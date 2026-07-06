SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
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06.07.2026 15:45:41
MÄRKTE USA/Etwas fester - Dow auf Rekordhoch - Halbleiteraktien erholt
DOW JONES--Nach dem langen Wochenende rund um den US-Unabhängigkeitstag ist die Wall Street zu Wochenbeginn mit einem Plus in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index verbessert sich kurz nach der Eröffnung 0,2 Prozent auf 53.016 Punkte und markiert bei 53.042 Punkten ein neues Rekordhoch. Für den S&P-500 geht es um 0,5 Prozent nach oben und die Nasdaq-Indizes gewinnen bis zu 0,8 Prozent. Letztere erholen sich damit von den kräftigen Gewinnmitnahmen am Donnerstag.
Das Ausbleiben neuer Störfeuer in Form von schlechten Nachrichten aus dem Nahen Osten kommt der Stimmung ebenso zugute wie die nach dem unerwartet schwachen US-Arbeitsmarktbericht vom Donnerstag nun zumindest etwas gedämpfte Erwartung einer US-Zinserhöhung im späteren Jahresverlauf. Am Anleihemarkt zeigen sich die Renditen mit leichten Abgaben. Der Dollar legt jedoch moderat zu und tendiert gut behauptet.
Die Ölpreise geben leicht nach. Ein Barrel der Sorte WTI verbilligt sich um 0,1 Prozent auf 72,07 Dollar. Die Preise verharren damit weitgehend auf dem zuletzt deutlich niedrigeren Niveau, das mit dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran über das Ausloten einer Friedensvereinbarung erreicht wurde. Tendenziell für leichten Druck auf die Preise sorgt überdies, dass die Opec+ beschlossen hat, die Produktion den fünften Monat in Folge zu erhöhen, wenn auch nur leicht.
Für Impulse könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Dabei sind die Blicke vor allem auf den ISM-Index für das Nicht-verarbeitende Gewerbe im Juni gerichtet. Dazu kommt der Einkaufsmanagerindex Service für den Juni in zweiter Lesung.
Mit Blick auf die Erholung bei Technologieaktien, insbesondere aus dem Halbleitersektor, weisen Marktteilnehmer auf die am Dienstag anstehenden Zweitquartalszahlen von Samsung Electronics hin. Für Bewegung könnte anschließend am 10. Juli die Zweitnotierung des koreanischen Chip-Riesen SK Hynix an der Nasdaq sorgen. Das Unternehmen platziert Aktien in Form sogenannter American Depositary Receipts (ADRs) mit einem geplanten Volumen von mehr als 28 Milliarden Dollar. Das könnte zu größeren Umschichtungen innerhalb der Branchenwerte führen.
Derweil wird bereits am morgigen Dienstag die SpaceX-Aktie auch in den Nasdaq-100 aufgenommen, nachdem das Papier des Raumfahrt- und KI-Unternehmens bereits mit dem Börsengang in den breiteren Nasdaq-Composite gekommen war. Der Kurs steigt um 1,3 Prozent.
Im Halbleitersegment geht es für Micron um 1,8 Prozent nach oben, für AMD um 4,4 Prozent und für Intel um 3,8 Prozent. Comcast verlieren dagegen 0,5 Prozent mit der Neuigkeit, dass die Tochter Sky das TV-Geschäft des britischen Senders ITV für rund 2 Milliarden Dollar kauft.
Broadcom (+5,4%) und Apple (+0,2%) werden ihre Chip-Liefervereinbarung erneut verlängern. Die neue Vereinbarung sieht vor, dass der Chiphersteller eine Reihe maßgeschneiderter Chips auf Siliziumbasis für den iPhone-Hersteller entwickeln und liefern wird, die in dessen gesamtem Portfolio zum Einsatz kommen sollen. Die Bedingungen der Verlängerung wurden nicht bekannt gegeben. Die Unternehmen hatten ihre mehrjährige, milliardenschwere Vereinbarung bereits 2023 erneuert.
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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
DJIA 53.015,68 +0,2 +115,61 52.900,07
S&P-500 7.516,67 +0,5 +33,43 7.483,24
NASDAQ Comp 26.043,60 +0,8 +210,93 25.832,67
NASDAQ 100 29.645,68 +1,1 +316,47 29.329,21
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,12 -0,01 4,14 4,10
5 Jahre 4,21 -0,01 4,22 4,19
10 Jahre 4,47 -0,01 4,48 4,45
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:00
EUR/USD 1,1420 -0,1 -0,0015 1,1435 1,1441
EUR/JPY 185,4 +0,5 0,8700 184,53 184,5400
EUR/CHF 0,9201 +0,2 0,0019 0,9187 0,9189
EUR/GBP 0,855 -0,2 -0,0016 0,8566 0,8565
USD/JPY 162,33 +0,6 0,9600 161,37 161,2800
GBP/USD 1,3351 0,0 0,0000 1,3351 1,3357
USD/CNY 6,7955 +0,2 0,0158 6,7797 6,7797
USD/CNH 6,799 +0,2 0,0149 6,7841 6,7838
AUS/USD 0,6929 -0,2 -0,0011 0,694 0,6934
Bitcoin/USD 61.428,06 -2,0 -1.269,90 62.697,96 62.128,67
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 68,74 +0,1 0,05 68,69
Brent/ICE 72,07 -0,1 -0,05 72,12
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.146,49 -0,7 -28,89 4.175,38
Silber 61,77 -1,0 -0,63 62,40
Platin 1.622,91 -0,9 -15,06 1.637,97
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/rio
(END) Dow Jones Newswires
July 06, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)
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