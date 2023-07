MÄRKTE USA/Etwas fester - Sinkende Marktzinsen stützen Aktien

NEW YORK (Dow Jones)--Mit kleinen Kursgewinnen startet die Wall Street in den Dienstagshandel. Kurz nach Handelsbeginn gewinnt der Dow-Jones-Index 0,4 Prozent. Der S&P-500 legt um 0,3 Prozent zu und der Nasdaq-Composite um ebenfalls 0,3 Prozent. Neue Wirtschaftsstimuli der chinesischen Führung für die heimische Wirtschaft stimmen auch Anleger in den USA verhalten optimistisch. Diese dürften sich aber nicht allzu weit vorwagen, denn am Mittwoch werden die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise veröffentlicht.

Einige Vertreter der US-Notenbank haben zwar signalisiert, dass die Zinsen zunächst weiter steigen dürften, um die Inflation einzudämmen, dass der Zinsgipfel aber auch schon bald erreicht sein könnte. Darauf waren die Marktzinsen in den USA gesunken; die Zehnjahresrendite rutschte wieder unter die Marke von 4 Prozent. Aktuell fallen die Renditen weiter, was am Aktienmarkt positiv aufgenommen wird.

Der Dollar erholt sich etwas, nachdem er zum Euro und zu einem Korb von anderen Währungen auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gesunken war. Der Dollarindex liegt noch 0,1 Prozent im Minus.

Am Ölmarkt tendieren die Preise fester. Stützend wirken nach Angaben aus dem Handel Fördermengenkürzungen der großen Öllieferanten Russland und Saudi-Arabien und die Hoffnung auf eine höhere Nachfrage infolge der chinesischen Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft.

Bericht über CFO-Abgang belastet Uber

Unter den Einzelwerten geben Uber 1,2 Prozent ab. Einem Bericht zufolge plant der Finanzchef des Fahrdienstanbieters, Nelson Chai, das Unternehmen zu verlassen. Er habe CEO Dara Khosrowshahi über seine Entscheidung informiert, der Zeitpunkt stehe aber noch nicht fest, so Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

WD-40 springen um 12 Prozent nach oben, nachdem die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal positiv überrascht haben und der Hersteller von - unter anderem - Schmierstoffen und Reinigungsmitteln seine Jahresprognose bekräftigt hat.

Für PVH geht es um gut 1 Prozent aufwärts. Der Modekonzern mit den Marken Calvin Klein und Tommy Hilfiger baut weitere Arbeitsplätze ab, um die Personalkosten bis Ende des Jahres um 10 Prozent zu senken. Stärkster Wert im Dow-Jones-Index sind Salesforce mit plus 3,8 Prozent, nachdem das Unternehmen Preiserhöhungen von durchschnittlich 9 Prozent angekündigt hat.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.084,67 +0,4% 140,27 +2,8%

S&P-500 4.421,05 +0,3% 11,52 +15,2%

Nasdaq-Comp. 13.722,86 +0,3% 37,38 +31,1%

Nasdaq-100 15.089,68 +0,3% 44,04 +37,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,87 +2,1 4,85 44,8

5 Jahre 4,24 -0,3 4,24 23,7

7 Jahre 4,13 -0,3 4,13 16,0

10 Jahre 3,99 -1,3 4,00 10,5

30 Jahre 4,02 -0,9 4,03 5,2

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:35 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0988 -0,1% 1,1018 1,0983 +2,7%

EUR/JPY 154,61 -0,6% 155,14 155,50 +10,2%

EUR/CHF 0,9701 -0,4% 0,9726 0,9751 -2,0%

EUR/GBP 0,8516 -0,4% 0,8538 0,8562 -3,8%

USD/JPY 140,70 -0,4% 140,81 141,55 +7,3%

GBP/USD 1,2903 +0,3% 1,2904 1,2829 +6,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2156 -0,2% 7,2046 7,2321 +4,2%

Bitcoin

BTC/USD 30.460,03 +0,5% 30.571,68 30.249,65 +83,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,59 72,99 +0,8% +0,60 -7,3%

Brent/ICE 78,29 77,69 +0,8% +0,60 -5,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 29,10 30,23 -3,7% -1,13 -63,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.932,53 1.925,70 +0,4% +6,83 +6,0%

Silber (Spot) 23,13 23,13 +0,0% +0,01 -3,5%

Platin (Spot) 927,70 931,50 -0,4% -3,80 -13,1%

Kupfer-Future 3,77 3,78 -0,3% -0,01 -1,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

