MÄRKTE USA/Deutliches Minus erwartet - Nvidia-Aktie verliert mit Huang-Rückzug 10%

DOW JONES--Die Entwicklungen rund um Nvidia dürften die Wall Street am Donnerstag kräftig ins Minus drücken. Der Future auf den S&P-500 fällt um 0,6 Prozent, für den Nasdaq-Terminkontrakt geht es um 1,2 Prozent abwärts. Jensen Huang zieht sich als President, CEO und Board-Mitglied von Nvidia zurück, wie der Chip-Konzern vor Handelseröffnung mitteilte. Die Nvidia-Aktie knickt vorbörslich um 10,3 Prozent ein. Harvey C. Jones wurde als Chairman ernannt, die Suche nach einem neuen permanenten CEO sei eingeleitet worden, teilte der Konzern weiter mit. Vorausgegangen waren die Enthüllungen über zwei außereheliche Affären - eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und eine weitere mit einer Mitarbeiterin.

Nvidias Führungskrise dürfte angesichts der engen Verflechtung der KI-Branche die Volatilität von Technologieaktien weiter erhöhen, meint Ben Barringer von Quilter Cheviot. Kurzfristig dürfte der Abgang von Huang Nvidia aufgrund des soliden Auftragsbestands zwar nicht schaden. Angesichts der Größe von Nvidia würden sich Veränderungen im Unternehmen jedoch auf andere Technologiewerte auswirken. Cloud-Computing-Unternehmen - von denen viele von Nvidia finanziert würden - dürften zu kämpfen haben, während einige Konkurrenten von Nvidia wahrscheinlich profitieren werden, ergänzt Barringer.

Die Aktien von Coreweave (-14%) und Oracle (-4,3%) zeigen sich ebenfalls mit Kursverlusten, wobei Coreweave am Mittwoch um fast 25 Prozent gestiegen waren. Nvidia unterhalte enge finanzielle Verbindungen zu den beiden Konzernen, heißt es. Dagegen geht es für die Papiere von Advanced Micro Devices und Broadcom um bis zu 1,8 Prozent nach oben. Konkurrenten von Nvidia schienen zunächst die Nutznießer zu sein.

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Technologie-Sektor setzen die US-Konjunkturdaten keinen Impuls. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen leicht höher als erwartet aus. Nach der Startglocke folgt noch der Verkauf bestehender Häuser für den Oktober.

Daneben schauen die Anleger auf Aussagen von Vertretern der US-Notenbank. Jüngste Äußerungen von Fed-Vertretern hatten die Erwartung verstärkt, dass die US- Geldpolitik stärker gestrafft werden muss. Bis zur Dezember-Sitzung könne noch viel "passieren", um die Notenbank von jeglicher Zinserhöhung abzuhalten, trotz dass das Basisszenario eine Anhebung um 25 Basispunkte sein sollte, so der globale Devisen- und Zinsstratege Thierry Wizman von der Macquarie Group. Dazu zählten ein Government-Shutdown, weitere Rückgänge beim Ölpreis aufgrund eines Friedens im Iran-Krieg sowie ein weiterer Ausverkauf an den Aktienmärkten, sollte sich die KI-Story eintrüben, meint er.

Die Berichtssaison geht zudem weiter. Nach der Schlussglocke werden unter anderem Cisco und Applied Materials einen Blick in die Bücher gewähren.

Für die Renditen am US-Anleihemarkt geht es nach der Feiertagspause am Vortag weiter nach oben. Die Rendite zehnjähriger Titel steigt um 6 Basispunkte auf 5,05 Prozent. Die Renditen hatten bereits am Dienstag einen großen Satz nach oben gemacht in Reaktion auf eine höher als erwartet ausgefallene Inflation im Oktober.

Der Dollar zeigt sich wenig verändert. Die jüngste rasante Aufwertung des Dollar könnte sich nach Einschätzung der Analysten der KBC Bank aber weiter fortsetzen, nachdem der Dollar-Index zuletzt auf ein 19-Monats-Hoch gestiegen war. Seine jüngste Stärke beziehe der Greenback aus den gestiegenen Markterwartungen hinsichtlich einer Zinsanhebung durch die US-Notenbank im Dezember, heißt es.

Die Ölpreise holen ihre zwischenzeitlichen Gewinne wieder auf und legen nun zu. Ein Fass der Sorte Brent steigt um 1,1 Prozent auf 93,76 Dollar. Auslöser für die Abgaben waren die Aussichten auf neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran für eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus. US-Vizepräsident JD Vance erwägt demnach direkte Gespräche mit einem hochrangigen iranischen Sicherheitsbeamten, um zur Beendigung des Krieges beizutragen, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf US-amerikanische und nahöstliche Beamte sowie mit den Verhandlungen vertraute Personen. Ergebnisse seien bislang allerdings ausgeblieben, so ein Teilnehmer.

Der Goldpreis setzt seine Abwärtsbewegung fort. Die Feinunze fällt um 2,0 Prozent auf 3.906 Dollar. Höhere Zinsen machen Gold als Anlage weniger attraktiv, heißt es.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,82 +0,09 4,82 4,75

5 Jahre 4,89 +0,09 4,90 4,82

10 Jahre 5,05 +0,06 5,06 4,98

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:44

EUR/USD 1,1087 -0,0 -0,0002 1,1089 1,1093

EUR/JPY 177,1 -0,0 -0,0700 177,17 177,3000

EUR/CHF 0,923 -0,1 -0,0008 0,9238 0,9237

EUR/GBP 0,8358 +0,1 0,0007 0,8351 0,8350

USD/JPY 159,73 -0,0 -0,0400 159,77 159,8200

GBP/USD 1,3263 -0,1 -0,0017 1,328 1,3280

USD/CNY 6,6691 -0,0 -0,0012 6,6703 6,6703

USD/CNH 6,6703 -0,1 -0,0034 6,6737 6,6740

AUS/USD 0,6826 -0,3 -0,0020 0,6846 0,6849

Bitcoin/USD 72.508,79 -2,4 -1.805,52 74.314,31 74.178,62

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,34 +0,9 0,81 86,53

Brent/ICE 93,76 +1,1 1,00 92,76

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.905,69 -2,0 -81,60 3.987,29

Silber 50,49 -2,3 -1,19 51,69

Platin 1.524,08 -0,9 -13,20 1.537,28

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 09:06 ET (14:06 GMT)