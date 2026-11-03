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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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03.11.2026 18:33:40

MÄRKTE USA/Etwas fester - Apple und Palantir nach Zahlen schwach

DOW JONES--Überwiegend im Plus zeigen sich US-Aktien am Dienstag. Der Dow-Jones-Index sinkt zwar gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,4 Prozent auf 51.770 Punkte. Der S&P-500 gewinnt jedoch 0,5 Prozent, der Nasdaq-Composite legt um 1,0 Prozent zu. Vor dem Ergebnis der US-Kongresswahl dominiert weiterhin Zurückhaltung, wie es heißt. Beide Häuser des Kongresses - Repräsentantenhaus und Senat - werden derzeit von den Republikanern, der Partei des US-Präsidenten Donald Trump, kontrolliert.

Trump hat sich bisher als eifriger Verfechter der Künstlichen Intelligenz (KI) gezeigt. Doch die wachsende KI-Skepsis der Wähler, die um ihre Jobs fürchten und dem Bau von Datenzentren kritisch gegenüberstehen, könnte die Republikaner ihre Mehrheit kosten. Auch die seit dem Amtsantritt Trumps und nicht zuletzt durch den Iran-Krieg gestiegenen Lebenshaltungskosten sind ein Thema, das viele Wähler beschäftigt.

Unter den Konjunkturdaten des Tages stiegen die Auftragseingänge der Industrie im September stärker als erwartet. Die Zahl der offenen Stellen erreichte im September überraschend den höchsten Stand seit vier Monaten. Die Daten sprechen tendenziell für weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank, kommentieren die Analysten von BMO.

Im Blick stehen daneben Zahlen und Ausblick von Apple. Der iPhone-Hersteller hat zwar im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet, doch enttäuschte die Unternehmensprognose der Bruttomarge, denn Apple rechnet mit höheren Preisen für Speicherchips. Die Apple-Aktie fällt um 2,1 Prozent.

Mit Enttäuschung werden auch die Zahlen von Palantir (-2,1%) aufgenommen, obwohl diese die Erwartungen übertroffen haben. Das Unternehmen meldete jedoch ein langsameres Wachstum neuer Verträge.

Die Aktien von Pfizer fallen um 1 Prozent, nachdem der Pharmakonzern bei Vorlage seines Quartalsausweises den Ausblick erhöht hat. Der Umsatz mit Covid-Produkten ist weiter gesunken. Pfizer setzt daher verstärkt auf Krebstherapien und Mittel zur Gewichtsreduktion.

Auch der Chemiekonzern Dupont ist zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr, was der Aktie zu einem Plus von rund 9 Prozent verhilft. Shopify (-5,4%) hat mit Umsatz und operativem Bruttoergebnis die Erwartungen von Analysten verfehlt.

Die schon am Vortag kräftig gefallenen Ölpreise geben weiter nach. Der Preis für das Barrel Brentöl sinkt um 1,2 Prozent auf 103,50 Dollar. Die Akteure am Ölmarkt setzten weiter auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg, heißt es. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen wieder an, auch gestützt von den besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten; die Zehnjahresrendite steigt um 6 Basispunkte auf 4,96 Prozent. Der Dollar tendiert gut behauptet.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.769,51 -0,4 -214,47 51.983,98

S&P-500 7.581,08 +0,5 +39,68 7.541,40

NASDAQ Comp 25.424,72 +1,0 +260,35 25.164,36

NASDAQ 100 28.257,60 +1,0 +267,78 27.989,82

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,62 +0,04 4,64 4,56

5 Jahre 4,75 +0,06 4,76 4,68

10 Jahre 4,96 +0,06 4,97 4,89

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1194 +0,1 0,0009 1,1185 1,1196

EUR/JPY 177,46 +0,4 0,7800 176,68 176,7200

EUR/CHF 0,9184 +0,3 0,0028 0,9156 0,9177

EUR/GBP 0,8341 -0,0 -0,0002 0,8343 0,8341

USD/JPY 158,5 +0,4 0,5600 157,94 157,8300

GBP/USD 1,3419 +0,1 0,0014 1,3405 1,3414

USD/CNY 6,6701 +0,3 0,0221 6,6480 6,6480

USD/CNH 6,6698 +0,4 0,0237 6,6461 6,6471

AUS/USD 0,6972 -0,3 -0,0024 0,6996 0,7015

Bitcoin/USD 77.615,14 +1,2 884,21 76.730,93 77.353,25

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,06 -0,4 -0,40 96,46

Brent/ICE 103,5 -1,2 -1,27 104,77

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.928,48 -0,5 -18,94 3.947,42

Silber 49,68 -1,9 -0,95 50,63

Platin 1.428,77 -1,4 -20,48 1.449,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/apo

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November 03, 2026 12:33 ET (17:33 GMT)

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