MÄRKTE USA/Entspannungssignale im Iran-Krieg treiben Dow auf Rekordhoch

DOW JONES--Neue Hoffnung auf ein Ende des Nahostkonflikts lässt die US-Börsen mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche starten. Der Dow-Jones-Index steigt im Verlauf des Montagshandels auf ein Rekordhoch. Der Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 1 Prozent auf 53.004 Punkte. Der S&P-500 steigt um 1,2 Prozent und der Nasdaq-Composite um 1,9 Prozent. Der Ölpreis fällt kräftig, nachdem US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben weitere geplante Angriffe auf iranische Ziele abgesagt hat. Stattdessen sollten am Montag Friedensverhandlungen wiederaufgenommen werden, so Trump. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums widersprach allerdings: Teheran verhandele derzeit nicht mit den USA. Aktuell verbilligt sich das Barrel Brentöl um 4,8 Prozent auf 83,70 Dollar, zusätzlich belastet von der Ankündigung der Opec, die Fördermenge im September anzuheben.

Unterstützung für den Aktienmarkt kommt auch von fallenden Marktzinsen. Am Anleihemarkt fällt die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 6 Basispunkte auf 4,69 Prozent. Der Dollar tendiert kaum verändert. Zum Yen gibt der Greenback etwas deutlicher nach, nachdem die USA und Japan eine koordinierte Intervention zur Stützung der japanischen Währung bestätigt haben.

Konjunkturseitig wurden am Montag der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex sowie der ISM-Index, jeweils für das verarbeitende Gewerbe im Juli, veröffentlicht, dazu die Bauausgaben aus dem Juni. Der ISM fiel besser aus als erwartet. Im Wochenverlauf stehen allerdings stark beachtete Daten vom Arbeitsmarkt an: Am Dienstag Daten zu den Stellenangeboten, am Mittwoch der ADP-Arbeitsmarktbericht für Juli, am Donnerstag die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und als Highlight der Woche am Freitag der offizielle Arbeitsmarktbericht für Juli.

Die Bilanzsaison legt am Montag eine Pause ein. Nach Börsenschluss wird Palantir (+1,6%) über den Verlauf des zweiten Quartals berichten. Am Dienstag wird SpaceX (+2,9%) erstmals seit dem Börsengang Quartalszahlen vorlegen.

Im Blick steht eine mögliche Fusion im Pharmasektor: Bristol-Myers Squibb soll Berichten zufolge über einen Zusammenschluss mit Astrazeneca verhandeln. Die Aktie von Bristol-Myers Squibb gibt anfängliche Kursgewinne ab und fällt um 0,4 Prozent. Analysten sehen eine etwaige Fusion kritisch, unter anderem wegen der kartellrechtlichen Hürden, die eine solche Megafusion zu überwinden hätte.

Boeing rücken um 4,8 Prozent vor. Die Analysten von BNP Paribas sollen die Aktie auf "Buy" von "Sell" hochgestuft haben, heißt es aus dem Handel. Amazon gewinnen 4,9 Prozent; die Marktkapitalisierung knackt die Marke von 3 Billionen Dollar.

Gamestop verbilligen sich um fast 13 Prozent. Der Anbieter von Videospielen wandelt 2030 und 2032 fällige Wandelanleihen im Volumen von 1,4 Milliarden Dollar in Aktien um. Dadurch verwässert sich der Wert der ausstehenden Aktien, was institutionelle Anleger zu Absicherungsgeschäften und Shortselling veranlasst, wie Marktteilnehmer erklären.

Der Kurs der Hotelkette Marriott fällt um 7,4 Prozent. Das Unternehmen bekommt den Nahostkonflikt zu spüren. Der Umsatz blieb im zweiten Quartal hinter der Konsensschätzung zurück. Auch der Ausblick verfehlte die Erwartungen.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.004,40 +1,0 +519,37 52.485,03

S&P-500 7.582,77 +1,2 +93,05 7.489,72

NASDAQ Comp 25.862,70 +1,9 +488,85 25.373,85

NASDAQ 100 28.684,59 +1,5 +410,40 28.274,20

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,26 -0,03 4,26 4,23

5 Jahre 4,41 -0,05 4,42 4,38

10 Jahre 4,69 -0,06 4,70 4,67

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:10

EUR/USD 1,1508 -0,2 -0,0019 1,1527 1,1498

EUR/JPY 180,59 -0,8 -1,4600 182,05 182,9900

EUR/CHF 0,9327 +0,2 0,0017 0,9310 0,9301

EUR/GBP 0,8567 +0,2 0,0020 0,8547 0,8543

USD/JPY 156,92 -0,4 -0,6500 157,57 159,1200

GBP/USD 1,3432 -0,4 -0,0048 1,348 1,3455

USD/CNY 6,7523 +0,0 0,0014 6,7509 6,7509

USD/CNH 6,7579 +0,1 0,0054 6,7525 6,7531

AUS/USD 0,6999 -0,3 -0,0022 0,7021 0,7021

Bitcoin/USD 63.678,08 +0,4 240,42 63.437,66 62.566,24

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 79,69 -5,9 -4,98 84,67

Brent/ICE 83,7 -4,8 -4,23 87,93

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.035,59 -0,1 -5,35 4.040,94

Silber 57,40 -0,4 -0,23 57,63

Platin 1.618,22 -1,4 -23,80 1.642,02

(Angaben ohne Gewähr)

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August 03, 2026 12:21 ET (16:21 GMT)