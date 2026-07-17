MÄRKTE USA/Erneutes Minus erwartet - Tech-Werte bleiben unter Druck

DOW JONES--Ein erneuter Abverkauf bei den Technologiewerten dürfte an der Wall Street am Freitag zur Eröffnung für ein kräftiges Minus sorgen. Damit setzt sich übergeordnet die schwache Vortagestendenz fort. Der Future auf den S&P-500 büßt 0,9 Prozent ein. Der Termin-Kontrakt auf den Nasdaq-100 reduziert sich um 1,8 Prozent. Damit verliert die KI-Rally weiter an Schwung. Für die Aktien von Intel, Micron, Marvell Technology und Advanced Micro Devices geht es nach den deutlichen Vortagesverlusten um bis zu 4,6 Prozent weiter abwärts.

Dazu kommen die anhaltenden Kämpfe zwischen den USA und dem Iran. Das US-Militär griff in der Nacht auch zivile Ziele an wie Brücken. Damit zeichnet sich ein Verhandlungslösung weiter nicht ab. Die Ölpreise steigen vor diesem Hintergrund weiter und steuern auf einen Wochengewinn von mehr als 10 Prozent zu, da die Angriffe die Furcht vor weitreichenderen regionalen Störungen schüren. Ein Barrel der Sorte Brent gewinnt 2,2 Prozent auf 86,12 Dollar.

Der Dollar zeigt sich wenig verändert. Die Nachfrage nach sicheren Häfen aufgrund von Sorgen über den Konflikt im Nahen Osten wird durch geringere Erwartungen an US-Zinserhöhungen ausgeglichen, heißt es.

Der Goldpreis notiert unter der Marke von 4.000 Dollar je Feinunze und steuert auf einen Wochenverlust von mehr als 3 Prozent zu. Die weiter eskalierenden Feindseligkeiten zwischen den USA und dem Iran schüren die Befürchtung, dass höhere Energiepreise die Inflation hoch halten und die US-Notenbank zu Zinserhöhungen veranlassen könnten. Die Feinunze steigt um 0,3 Prozent auf 3.982 Dollar.

Am Anleihemarkt geben die Renditen nach, im Zehnjahresbereich um 4 Basispunkte auf 4,53 Prozent. Anleihen seien als sicherer Hafen gesucht, heißt es.

Für keinen Impuls sorgen bislang die veröffentlichten US-Konjunkturdaten. Die Importpreise erhöhten sich im Juni um 0,3 Prozent, während Analysten hier einen Rückgang um 0,8 Prozent erwartet hatten. Die Baubeginne stiegen im Juni stärker als erwartet, während die Baugenehmigungen kräftiger fielen als prognostiziert. Im Verlauf folgen noch der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für Juli und die Industrieproduktion für Juni.

Bei den Einzelwerten gibt es negative Nachrichten von Netflix: Der Streaminganbieter rechnet im dritten Quartal mit einer Verlangsamung der Umsatz- und Gewinnzuwächse. Netflix erwartet für das dritte Quartal ein Umsatzwachstum von 11,7 Prozent - der geringste Anstieg im Jahresvergleich in einem Quartal seit Ende 2023. Die gemeldeten Ergebnisse für das zweite Quartal entsprachen in etwa den Erwartungen der Analysten. Für die Netflix-Aktie geht es 11,2 Prozent abwärts.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,14 -0,02 4,15 4,11

5 Jahre 4,25 -0,03 4,28 4,23

10 Jahre 4,53 -0,04 4,57 4,52

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1428 -0,1 -0,0013 1,1441 1,1441

EUR/JPY 185,56 -0,1 -0,2300 185,79 185,8400

EUR/CHF 0,9225 -0,3 -0,0027 0,9252 0,9246

EUR/GBP 0,8508 +0,2 0,0020 0,8488 0,8483

USD/JPY 162,36 -0,0 -0,0200 162,38 162,4300

GBP/USD 1,3426 -0,4 -0,0050 1,3476 1,3482

USD/CNY 6,7773 +0,1 0,0047 6,7726 6,7665

USD/CNH 6,779 +0,1 0,0060 6,7730 6,7728

AUS/USD 0,6971 -0,4 -0,0025 0,6996 0,7001

Bitcoin/USD 63.138,20 -1,5 -965,85 64.104,05 64.477,05

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,02 +2,6 2,07 78,95

Brent/ICE 86,12 +2,2 1,89 84,23

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.981,99 +0,3 12,05 3.969,94

Silber 55,27 -0,4 -0,24 55,51

Platin 1.571,72 -2,8 -45,78 1.617,50

(Angaben ohne Gewähr)

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July 17, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)