MÄRKTE USA/Börsen vor Aufschlägen - Intel befeuert Technologiesektor

DOW JONES--Die Wall Street dürfte dank positiver Intel-Geschäftszahlen mit Aufschlägen in den Freitag gehen. Zum Handelsbeginn zeichnet sich aber kein einheitliches Bild ab. Während die technologielastige Nasdaq fest in den Tag starten dürfte - befeuert von starken Intel-Geschäftszahlen -, deutet der Aktienterminmarkt für den breiter aufgestellten S&P-500 einen nur etwas festeren Handelsbeginn an. Die Sorgen über schleppende und undurchsichtige Verhandlungen zur Beendigung des Irankrieges treten etwas in den Hintergrund, zumal US-Präsident Donald Trump eine um drei Wochen verlängerte Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon verkündet hat. Die größten Sorgenfalten - gerade mit Blick auf weiter hohe Ölpreise - liefert gleichwohl die andauernde Blockade der Straße von Hormus.

"Mit Beginn der Berichtssaison rücken die Fundamentaldaten wieder in den Vordergrund", urteilt Marktstratege David Laut von Kerux Financial. Er spricht von "einer willkommenen Entwicklung für Aktien, die in den vergangenen zwei Monaten eng an den Ölpreis gekoppelt waren." Positiv für den Technologiesektor werden die starken Geschäftszahlen der deutschen SAP, vor allem aber von Intel genannt. Die Aktien schießen vorbörslich um 27,7 Prozent nach oben. Der Chiphersteller hat nach starken Erstquartalszahlen für das zweite Quartal einen unerwarteten Gewinn in Aussicht gestellt und mit seiner Prognose die Markterwartungen übertroffen. Im Sektor ziehen Advanced Micro Devices und Arm (ADR) um 11,5 bzw. 8,4 Prozent an.

Die Ölpreise bleiben hoch, steigen aber aktuell nicht mehr. Japan wird ab dem 1. Mai die zweite Tranche seiner nationalen Ölreserven in Höhe von 36,48 Millionen Barrel freigeben. Röhöl der Sorte Brent verbilligt sich leicht um 0,6 Prozent auf 104,42 Dollar je Fass.

Die sich stabilisierenden Ölpreise reduzieren die Inflationssorgen zwei nur leicht, gleichwohl sinkt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 1 Basispunkt auf 4,31 Prozent. Der Dollar-Index gibt im Gefolge etwas niedrigerer Marktzinsen um 0,2 Prozent nach. Anders als der Greenback profitiert der Goldpreis (+0,3%) leicht von niedrigeren Zinsen und der Schwäche des Greenbacks.

Unter den weiteren Einzelaktien steigen Nike um 0,6 Prozent. Nach Meta Platforms und Microsoft kündigt nun auch der Sportartikelhersteller einen massenhaften Stellenabbau an. Nike wird seine Belegschaft um etwa 1.400 Mitarbeiter reduzieren, was rund 2 Prozent der Mitarbeiter betrifft. Der Schritt ist Teil des Plans des Unternehmens, die Komplexität seiner weltweiten Abläufe zu verringern.

Ebenfalls im Konsumgütersektor klettern Procter & Gamble um 3,5 Prozent. Der Anbieter von Dingen des täglichen Gebrauchs schnitt im abgelaufenen Quartal besser als gedacht ab. Den etwas enttäuschenden Gewinnausblick verzeihen Anleger.

Comfort Systems steigen um 5,4 Prozent, nachdem der Anbieter von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen besser als erwartet ausgefallene Gewinn- und Umsatzkennziffern für das erste Quartal gemeldet hat. Das Unternehmen erhöhte zudem seine Dividende um 14 Prozent. Newmont legen um 2,6 Prozent zu; der Goldminenbetreiber überbot die Marktprognosen zur ersten Periode - und dies zum sechsten Mal in Folge.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,82 -0,00 3,85 3,81

5 Jahre 3,95 -0,01 3,97 3,93

10 Jahre 4,31 -0,01 4,34 4,30

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:05

EUR/USD 1,1711 +0,2 0,0028 1,1683 1,1700

EUR/JPY 186,76 +0,1 0,1800 186,58 186,5600

EUR/CHF 0,9195 +0,1 0,0011 0,9184 0,9178

EUR/GBP 0,8677 +0,0 0,0002 0,8675 0,8672

USD/JPY 159,45 -0,2 -0,2600 159,71 159,4500

GBP/USD 1,3492 +0,2 0,0025 1,3467 1,3489

USD/CNY 6,8359 +0,2 0,0099 6,8260 6,8260

USD/CNH 6,8322 -0,0 -0,0021 6,8343 6,8311

AUS/USD 0,7141 +0,2 0,0013 0,7128 0,7153

Bitcoin/USD 78.274,17 +0,5 353,17 77.921,00 78.449,30

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,78 -1,1 -1,07 95,85

Brent/ICE 104,42 -0,6 -0,65 105,07

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.704,99 +0,3 12,30 4.692,69

Silber 76,04 +0,8 0,62 75,43

Platin 1.997,17 -0,4 -8,88 2.006,05

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April 24, 2026 08:36 ET (12:36 GMT)