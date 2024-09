MÄRKTE USA/Börsen starten mit leichten Aufschlägen

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist am Montag freundlich in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index steigt kurz nach der Startglocke um 0,3 Prozent auf 42.171 Punkte. Der S&P-500 notiert 0,2 Prozent höher, während der Nasdaq-Composite um 0,1 Prozent zulegt.

In der vergangenen Woche waren die Aktienkurse kräftig gestiegen und der Dow und der S&P-500 auf neue Rekordhochs geklettert, nachdem die US-Notenbank ihren Leitzins gleich um einen halben Prozentpunkt senkte und damit einen Zinssenkungszyklus eingeleitet hatte.

Auch nach der eingeleiteten Zinswende der US-Notenbank stellt sich an den Märkten aber weiter die Frage, ob die US-Wirtschaft eine "weiche Landung" hinbekommt und die Inflation eingedämmt bleibt. Der bereits vor Handelsbeginn veröffentlichte Chicago Fed National Activity Index für August ist jedenfalls auf plus 0,12 (Juli revidiert: minus 0,42) gestiegen. Vorläufig waren für Juli minus 0,32 Punkte gemeldet worden. Kurz nach der Startglocke werden noch die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe für September veröffentlicht.

Eine US-Wirtschaft, die rasch zur Normalität zurückkehrt, erfordert nach Aussage von Atlanta-Fed-Präsident Raphael Bostic auch normalere Leitzinsen. "Wir haben genügend Fortschritte bei der Inflation gemacht, und der Arbeitsmarkt hat sich ausreichend abgekühlt, so dass es an der Zeit ist, die Richtung der Geldpolitik zu ändern, um die ausgewogeneren Risiken für unser Preisstabilitäts- und Höchstbeschäftigungsmandat, die sich im Laufe des Jahres herauskristallisiert haben, besser zu berücksichtigen", sagte Bostic.

Im Wochenverlauf werden sich noch eine ganze Reihe weiterer Fed-Vertreter zu Wort melden und ihre Ansichten zum weiteren Zinskurs kundtun.

Intel mit Aufschlägen

Unter den Einzelwerten stehen Intel weiter im Fokus. Die Aktie steigt um 1,2 Prozent. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat Apollo Global Management (+0,7%) angeboten, bis zu 5 Milliarden Dollar in den Chiphersteller zu investieren. Der Bloomberg-Bericht kommt, nachdem das Wall Street Journal am Freitag berichtet hatte, dass Qualcomm (+0,3%) sich kürzlich wegen einer möglichen Übernahme an den Konkurrenten Intel gewandt haben soll. Die Intel-Aktie war darauf am Freitag phasenweise stark gestiegen und mit einem Plus von rund 3 Prozent aus dem Tag gegangen.

Dollar etwas fester - Ölpreise steigen leicht

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas fester. Der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent. Der Euro gibt deutlich um 0,3 Prozent nach auf 1,1132 Dollar, nachdem die deutschen und französischen Einkaufsmanagerindizes schwächer als erwartet ausgefallen sind.

Die Ölpreise steigen leicht. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 0,3 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen vor allem im Nahen Osten und weiter bestehende Nachfragesorgen.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen etwas. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöht sich um 2,1 Basispunkte auf 3,76 Prozent.

Der Goldpreis legt nach den kräftigen Kursaufschlägen im Gefolge der US- Zinssenkung noch leicht zu. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,2 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.170,74 +0,3% 107,38 +11,9%

S&P-500 5.715,96 +0,2% 13,41 +19,8%

Nasdaq-Comp. 17.968,77 +0,1% 20,45 +19,7%

Nasdaq-100 19.830,66 +0,2% 39,17 +17,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,60 -0,9 3,61 -82,3

5 Jahre 3,52 +1,7 3,50 -48,4

7 Jahre 3,63 +2,6 3,61 -33,8

10 Jahre 3,76 +2,1 3,74 -11,9

30 Jahre 4,10 +2,3 4,08 13,4

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:00 Fr, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1132 -0,3% 1,1163 1,1141 +0,8%

EUR/JPY 160,15 -0,3% 160,93 160,93 +2,9%

EUR/CHF 0,9459 -0,3% 0,9498 0,9482 +2,0%

EUR/GBP 0,8354 -0,3% 0,8383 0,8393 -3,7%

USD/JPY 143,88 -0,0% 144,18 144,44 +2,1%

GBP/USD 1,3326 +0,1% 1,3316 1,3274 +4,7%

USD/CNH (Offshore) 7,0574 +0,2% 7,0472 7,0523 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 63.393,35 +0,9% 63.707,10 62.923,20 +45,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,19 71,00 +0,3% +0,19 +0,8%

Brent/ICE 74,53 74,49 +0,1% +0,04 -1,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,285 34,61 +2,0% +0,67 +4,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.627,43 2.622,14 +0,2% +5,29 +27,4%

Silber (Spot) 30,90 31,18 -0,9% -0,28 +30,0%

Platin (Spot) 966,07 979,23 -1,3% -13,16 -2,6%

Kupfer-Future 4,27 4,29 -0,5% -0,02 +8,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

