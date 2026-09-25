Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
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25.09.2026 15:42:44
MÄRKTE USA/Etwas fester - Höhere Marktzinsen bremsen Erholung
DOW JONES--Die US-Börsen machen am Freitag einen kleinen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. Der Dow-Jones-Index steigt kurz nach der Startglocke um 0,3 Prozent auf 51.497 Punkte. Der S&P-500 notiert 0,3 Prozent höher, der Nasdaq-Composite gewinnt 0,4 Prozent. Etwas Unterstützung kommt vom Ölpreis, der nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag nachgibt. Medienberichten zufolge gibt es neue diplomatische Bemühungen um eine Lösung im Nahostkonflikt. Demnach hat der iranische Außenminister Abbas Araghtschi gesagt, dass sein Land dem Weißen Haus einen neuen Plan zur Wiederöffnung der Straße von Hormus innerhalb einer Woche vorgelegt habe. Das Barrel Brentöl ermäßigt sich um 1,2 Prozent auf 105,30 Dollar. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen jedoch erneut leicht an, was die Kauflaune dämpfen dürfte. Die Zehnjahresrendite steigt um 2 Basispunkt auf 5,18 Prozent. Der in den vergangenen Tagen deutlich gestiegene Dollar tendiert knapp behauptet.
An Konjunkturdaten wurde der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem August veröffentlicht. Er stagnierte, während Volkswirte im Konsens einen Rückgang um 0,3 Prozent zum Vormonat vorhergesagt hatten. Etwas später folgt der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan.
Unter den Einzelwerten an der Börse machen Akamai einen Satz von rund 12 Prozent. Anthropic wird Akamai über einen Zeitraum von sieben Jahren hinweg 11,6 Milliarden Dollar für Cloud-Services zahlen.
Costco Wholesale steigen um 1,4 Prozent. Die auf Mitgliedschaften basierende Großhandelskette hat mit Umsatz und Gewinn ihres vierten Geschäftsquartals die Erwartungen übertroffen. Die Analysten der UBS bemängeln allerdings, dass die Einnahmen aus Mitgliedsgebühren langsamer gewachsen sind und die Konsensschätzung verfehlt hätten.
Die Aktien der Großbank Morgan Stanley tendieren kaum verändert. Marktteilnehmer verweisen auf einen Medienbericht, wonach die schweizerische UBS sich mit der US-Bank zusammenschließen könnte, um sich den geplanten strengeren Eigenkapitalanforderungen in der Schweiz zu entziehen.
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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
DJIA 51.496,64 +0,3 +146,66 51.349,98
S&P-500 7.724,45 +0,3 +20,32 7.704,13
NASDAQ Comp 27.034,91 +0,4 +95,53 26.939,37
NASDAQ 100 30.585,44 +0,4 +106,59 30.478,86
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,89 -0,01 4,91 4,87
5 Jahre 5,03 -0,00 5,05 5,01
10 Jahre 5,18 +0,02 5,20 5,15
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:15 Uhr
EUR/USD 1,1402 +0,2 0,0023 1,1379 1,1365
EUR/JPY 179,1 -0,9 -1,6400 180,74 180,6800
EUR/CHF 0,9442 +0,3 0,0024 0,9418 0,9426
EUR/GBP 0,8601 -0,1 -0,0006 0,8607 0,8601
USD/JPY 157,06 -1,1 -1,7700 158,83 158,9800
GBP/USD 1,3253 +0,3 0,0038 1,3215 1,3211
USD/CNY 6,7128 +0,0 0,0017 6,7128 6,7125
USD/CNH 6,7244 +0,1 0,0087 6,7157 6,7166
AUS/USD 0,7025 +0,2 0,0015 0,701 0,7011
Bitcoin/USD 84.131,49 -0,3 -217,54 84.349,03 83.863,73
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 93,31 -1,4 -1,30 94,61
Brent/ICE 105,3 -1,2 -1,30 106,60
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.281,04 +0,1 3,06 4.277,98
Silber 64,02 +0,2 0,12 63,91
Platin 1.759,00 +0,6 10,50 1.748,50
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/cbr
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2026 09:43 ET (13:43 GMT)
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