MÄRKTE USA/Erholung setzt sich fort - Erneut Hausse in Hongkong

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien setzen ihre Erholung am Donnerstag fort, unterstützt von positiven Vorgaben der Wall Street. Nachdem die US-Notenbank am Mittwoch erwartungsgemäß die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht hat, fällt ein Unsicherheitsfaktor zunächst weg. Die Federal Reserve signalisierte weitere Zinsschritte in dieser Größenordnung bei jeder ihrer Sitzungen bis zum Ende des Jahres, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Fed-Chef Jerome Powell hält die heimische Wirtschaft jedoch für stark genug, dies zu verkraften, und sieht keine Gefahr einer Rezession.

Hoffnungsvoll stimmen auch Berichte über Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zur Beendigung des Krieges, auch wenn die russischen Angriffe auf Ziele im Nachbarland unvermindert weitergehen. Die Ölpreise, die nach der russischen Invasion in der Ukraine kräftig gestiegen waren, sind immerhin schon auf Vorkriegs-Niveau zurückgefallen, was Inflationsängste lindert.

Und nicht zuletzt hat China die Gemüter beruhigt, indem es am Mittwoch Unterstützung für die heimische Wirtschaft zusagte, um die Folgen der jüngsten Corona-Pandemiewelle im Land zu lindern. Die chinesischen Börsen führen daher erneut die Märkte der Region mit an. In Schanghai steigt der Composite-Index um 2,2 Prozent. In Hongkong geht es mit dem Hang-Seng-Index um 5,7 Prozent aufwärts. Der Index hatte am Mittwoch nach den beruhigenden Aussagen der chinesischen Regierung einen Sprung um gut 9 Prozent gemacht. Erneut liegen die Technologiewerte an der Spitze; der Sektorindex notiert rund 8,5 Prozent im Plus. Furcht vor neuen US-Sanktionen hatte die chinesischen Branchenaktien zuletzt stark belastet.

Der Nikkei-225-Index (+3,4%) in Tokio erhält zusätzliche Unterstützung vom schwächeren Yen, der vor allem exportorientierten japanischen Unternehmen zugutekommt. Mit der wieder gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger ist die als sicherer Hafen in Krisenzeiten geltende japanische Währung nicht mehr gefragt. Das Erdbeben in der Region Fukushima vom späten Mittwoch (Ortszeit) belastet nicht. Nach Angaben des Betreibers Tokyo Electric Power (Tepco) wurden an der Ruine des bei einem schweren Seebeben und dem dadurch ausgelösten Tsunami vor elf Jahren beschädigten Atomkraftwerks Fukushima zunächst keine Schäden festgestellt. der Kurs von Tepco steigt um 1,4 Prozent. Ferner verbessern sich Softbank um fast 7 Prozent. Grund seien auch hier nachlassende Befürchtungen weiterer US-Sanktionen gegen chinesische Unternehmen, heißt es.

Im australischen Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 1,1 Prozent. Gesucht waren nach der US-Zinserhöhung vor allem die Aktien von Banken. Auch Technologiewerte legten deutlich zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.250,80 +1,1% -2,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.649,27 +3,4% -12,0% 07:00

Kospi (Seoul) 2.701,47 +1,6% -9,3% 07:00

Schanghai-Comp. 3.239,78 +2,2% -11,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.241,51 +5,7% -21,3% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.304,35 +0,4% +3,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.587,85 +1,1% -0,6% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:33 % YTD

EUR/USD 1,1025 +0,1% 1,1018 1,0964 -3,0%

EUR/JPY 130,95 -0,0% 130,96 129,76 +0,1%

EUR/GBP 0,8372 -0,2% 0,8385 0,8407 -0,4%

GBP/USD 1,3156 +0,2% 1,3132 1,3042 -2,8%

USD/JPY 118,77 -0,1% 118,86 118,37 +3,2%

USD/KRW 1.214,55 -0,7% 1.223,71 1.235,28 +2,2%

USD/CNY 6,3485 -0,1% 6,3523 6,3486 -0,1%

USD/CNH 6,3609 -0,1% 6,3654 6,3600 +0,1%

USD/HKD 7,8202 -0,0% 7,8212 7,8219 +0,3%

AUD/USD 0,7307 +0,3% 0,7288 0,7226 +0,6%

NZD/USD 0,6838 +0,1% 0,6831 0,6779 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 41.124,45 +0,5% 40.903,01 39.577,68 -11,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 96,63 95,04 +1,7% 1,59 +29,8%

Brent/ICE 99,70 98,02 +1,7% 1,68 +30,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.935,20 1.925,97 +0,5% +9,23 +5,8%

Silber (Spot) 25,27 25,06 +0,8% +0,20 +8,4%

Platin (Spot) 1.022,00 1.023,19 -0,1% -1,19 +5,3%

Kupfer-Future 4,63 4,60 +0,8% +0,04 +4,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2022 01:52 ET (05:52 GMT)