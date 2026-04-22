Capital One Financial Aktie

Capital One Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 14:13:40

MÄRKTE USA/Börsen vor Aufschlägen dank verlängerter Iran-Waffenruhe

DOW JONES--Die Schlagzeilen zum Iran-Krieg halten die Wall Street zur Wochenmitte weiter fest im Griff. Nachdem US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der eigentlich am Mittwoch endenden Waffenruhe mit dem Iran angekündigt hat, steigt der Optimismus wieder an den US-Börsen. Der Aktienterminmarkt deutet einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt an. "Trumps Verlängerung der Waffenruhe hat über Nacht zu einer gewissen Erholung an den Märkten geführt (...)", erläutert Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Am Vortag hatte der Umstand belastet, dass US-Vizepräsident JD Vance seine Pläne für eine Reise nach Pakistan zu Friedensgesprächen mit Iran auf Eis gelegt hatte.

Am Anleihemarkt geben die Renditen ganz leicht nach. "Die Verlängerung des derzeitigen Waffenstillstands durch Präsident Trump hat das Risiko einer unmittelbaren Eskalation verringert, aber die allgemeinen Aussichten unsicher gelassen", urteilt DHF-Analyst Bas Kooijman. Die fortgesetzte Schließung der Straße von Hormus lasse die Störungen der Energieversorgung fortbestehen, was weiterhin Inflations- und Wachstumsrisiken bergen könnte, so Kooijman. Die zehnjährige US-Rendite fällt um 2 Basispunkte auf 4,27 Prozent. Der Dollar-Index bewegt sich indes auf Tagessicht kaum.

Wie fragil die Lage in Nahost ist, wird derweil am Ölmarkt gespielt. Denn die Rohölpreise steigen - Brent pro Fass um 0,8 Prozent auf knapp unter 100 Dollar. Denn zwei Schiffe sind in der Straße von Hormus angegriffen wurden. Die iranischen Revolutionsgarden hätten auf ein Containerschiff geschossen, während ein zweites Schiff vor der Küste des Iran angegriffen worden sei, teilt UK Maritime Trade Operations mit.

Gold scheine mit Dollar-Schwäche und sinkenden Marktzinsen ein Comeback als Fluchthafen in Krisenzeiten zu feiern, heißt es. Die Feinunze verteuert sich um 0,9 Prozent.

Unter den Einzelaktien verlieren AT&T nach auf den ersten Blick positiven Erstquartalszahlen vorbörslich 0,7 Prozent. Der freie Cashflow des Telekommunikationskonzerns sank. Die Erstquartalszahlen von Boeing stoßen auf ein positives Echo - der Kurs des Flugzeugbauers zieht um 3,6 Prozent an. Das Geschäft mit Verkehrsflugzeugen hat sich verbessert, der Quartalsverlust verringerte sich. Philip Morris International hat im ersten Quartal einen höheren Umsatz verbucht, der von einem besonders starken Wachstum im rauchfreien Geschäft getragen wurde. Der Kurs des Tabakkonzerns legt um 3,5 Prozent zu.

United Airlines steigen um 0,9 Prozent, die Fluggesellschaft hat die Gewinnerwartungen der Analysten für das erste Quartal übertroffen. Die Medienberichte über ein möglichen Zusammenlegen des jeweiligen Aktienkapitals von Deutscher Telekom und T-Mobile US zu einem gemeinsamen Konzern bewegen den Kurs der US-Tochter kaum. Analysten sehen hohe Hürden und zweifeln am Zustandekommen des Plans.

Capital One Financial fallen nach schwachen Geschäftszahlen um 1,6 Prozent. Der Kreditkartenanbieter hat mehr Geld als im Vorjahr zur Deckung von Kreditausfällen zurückgelegt. Adobe gewinnen 2,9 Prozent, der Softwarekonzern hat ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 25 Milliarden Dollar aufgelegt.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,76 -0,02 3,78 3,76

5 Jahre 3,88 -0,03 3,91 3,88

10 Jahre 4,27 -0,02 4,30 4,27

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 19:02

EUR/USD 1,1736 -0,1 -0,0006 1,1742 1,1741

EUR/JPY 186,85 -0,2 -0,2800 187,13 187,2400

EUR/CHF 0,9171 +0,0 0,0003 0,9168 0,9168

EUR/GBP 0,8688 -0,0 -0,0003 0,8691 0,8697

USD/JPY 159,2 -0,1 -0,1700 159,37 159,4600

GBP/USD 1,3505 -0,0 -0,0001 1,3506 1,3494

USD/CNY 6,8241 +0,0 0,0033 6,8208 6,8208

USD/CNH 6,8276 0,0 -0,0002 6,8278 6,8272

AUS/USD 0,7154 +0,0 0,0003 0,7151 0,7150

Bitcoin/USD 78.340,23 +3,4 2.598,55 75.741,68 75.799,81

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,02 +0,4 0,35 89,67

Brent/ICE 99,22 +0,8 0,74 98,48

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.754,97 +0,9 43,30 4.711,67

Silber 78,14 +1,9 1,44 76,70

Platin 2.079,92 +2,1 43,13 2.036,79

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 08:13 ET (12:13 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Capital One Financial Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Capital One Financial Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adobe Inc. 205,20 0,27% Adobe Inc.
AT&T Inc. (AT & T Inc.) 22,69 -0,33% AT&T Inc. (AT & T Inc.)
Boeing Co. 200,00 0,10% Boeing Co.
Capital One Financial Corp. 167,15 -0,21% Capital One Financial Corp.
Philip Morris Inc. 142,36 -1,40% Philip Morris Inc.
T-Mobile US 165,90 0,11% T-Mobile US
United Airlines Holdings Inc Registered Shs 78,00 0,26% United Airlines Holdings Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen