißt es von Marktteilnehmern. Allgemein wird erwartet, dass die Fed die Leitzinsen unverändert belassen wird. Im Fokus dürften vor allem die ergänzenden Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell stehen. Am Markt erhofft man sich hiervon Hinweise über den weiteren Zinskurs der Fed. Im Juni hatte sie bereits eine erste Zinspause eingelegt, im Juli dann aber den Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent angehoben.

Bei einigen Marktteilnehmern haben zuletzt unerwartet gute Wirtschaftsdaten aus den USA und der Anstieg der Ölpreise auf ein Zehnmonatshoch in dieser Woche Befürchtung aufkommen lassen, dass der Inflationsdruck sich als hartnäckig erweisen könnte und die Fed länger an einer falkenhaften Zinspolitik festhalten könnte.

Dollar etwas leichter - Ölpreise geben nach

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung moderat leichter. Der Dollar-Index gibt leicht um 0,2 Prozent nach.

Am Ölmarkt sinken die Preise etwas, nachdem sie zuletzt kräftig nach oben gezogen sind. Als Grund für den jüngsten Preisanstieg führen Marktteilnehmer eine anhaltende Angebotslücke an, da Saudi-Arabien und Russland an ihren Förderkürzungen festhalten. Die Preise für die Sorten Brent und WTI geben um bis zu 1,0 Prozent nach.

Am Anleihemarkt geben die Renditen wieder etwas nach, nachdem sie am Vortag erneut deutlich zugelegt hatten. Die Rendite 10-jähriger Papiere sinkt um 3,3 Basispunkte auf 4,33 Prozent.

Boeing etwas fester - Steelcase mit Kurssprung

Unter den Einzelwerten legen Ford 0,1 Prozent zu. Der Autohersteller hat sich mit der kanadischen Gewerkschaft Unifor auf einen neuen vorläufigen Tarifvertrag geeinigt und damit einen zweiten Streik in den Betrieben in weniger als einer Woche verhindert. Fords Tarifverhandlungen mit Unifor laufen parallel zu denen in den USA mit der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW).

Boeing rücken 0,4 Prozent vor. Der Flugzeughersteller hat die Prognose für den Bedarf an Verkehrsflugzeugen in China in den nächsten zwei Jahrzehnten dank des Wirtschaftswachstums und der Erholung des inländischen Luftverkehrs erhöht. Boeing stellte im Rahmen ihrer jährlichen 20-Jahresprognose in Aussicht, dass China bis 2042 insgesamt 8.560 neue Verkehrsflugzeuge benötigen werde, gegenüber der Prognose von 8.485 aus dem vergangenen Jahr.

Philip Morris (-0,1%) erwägt mehreren Informanten zufolge Optionen für ihre größte Pharmasparte wie den Verkauf einer Beteiligung. Der mögliche Einstieg eines Partners soll helfen, das 2021 erworbene Geschäft zum Laufen zu bringen. Bei dem Geschäftsbereich handelt es sich um die britische Vectura Group, einem Hersteller von Inhalationsmedikamenten und -geräten.

Goldman Sachs (unv.) ist mehreren Informanten zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf ihres Spezialkreditgeschäfts GreenSky an eine Gruppe von Investoren. Der Wert eines Deals läge bei etwa 500 Millionen Dollar - weniger als ein Drittel dessen, was Goldman vor eineinhalb Jahren für das Geschäft bezahlt habe, heißt es.

Steelcase hat im zweiten Geschäftsquartal einen höheren Nettogewinn verzeichnet, während der Umsatz leicht zurückging. Die Aktie gewinnt 17,3 Prozent.

Nach Handelsschluss werden noch von Fedex Geschäftszahlen für das erste Geschäftsquartal erwartet. Die Aktie steigt um 1,2 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.576,01 +0,2% 58,28 +4,3%

S&P-500 4.451,68 +0,2% 7,73 +15,9%

Nasdaq-Comp. 13.683,96 +0,0% 5,78 +30,7%

Nasdaq-100 15.194,96 +0,0% 3,72 +38,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,05 -4,7 5,10 63,4

5 Jahre 4,48 -3,7 4,51 47,6

7 Jahre 4,43 -3,7 4,46 45,5

10 Jahre 4,33 -3,3 4,36 44,9

30 Jahre 4,40 -2,7 4,43 43,1

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Di, 17:12 % YTD

EUR/USD 1,0704 +0,2% 1,0691 1,0691 0%

EUR/JPY 158,20 +0,2% 158,14 157,92 +12,7%

EUR/CHF 0,9594 +0,1% 0,9595 0,9595 -3,1%

EUR/GBP 0,8644 +0,3% 0,8654 0,8622 -2,3%

USD/JPY 147,80 +0,0% 147,93 147,73 +12,7%

GBP/USD 1,2383 -0,1% 1,2354 1,2399 +2,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2985 -0,1% 7,3110 7,3006 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 27.032,35 -0,5% 27.053,66 27.198,75 +62,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 90,50 91,20 -0,8% -0,70 +15,6%

Brent/ICE 93,41 94,34 -1,0% -0,93 +13,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,12 36,78 +0,9% +0,34 -54,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.934,04 1.931,30 +0,1% +2,72 +6,0%

Silber (Spot) 23,27 23,33 -0,2% -0,06 -2,9%

Platin (Spot) 944,90 944,05 +0,1% +0,85 -11,5%

Kupfer-Future 3,73 3,72 +0,5% +0,02 -2,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

