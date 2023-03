MÄRKTE USA/Etwas fester - Abwartendes Geschäft vor Powell-Aussagen

NEW YORK (Dow Jones)--Im Plus notiert die Wall Street am Montag im Mittagsgeschäft (Ortszeit). Damit setzt sich die Tendenz vom Wochenausklang fort - wenn auch mit gebremster Dynamik. Wenig Bewegung zeigt sich am Anleihemarkt, wo die zehnjährige Rendite nach zwischenzeitlichen leichten Abgaben unverändert bei 3,96 Prozent verharrt. Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung vor den im weiteren Wochenverlauf anstehenden wichtigen Terminen.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,3 Prozent auf 33.488 Punkte. Für den S%P-500 geht es um 0,6 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite steigt um 0,9 Prozent.

So stehen am Dienstag und Mittwoch die Anhörungen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats und dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses an. "Powell wird sicherlich bekräftigen, dass die Fed ihren Kampf gegen die Inflation noch nicht beendet hat, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor besonders stark ist, dass eine weiche Landung möglich ist und dass die Fed nicht zögern wird, das Wachstum zu opfern, um die Inflation so schnell wie möglich zu bekämpfen", sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior-Analystin bei Swissquote Bank.

Vor diesem Hintergrund sind auch die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten für Februar am Freitag von besonderer Bedeutung.

Die Agenda zu Wochenbeginn ist übersichtlich. Der Auftragseingang der Industrie für Januar ist gegenüber dem Vormonat etwas weniger stark gefallen als erwartet.

Dollar abwartend vor Jobbericht

Der Dollar zeigt sich knapp behauptet. Der Greenback dürfte im Verlauf der Woche in einer relativ engen Spanne verharren, weil die Anleger vor den monatlichen US-Arbeitsmarktdaten für Februar am Freitag vorsichtig bleiben dürften, heißt es von der ING. Die Daten könnten Aufschluss darüber bringen, ob die herausragenden Jobdaten vom Januar verzerrt waren oder nicht, so Währungsanalyst Chris Turner.

Die Ölpreise haben leicht ins Plus gedreht, obwohl China sein niedrigstes Wachstumsziel seit mehr als einem Vierteljahrhundert festgelegt hat und die Anleger auf die Aussagen von Fed-Chairman Powell warten. China erklärte am Sonntag, dass es in diesem Jahr ein BIP-Wachstum von 5 Prozent anstrebe, ein niedrigeres Ziel im Vergleich zu den Vorjahren, was darauf hindeutet, dass die Behörden vorsichtig sind, was den Aufschwung des Landes nach den Corona-Schließungen angeht, heißt es. Immerhin ist dies nach einem Wachstum von nur 3 Prozent im Jahr 2022 laut CMC "zumindest ein Hoffnungsschimmer, dass die Lokomotive der Weltwirtschaft wieder Fahrt aufnimmt". Die Preise für Brent und WTI steigen um bis zu 0,6 Prozent.

Tesla mit Preissenkungen im Fokus

Für die Tesla-Aktie geht es um 1 Prozent nach unten. Das Unternehmen will seinen Absatz in den USA mit günstigeren Angeboten ankurbeln. Der Elektroautohersteller senkte seine Preise für das Model S und das Model X. Im Januar hatte Tesla bereits die Preise für Model 3 und Model Y reduziert. Während einige Anleger dies als ein Zeichen für eine schwächelnde Nachfrage werteten und niedrigere Margen fürchteten, sagen die Analysten von Piper Sandler, dass Tesla mit dem Schritt seinen Absatz und seinen Marktanteil erhöhen könnte.

Die Altria-Aktie gewinnt 0,9 Prozent. Der Tabakkonzern verstärkt sich mit einem Hersteller von E-Zigaretten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es sich mit dem Vaping-Anbieter NJOY Holdings auf eine Übernahme geeinigt. Der Kaufpreis liegt bei 2,75 Milliarden US-Dollar, zahlbar bei Abschluss der Transaktion.

Der Kurs von Ciena steigt um 3,8 Prozent, nachdem der Telekom-Ausrüster mit den Ergebnissen zum ersten Geschäftsquartal die Erwartungen klar übertroffen hat. Zu verdanken war dies vor allem dem Geschäft mit Netzwerkplattformen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.487,75 +0,3% 96,78 +1,0%

S&P-500 4.069,42 +0,6% 23,78 +6,0%

Nasdaq-Comp. 11.799,72 +0,9% 110,71 +12,7%

Nasdaq-100 12.435,08 +1,2% 144,28 +13,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,88 +1,3 4,87 46,0

5 Jahre 4,25 -0,9 4,26 24,9

7 Jahre 4,15 +1,0 4,14 17,7

10 Jahre 3,96 +0,1 3,96 7,9

30 Jahre 3,89 +1,0 3,88 -8,2

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:35 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0683 +0,5% 1,0638 1,0597 -0,2%

EUR/JPY 145,19 +0,5% 144,54 144,45 +3,4%

EUR/CHF 0,9954 +0,0% 0,9963 0,9956 +0,6%

EUR/GBP 0,8876 +0,5% 0,8846 0,8852 +0,3%

USD/JPY 135,90 -0,0% 135,86 136,31 +3,6%

GBP/USD 1,2036 -0,0% 1,2025 1,1972 -0,5%

USD/CNH (Offshore) 6,9427 +0,4% 6,9234 6,9141 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 22.501,79 +0,3% 22.413,77 22.345,26 +35,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,15 79,68 +0,6% +0,47 -0,5%

Brent/ICE 86,00 85,83 +0,2% +0,17 +0,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 42,50 44,98 -5,5% -2,48 -41,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.850,59 1.856,45 -0,3% -5,86 +1,5%

Silber (Spot) 21,13 21,27 -0,6% -0,14 -11,9%

Platin (Spot) 977,65 979,08 -0,1% -1,43 -8,5%

Kupfer-Future 4,09 4,08 +0,2% +0,01 +7,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

