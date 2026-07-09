MÄRKTE USA/Erholung bei Technologiewerten setzt sich fort

DOW JONES--Trotz erneuter Gefechte zwischen den USA und dem Iran zeigt sich die Wall Street am Donnerstag zum Start mehrheitlich mit leichten Gewinnen. Zwar setzten beide Kriegsparteien den militärischen Schlagabtausch über Nacht fort, doch scheinen Anleger nicht sonderlich beunruhigt zu sein. Denn US-Präsident Donald Trump machte klar, dass er keine vollständige Wiederaufnahme des Krieges plane. Der Dow-Jones-Index fällt um 0,1 Prozent auf 52.295 Punkte. Der breitere S&P-500 legt dagegen um 0,2 Prozent zu und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 1,1 Prozent aufwärts. Technologiewerte knüpfen damit an ihre im späten Vortagesgeschäft begonnene Erholungstendenz an.

"Wie man Schlagzeilen interpretiert, dass die Waffenruhe vorbei ist, ist jetzt ein zentrales Gesprächsthema. Für den Moment betrachten wir dies als eine kurzfristige Umkehr. Wir haben keinen Einblick in die Verhandlungen hinter den Kulissen, gehen aber weiterhin davon aus, dass Präsident Trump darauf fokussiert ist, diesen Konflikt zu beenden", so Aktienstratege Scott Chronert von der Citi.

Impulse von der Konjunkturseite sind rar: Vor der Startglocke wurden die wöchentlichen Erstanträge veröffentlicht, die etwas stärker zurückgingen als erwartet. Im Verlauf folgt noch der Verkauf bestehender Häuser für Juni.

Die Ölpreise pendeln zwischen leichten Abgaben und Aufschlägen, demonstrieren damit allerdings auch eine relative Gelassenheit am Markt. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent fällt um 0,1 Prozent auf 77,91 Dollar, nachdem er am Vortag noch über der Marke von 80 Dollar gelegen hatte. Die Analysten der ING warnen indes, dass der Markt viel zu schnell auf eine Angebotsnormalisierung am Persischen Golf setze.

Die Renditen von US-Staatsanleihen fallen leicht, bleiben aber in der Nähe ihre jüngsten Mehrwochenhochs. Steigende Ölpreise entfachen erneut Inflationssorgen und mit diesen Zinserhöhungsspekulationen. Die Rendite 10-jähriger US-Papiere reduziert sich um 1 Basispunkt auf 4,56 Prozent. Der US-Dollar stagniert, die Nachfrage als sicherer Anlegerhafen sei eher gering, heißt es. Der Goldpreis zieht um 1,2 Prozent auf 4.124 Dollar je Feinunze an uns setzt damit den Erholungstrend des Vorabends fort, als er deutliche Verluste wettgemacht und nur noch knapp im Minus gelegen hatte.

Am Aktienmarkt ziehen Intel im Technologiesektor um 5,3 Prozent an, Broadcom um 3,5 Prozent und Micron Technologies um 7,2 Prozent. Anleger nutzten nach den jüngsten Kursverlusten günstige Einstiegsgelegenheiten, heißt es. Zudem kursieren Berichte, dass China heimischen KI-Unternehmen den Zugang zu Nvidia-Chips erleichtern könnte. Das strahlt auch auf andere Sektortitel ab.

Auf Unternehmensseite stehen unter anderem die Zweitquartalszahlen von Pepsico im Fokus, der Kurs verliert 4,5 Prozent. Zwar sind Gewinn und Umsatz gestiegen, aber der Getränkekonzern litt unter der branchenweiten Abschwächung der Konsumtrends wegen des anhaltenden Inflationsdrucks. Für die Aktien von Levi Strauss geht es um 3,3 Prozent abwärts. Der Bekleidungskonzern hat seine Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben, doch Analysten hatten auf eine stärkere Erhöhung gehofft. Der Mittelpunkt der neuen Prognose liegt unter dem von Analysten prognostizierten Wert. Die Zweitquartalszahlen fielen indes besser aus als gedacht.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.294,52 -0,1 -53,87 52.348,39

S&P-500 7.500,58 +0,2 +17,87 7.482,71

NASDAQ Comp 25.968,44 +0,4 +97,79 25.870,65

NASDAQ 100 29.569,37 +1,1 +316,81 29.252,56

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,18 -0,02 4,22 4,18

5 Jahre 4,29 -0,02 4,33 4,29

10 Jahre 4,56 -0,01 4,59 4,56

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:12

EUR/USD 1,1432 +0,2 0,0018 1,1414 1,1406

EUR/JPY 185,63 +0,0 0,0200 185,61 185,5000

EUR/CHF 0,9226 -0,0 -0,0003 0,9229 0,9228

EUR/GBP 0,8534 +0,1 0,0008 0,8526 0,8532

USD/JPY 162,36 -0,1 -0,2200 162,58 162,6100

GBP/USD 1,3393 +0,1 0,0007 1,3386 1,3366

USD/CNY 6,7945 -0,1 -0,0080 6,8025 6,8025

USD/CNH 6,7963 -0,2 -0,0099 6,8062 6,8088

AUS/USD 0,6937 +0,1 0,0009 0,6928 0,6920

Bitcoin/USD 62.531,04 +0,7 457,31 62.073,73 61.626,47

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 72,99 -0,7 -0,53 73,52

Brent/ICE 77,91 -0,1 -0,11 78,02

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.124,01 +1,2 47,69 4.076,32

Silber 59,95 +2,8 1,66 58,30

Platin 1.619,68 +2,6 41,43 1.578,25

(Angaben ohne Gewähr)

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July 09, 2026 09:48 ET (13:48 GMT)