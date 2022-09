MÄRKTE USA/Dow 1% im Plus - US-Arbeitsmarkt dämpft Rezessionsangst

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Der durchwachsen bis etwas schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für August kommt an der Wall Street gut an. Marktexperten sprechen von einer Art Idealszenario im derzeitigen Umfeld. "Die Arbeitsmarktzahlen zeigen weder eine große Verlangsamung noch eine zu starke Beschleunigung, so dass ich denke, dass sie in Kombination mit der allgemeinen Positionierung des Marktes heute positiv für Aktien sind", kommentiert Larry Cordisco, Portfoliomanager bei Osterweis Growth and Income Fund.

Die Daten untermauern die bereits herrschende Einschätzung, dass die US-Notenbank am Ende des Monats wie avisiert den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte anheben dürfte. Für eine noch stärkere Anhebung sprechen sie ebenso nicht wie für eine unmittelbar drohende Rezession bei weiter steigenden Zinsen.

Am Zinsterminmarkt ist die Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt um 75 Basispunkte wieder etwas gesunken auf 58 Prozent. Entsprechend fällt auch die Reaktion am Anleihemarkt aus, dort kommen die Renditen etwas zurück, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 3,23 Prozent. Der vor den Daten bereits etwas nachgebende Dollar kommt auf breiter Front noch etwas weiter zurück, der Euro ist wieder knapp über die Parität gestiegen.

Der Dow-Jones-Index gewinnt zur New Yorker Mittagszeit vor dem verlängerten Wochenende 1,0 Prozent auf 31.988 Punkte. Der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes legen ähnlich zu. Am Montag findet in den USA aufgrund des "Labor Day" kein Handel statt.

Der Stellenzuwachs lag im August mit 315.000 knapp im Rahmen der Erwartung, die Arbeitslosenquote stieg zwar auf 3,7 Prozent, während hier wie im Vormonat 3,5 Prozent erwartet wurden, allerdings wird das dadurch relativiert, dass auch wieder mehr US-Bürger als zuletzt aktiv auf Arbeitssuche waren. Der Zuwachs bei den durchschnittlichen Stundenlöhne blieb derweil unter den Schätzungen der Ökonomen, ein günstiges Signal in Richtung Inflation.

Broadcom und Lululemon von guten Zahlen getrieben

Am Aktienmarkt geht es für die Broadcom-Aktie um 4,7 Prozent nach oben. Das Halbleiterunternehmen hat in seinem dritten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet und rechnet für das laufende vierte Quartal mit einem höheren Umsatz als bislang die Analysten.

Für Lululemon geht es sogar um 9,3 Prozent aufwärts. Der Anbieter von Yoga-Bekleidung berichtete von nachlassenden Lieferkettenproblemen und setzte sich nach einem überraschend guten zweiten Quartal ehrgeizigere Jahresziele.

Dass bei der Kaffeehauskette Starbucks nun der bisherige Chef des Reinigungsprodukte- und Haushaltswarenherstellers Reckitt-Benckiser das Sagen hat, hilft der Aktie nicht, sie tendiert knapp behauptet.

Die Okta-Aktie, die am Vortag rund ein Drittel an Wert verloren hatte, erholt sich um rund 9 Prozent.

Gegenbewegung beim Öl - "Danielle" zunächst kein Preisfaktor

Nach drei Tagen in Folge mit Abgaben, kommt es bei den Ölpreisen zu einer Erholung. Brent- und WTI-Öl gewinnen rund 2 Prozent. Im Fokus stünden gleichwohl weiter preisdrückende Themen wie die Atomgespräche zwischen Iran und den USA, heißt es. Eine Einigung dürfte zu einem erhöhten Angebot an iranischem Öl führen und die Preise belasten. Dazu kämen die anhaltenden Nachfragesorgen und dazu das Treffen der Opec+ am Montag mit der Möglichkeit einer weiteren Fördermengenerhöhung.

Derweil scheint vom ersten Hurrikan der Atlantiksaison keine Gefahr für die Ölförderstellen im Golf von Mexiko auszugehen. "Danielle" dürfte sich über dem Atlantik austoben und dann geschwächt eher nordwärts abdrehen, so Meteorologen.

Keine erkennbaren Auswirkungen haben die G7-Pläne für einen möglichen Preisdeckel für russisches Öl.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.988,50 +1,0% 332,08 -12,0%

S&P-500 4.011,50 +1,1% 44,65 -15,8%

Nasdaq-Comp. 11.902,59 +1,0% 117,46 -23,9%

Nasdaq-100 12.393,70 +1,0% 119,07 -24,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,45 -6,1 3,51 272,1

5 Jahre 3,35 -5,3 3,40 208,6

7 Jahre 3,32 -4,7 3,37 188,2

10 Jahre 3,23 -3,4 3,26 171,8

30 Jahre 3,38 +1,2 3,36 147,7

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:01 Uhr Do, 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0024 +0,8% 0,9974 0,9938 -11,8%

EUR/JPY 140,38 +0,6% 139,89 139,14 +7,3%

EUR/CHF 0,9827 +0,6% 0,9777 1,0156 -5,3%

EUR/GBP 0,8658 +0,5% 0,8636 0,8621 +3,0%

USD/JPY 140,04 -0,1% 140,29 140,02 +21,7%

GBP/USD 1,1576 +0,3% 1,1546 1,1527 -14,5%

USD/CNH (Offshore) 6,9052 -0,2% 6,9104 6,9135 +8,7%

Bitcoin

BTC/USD 20.195,00 +2,2% 19.753,65 19.669,11 -56,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,34 86,61 +2,0% +1,73 +24,5%

Brent/ICE 94,14 92,36 +1,9% +1,78 +27,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 212,50 243,00 -12,6% -30,50 +312,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.715,98 1.696,50 +1,1% +19,48 -6,2%

Silber (Spot) 18,22 17,88 +1,9% +0,34 -21,9%

Platin (Spot) 845,90 830,95 +1,8% +14,95 -12,8%

Kupfer-Future 3,46 3,41 +1,4% +0,05 -21,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2022 12:14 ET (16:14 GMT)