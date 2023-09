MÄRKTE USA/Erholung zu Beginn einer Woche mit wichtigen Daten

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktien an der Wall Street dürften sich am Montag erholen, nachdem der S&P-500-Index in der Vorwoche 1,3 Prozent eingebüßt hat. Vorbörslich zeigen sich zum Start Gewinne bis 0,8 Prozent ab bei den Indizes. "Ein Hauptkatalysator für die jüngste Volatilität war der unaufhaltsame Anstieg der Ölpreise, der die Inflationssorgen verschärft hat", sagt Stephen Innes von SPI Asset Management. Dies sei zu dem Zeitpunkt gekommen, als viele große Zentralbanken sich damit befasst hätten, ihre Zinserhöhungen womöglich abschließen zu können oder sich zumindest in der Endphase zu befinden. So hätten die Anleiherenditen, die Ende August kurzzeitig nachgegeben hätten, ihren Aufwärtstrend wieder fortgesetzt.

Am Montag bewegen sich die Ölpreise kaum, während die Zehnjahresrendite noch etwas zulegt auf 4,29 Prozent. Viele Teilnehmer könnten sich zurückhalten wollen, weil im Laufe der Woche wichtige Daten anstehen. Der US-Verbraucherpreisindex für August wird am Mittwoch veröffentlicht, und der Bericht über die Einzelhandelsumsätze im August steht am Donnerstag an. Beide Daten haben das Potenzial, Einfluss darauf nehmen, ob die US-Notenbank auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Zinssätze ändern wird. Aktuell ist man am Markt aber ziemlich sicher, dass die Fed den Leitzins unverändert belassen wird.

Der Dollar gibt etwas nach, der Dollarindex verliert 0,3 Prozent. Für etwas Bewegung sorgen verbale Interventionen, sowohl zugunsten des Yen wie auch zugunsten des Yuan durch die jeweiligen Notenbanken in Japan und China. Der Yen geht deutlich höher um als am Freitag, ebenso der Yuan.

Goodyear fest

Unter den Einzelwerten zeigten sich am Freitagabend Goodyear im nachbörslichen US-Handel 1,3 Prozent fester. Vorbörslich wird die Aktie noch nicht gehandelt. Im Rahmen einer Umstrukturierung will der Reifenkonzern die Belegschaft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika um rund 1.200 Stellen reduzieren. Die Stellenstreichungen sollen zu Kosten vor Steuern von etwa 210 bis 230 Millionen Dollar führen. Die Maßnahmen sollen ab dem kommenden Jahr bereits Einsparungen bringen.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,98 +1,3 4,97 56,2

5 Jahre 4,41 +0,2 4,41 40,8

7 Jahre 4,37 +1,6 4,36 40,4

10 Jahre 4,29 +2,1 4,27 41,0

30 Jahre 4,38 +4,0 4,34 40,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:57 Uhr Fr, 17:21 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0724 +0,1% 1,0740 1,0712 +0,2%

EUR/JPY 157,15 -0,1% 156,86 158,14 +12,0%

EUR/CHF 0,9562 +0,1% 0,9565 0,9554 -3,4%

EUR/GBP 0,8565 -0,3% 0,8574 0,8585 -3,2%

USD/JPY 146,55 -0,2% 146,18 147,64 +11,8%

GBP/USD 1,2520 +0,3% 1,2514 1,2477 +3,5%

USD/CNH (Offshore) 7,3100 -0,7% 7,2994 7,3585 +5,5%

Bitcoin

BTC/USD 25.647,36 -0,9% 25.781,23 25.850,26 +54,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,09 87,51 -0,5% -0,42 +11,2%

Brent/ICE 90,38 90,65 -0,3% -0,27 +10,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,80 34,51 +6,6% +2,29 -57,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.925,33 1.918,90 +0,3% +6,43 +5,6%

Silber (Spot) 23,12 22,92 +0,9% +0,20 -3,6%

Platin (Spot) 904,30 895,63 +1,0% +8,68 -15,3%

Kupfer-Future 3,75 3,69 +1,6% +0,06 -1,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2023 08:32 ET (12:32 GMT)