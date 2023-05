MÄRKTE USA/Börsen nach Zinserhöhungen etwas leichter

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist am Donnerstag mit leichten Abschlägen in den Handel gestartet. Hauptthema ist weiter die am Vortag wie erwartet ausgefallene Zinserhöhung der US-Notenbank. Die Blicke der Anleger richten sich außerdem auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Zudem kochen Sorgen um den US-Bankensektor wieder hoch.

Der Dow-Jones-Index gibt kurz nach der Startglocke um 0,2 Prozent nach auf 33.340 Punkte. Der S&P-500 notiert 0,3 Prozent niedriger, während der Nasdaq-Composite um 0,4 Prozent sinkt.

Die Fed hatte ihren Leitzins am Mittwoch wie erwartet um weitere 25 Basispunkte angehoben und zudem signalisiert, dass sie eine Pause im Zinserhöhungskurs einlegen könnte, um die Wirkungen der bisherigen Straffung der Geldpolitik zu beobachten. In Europa ist die EZB der US-Notenbank am Donnerstag gefolgt und hat ihren Leitzins ebenfalls um 25 Basispunkte angehoben. Zudem hat sie weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Auch dies war am Markt weithin erwartet worden.

Konjunkturseitig ist die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe etwas stärker als von Ökonomen erwartet gestiegen. Das US-Handelsbilanzdefizit ist im März derweil deutlich gesunken. Und die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft ist im ersten Quartal etwas deutlicher als prognostiziert gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen. Wie das US-Arbeitsministerium zudem mitteilte, stiegen die Lohnstückkosten im Berichtszeitraum um 6,3 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg nur um 5,5 Prozent erwartet.

Zudem sorgt die laufende Berichtssaison für Kursimpulse. Erst nach Handelsschluss wird der Technologieriese Apple Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vorlegen.

Qualcomm nach Zahlen schwach - PacWest Bancorp brechen ein

Qualcomm geben 7,6 Prozent nach. Der Chiphersteller hat mit den Ergebnissen für das zweite Geschäftsquartal die Markterwartungen erfüllt, beim Ausblick auf das laufende dritte Quartal allerdings enttäuscht.

Die Aktien der PacWest Bancorp knicken um rund 45 Prozent ein. Belastet wird die Aktie von Sorgen über eine mögliche Schieflage der Regionalbank. Berichten zufolge prüft die Geschäftsleitung Alternativen und denkt über einen möglichen Verkauf nach. PacWest, die wie andere Regionalbanken seit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank unter Druck steht, teilte indessen mit, dass die Einlagen der Bank zuletzt gestiegen seien. Zudem würden Gespräche mit Partnern und Investoren geführt.

Microsoft (+0,4%) hat auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Anwendungen wie seinen Image Creator allen Nutzern zugänglich gemacht. Die generativen KI-Anwendungen seien in die Suchmaschine Bing und den Internetbrowser Edge integriert worden, erklärte der Microsoft-Vizepräsident Yusuf Mehdi am Donnerstag in einem Blogeintrag.

Der Ölkonzern Conocophillips (+1,0%) hat im ersten Quartal 2023 aufgrund der rückläufigen Ölpreise zwar deutlich weniger verdient als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, die Analystenerwartungen aber dennoch übertroffen.

Arconic machen einen Kurssprung um rund 28 Prozent auf 28,82 Dollar. Die Private-Equity-Gesellschaft Apollo Global Management soll kurz vor der Übernahme des Luft- und Raumfahrtunternehmens stehen. Wie mit der Sache vertraute Personen sagten, werde Arconic in der Transaktion mit 30 Dollar je Aktie oder etwa 3 Milliarden Dollar bewerten.

Die Titel des Versicherungskonzerns MetLife verlieren 4,4 Prozent. Das Unternehmen hatte deutlich gesunkene Ergebnisse und Einnahmen im Quartal verbucht. Synaptics brechen um 17,8 Prozent ein, das Technologie-Unternehmen verschreckte mit einem schwachen Quartalsausblick, besser als erwartet ausgefallene Drittquartalszahlen gingen dabei unter.

Dollar etwas fester - Renditen steigen

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach den jüngsten Abgaben im Gefolge der Zinsentscheidung der Fed etwas fester. Der Dollar-Index gewinnt 0,1 Prozent. Der Euro gibt nach der EZB-Zinserhöhung um 0,2 Prozent nach auf 1,1038 Dollar.

Die US-Währungshüter hätten das gemacht, was allgemein als wahrscheinlichstes Szenario angenommen worden sei; sie hätten zwar den Leitzins noch einmal angehoben, aber jeglichen Hinweis auf eine weitere Zinserhöhung gestrichen, so Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Die wichtigere Frage sei, ob der Leitzins lange erhöht bleiben oder bald wieder fallen werde. Dazu habe Fed-Chef Jerome Powell nicht viel Neues erzählt, weshalb die unmittelbare Reaktion der Dollarkurse ziemlich verhalten gewesen sei.

Am US-Anleihemarkt steigen die Renditen nach dem jüngsten Rückgang wieder etwas. Am Vortag waren sie mit der Aussicht auf eine Zinserhöhungspause der Fed deutlich zurückgekommen.

Die Ölpreise zeigen sich nach den zuletzt deutlichen Abgaben wenig verändert. Am Vortag waren die Preise aufgrund anhaltender Rezessions- und Nachfragsorgen auf das niedrigste Niveau seit Ende 2021 gefallen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.339,52 -0,2% -74,72 +0,6%

S&P-500 4.079,03 -0,3% -11,72 +6,2%

Nasdaq-Comp. 11.978,48 -0,4% -46,84 +14,5%

Nasdaq-100 12.987,21 -0,3% -42,99 +18,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,87 +3,3 3,83 -55,3

5 Jahre 3,35 +4,8 3,30 -64,9

7 Jahre 3,37 +4,5 3,32 -60,4

10 Jahre 3,39 +4,9 3,34 -49,0

30 Jahre 3,73 +4,9 3,68 -23,6

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:48 Mi, 17:28 % YTD

EUR/USD 1,1038 -0,2% 1,1076 1,1058 +3,1%

EUR/JPY 148,61 -0,2% 148,75 149,40 +5,9%

EUR/CHF 0,9787 +0,1% 0,9781 0,9803 -1,1%

EUR/GBP 0,8778 -0,3% 0,8809 0,8812 -0,8%

USD/JPY 134,71 +0,1% 134,29 135,10 +2,7%

GBP/USD 1,2572 +0,0% 1,2574 1,2548 +3,9%

USD/CNH (Offshore) 6,9234 +0,1% 6,9097 6,9129 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 28.891,02 -0,2% 29.171,78 28.250,37 +74,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,63 68,60 +0,0% +0,03 -14,4%

Brent/ICE 72,41 72,33 +0,1% +0,08 -14,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,19 36,78 -1,6% -0,59 -52,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.033,65 2.038,92 -0,3% -5,27 +11,5%

Silber (Spot) 25,56 25,63 -0,2% -0,06 +6,7%

Platin (Spot) 1.054,48 1.054,50 -0,0% -0,03 -1,3%

Kupfer-Future 3,85 3,84 +0,3% +0,01 +0,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

