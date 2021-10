MÄRKTE USA/Dow auf Rekordhoch - Zukauf-Gerücht belastet Paypal

NEW YORK (Dow Jones)--Zur Wochenmitte haben sich die US-Börsen zweigeteilt gezeigt. Während der Dow-Jones-Index im Verlauf ein neues Rekordhoch markierte und der S&P-500 dicht an das seine heranrückte, hinkten die Nasdaq-Indizes hinterher. Die Luft werde dünner, hieß es. Die Analysten von Fundstrat Global Advisors habe indes ihre Jahresendprognose für den S&P-500 auf 4.800 von 4.700 Punkten angehoben.

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,4 Prozent. Der S&P-500 gewann 0,4 Prozent, während der Nasdaq-Composite um 7 Punkte sank. Auf 2.243 (Dienstag: 1.873) Kursgewinner kamen 1.062 (1.404) -verlierer. Unverändert schlossen 124 (157) Titel.

Eine steigende Inflation und in der Folge anziehende Marktzinsen bremsten aktuell die Stimmung am Aktienmarkt, so Marktteilnehmer. In ihrem Wirtschaftsbericht "Beige Book", der am Mittwoch veröffentlicht wurde, berichtete die US-Notenbank zwar von einem moderaten Wachstum, doch ging daraus auch hervor, dass vielerorts Unterbrechungen der Lieferkette, Arbeitskräftemangel und Unsicherheit im Zusammenhang mit der Delta-Variante des Coronavirus das Wachstum bremsen.

Zudem warteten Anleger auf neue Impulse durch die Berichtsperiode der Unternehmen, die bislang erstaunlich positiv verläuft. "Die Märkte legen nach einem sehr starken Lauf eine kleine Verschnaufpause ein. Die Unternehmensergebnisse fallen bisher sehr gut aus - und zwar in einem ziemlich breiten Spektrum", kommentiert Marktstratege Kiran Ganesh von UBS Global Wealth Management. Im Fokus stünden die Gewinnspannen und die Kommentare zu den Inputkosten. "Da haben wir noch nicht allzu viele Bedenken gesehen. Das ist es, was die Rally wirklich unterstützt hat."

Paypal mit angeblichem Interesse an Pinterest unter Druck

Neben zahlreichen Quartalsausweisen bedeutender Unternehmen machte eine Übernahmespekulation die Runde. Nach Angaben informierter Kreise verhandelt Paypal über den Kauf von Pinterest. Die Nachricht drückte die Paypal-Aktie um 4,9 Prozent, Pinterest stiegen um 12,8 Prozent.

Netflix verloren 2,2 Prozent. Das Streaming-Unternehmen hat im dritten Quartal zwar mehr Abonnenten gewonnen als erwartet und Gewinn und Umsatz gesteigert. Im Handel wurde aber darauf verwiesen, dass der aktuelle Aufschwung von kurzer Dauer sein könnte. Die Prognose des Unternehmens zu den Abonnenten für das vierte Quartal entsprach lediglich den Schätzungen der Wall Street. Vieles sei zudem bereits eingepreist.

Abbott Laboratories (+3,3%) hat im dritten Quartal von der hohen Nachfrage nach Coronatests profitiert. Der Konzern steigerte sowohl Umsatz als auch Ergebnis stärker als erwartet und hob den Gewinnausblick für das Geschäftsjahr an. Verizon (+2,4%) übertraf ebenfalls die Markterwartungen und profitierte von der 5G-Entwicklung.

Novavax stürzen ab

Novavax brachen um 14,8 Prozent ein. Laut einem Bericht hat die Pharmagesellschaft Schwierigkeiten, die hohen Qualitätsanforderungen bei der Produktion des Covid-19-Impfstoffes einzuhalten.

Die Aktien von WD-40 reduzierten sich um 8,8 Prozent, nachdem das Industriegüterunternehmen im vierten Geschäftsquartal höhere Kosten für Waren und Ausgaben verzeichnet hat. Der Gewinn sank trotz gestiegener Erlöse.

Am Devisenmarkt sank der Dollarindex um 0,2 Prozent. Die Analysten von Westpac sehen kurzfristig eher Spielraum nach unten. Die Risikoneigung dürfte zulegen und eine Neubewertung der Erwartungen an die Geldpolitik der Zentralbanken weltweit könnte den Dollar in den kommenden Tagen auf Talfahrt schicken, hieß es. Bitcoin sprang derweil auf ein Rekordhoch. Im Handel verwies man unter anderem auf das erfolgreiche Börsendebüt des Bitcoin-Fonds am Vortag.

Die Rentenrenditen zeigten sich wie schon am Vortag uneinheitlich - aber insgesamt mit moderaten Bewegungen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verteidigte die hohen Aufschläge des Vortages. Die Inflationsentwicklung spreche weiter für steigende Marktzinsen, hieß es.

Inflationssorgen trieben derweil auch den Goldpreis. Erdöl drehte ins Plus, nachdem die staatliche Energy Information Administration wider Erwarten eine Abnahme der US-Rohölvorräte gemeldet hatte.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.609,34 +0,4% 152,03 +16,4%

S&P-500 4.536,19 +0,4% 16,56 +20,8%

Nasdaq-Comp. 15.121,68 -0,0% -7,41 +17,3%

Nasdaq-100 15.388,71 -0,1% -22,01 +19,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,38 -1,2 0,39 26,2

5 Jahre 1,15 -1,1 1,16 78,8

7 Jahre 1,46 -1,2 1,47 80,9

10 Jahre 1,64 0,4 1,64 72,4

30 Jahre 2,12 3,6 2,09 47,7

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:03 Uhr Di, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1650 +0,2% 1,1645 1,1637 -4,6%

EUR/JPY 133,14 +0,1% 133,39 132,93 +5,6%

EUR/CHF 1,0706 -0,3% 1,0763 1,0731 -1,0%

EUR/GBP 0,8426 -0,1% 0,8437 0,8431 -5,7%

USD/JPY 114,29 -0,1% 114,54 114,23 +10,7%

GBP/USD 1,3826 +0,2% 1,3801 1,3803 +1,2%

USD/CNH (Offshore) 6,3942 +0,3% 6,3808 6,3726 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 66.277,01 +3,4% 63.821,26 62.524,26 +128,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,25 82,96 +1,6% 1,29 +76,1%

Brent/ICE 85,72 85,08 +0,8% 0,64 +69,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.785,35 1.769,15 +0,9% +16,20 -5,9%

Silber (Spot) 24,35 23,68 +2,9% +0,68 -7,7%

Platin (Spot) 1.054,98 1.043,68 +1,1% +11,30 -1,4%

Kupfer-Future 4,74 4,70 +0,8% +0,04 +34,6%

