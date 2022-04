MÄRKTE USA/Etwas fester - Microsoft und Visa nach Zahlen gesucht

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen machen am Mittwoch einen kleinen Teil ihrer Vortagesverluste wett. Kurz nach der Startglocke steigt der Dow-Jones-Index um 0,4 Prozent. Der S&P-500 gewinnt 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite 0,9 Prozent. Im Mittelpunkt stehen Quartalsausweise bedeutender Unternehmen wie Microsoft, der Google-Mutter Alphabet oder Texas Instruments, um nur einige zu nennen.

Im Hintergrund schwelen jedoch weiter Konjunktursorgen, ausgelöst durch die hohe Inflation. Die andauernden Lockdowns in China verschärfen die schon seit einiger Zeit bestehenden Lieferkettenprobleme. Und auch der Krieg in der Ukraine dauert unvermindert an. In diesem Zusammenhang schreckte am Dienstag die Nachricht auf, dass Russland die Gaslieferungen an Polen und Bulgarien einstellen wird.

Bilanzsaison dominiert das Börsengeschehen

Konjunkturdaten von Rang werden am Mittwoch nicht veröffentlicht. Dafür muss der Markt eine Menge Unternehmenszahlen verarbeiten. So hat Microsoft Umsatz und Gewinn im dritten Geschäftsquartal überraschend deutlich gesteigert, was der Aktie zu einem Plus von 4,7 Prozent verhilft. Noch deutlicher legen Visa (+8,2%) zu. Die Kreditkartengesellschaft hat mit ihren Geschäftszahlen die Erwartungen ebenfalls übertroffen.

Alphabet (-3,5%) verfehlte jedoch die Umsatzerwartung und meldete überdies einen Gewinnrückgang. Texas Instruments (-2,2%) überzeugte zwar mit den Erstquartalszahlen, doch enttäuschte der Ausblick.

Boeing (-6,9%) ist im ersten Quartal sehr viel tiefer in die roten Zahlen gerutscht als erwartet.

T-Mobile US (+3%) hat im ersten Quartal mehr verdient als geschätzt. Der Umsatz blieb zwar etwas unter den Erwartungen, gleichwohl hob die Tochter der Deutschen Telekom ihren Ausblick auf das Geschäftsjahr an.

General Motors (GM) steigen um 1,0 Prozent. Der Automobilkonzern hat zwar im ersten Quartal einen Gewinnrückgang verbucht, die Jahresziele aber bekräftigt.

Dollar als "sicherer Hafen" gesucht - Euro unter 1,06 Dollar

Der Dollar ist als Fluchtwährung in Krisenzeiten erneut gesucht. Stützend wirken ferner die anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank. Der Dollarindex steigt um 0,7 Prozent. Der Euro rutscht unter 1,06 Dollar, auch belastet von den russischen Gaslieferstopps. Die Gaspreise kommen derweil von ihren Hochs zurück. Analysten kommen zu dem Schluss, dass die Auswirkungen der Einstellung der russischen Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien begrenzt sein werden. Von den beiden Ländern sei Polen der größere Verbraucher von russischem Gas, aber der Vertrag mit Gazprom sollte ohnehin Ende des Jahres auslaufen, so die Commerzbank.

Auch die Ölpreise geben nach. Die Akteure am Ölmarkt warten auf die offiziellen Rohöllagerbestandsdaten der staatlichen Energy Information Administration. Am späten Dienstag hatte der Branchenverband API eine deutliche Zunahme der Ölvorräte gemeldet. Tendenziell stütze jedoch der russische Gaslieferstopp, meinen Analysten.

Am Anleihemarkt erholen sich die Renditen leicht vom kräftigen Rückgang der vergangenen Tage. Konjunktursorgen und die politische Großwetterlage hatten die Notierungen zuletzt nach oben getrieben. Nun dürften Kursgewinne mitgenommen werden.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.368,28 +0,4% 128,10 -8,2%

S&P-500 4.194,59 +0,5% 19,39 -12,0%

Nasdaq-Comp. 12.598,39 +0,9% 107,64 -19,5%

Nasdaq-100 13.118,98 +0,8% 109,27 -19,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,52 +2,0 2,50 178,6

5 Jahre 2,76 +2,6 2,73 149,9

7 Jahre 2,78 +3,1 2,75 134,3

10 Jahre 2,75 +2,3 2,73 124,1

30 Jahre 2,85 +1,9 2,83 94,9

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Uhr Di, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0551 -0,8% 1,0629 1,0659 -7,2%

EUR/JPY 135,22 -0,1% 135,90 135,73 +3,3%

EUR/CHF 1,0218 -0,2% 1,0244 1,0232 -1,5%

EUR/GBP 0,8396 -0,8% 0,8446 0,8439 -0,1%

USD/JPY 128,11 +0,7% 127,85 127,36 +11,3%

GBP/USD 1,2565 -0,1% 1,2586 1,2629 -7,1%

USD/CNH (Offshore) 6,5878 -0,0% 6,5830 6,5872 +3,7%

Bitcoin

BTC/USD 39.185,97 +2,2% 38.413,97 39.217,37 -15,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 99,91 101,70 -1,8% -1,79 +36,2%

Brent/ICE 103,73 104,99 -1,2% -1,26 +35,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.892,55 1.905,46 -0,7% -12,92 +3,5%

Silber (Spot) 23,58 23,50 +0,3% +0,08 +1,2%

Platin (Spot) 928,10 924,55 +0,4% +3,55 -4,4%

Kupfer-Future 4,44 4,45 -0,3% -0,01 -0,3%

===

