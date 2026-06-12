MÄRKTE USA/Etwas fester - SpaceX feiert gelungenes Börsendebüt

DOW JONES--Im Laufe des Freitagshandels rücken die US-Börsen in positives Terrain vor. Unterstützung erhält der Markt von deutlich fallenden Ölpreisen und dem erfolgreichen SpaceX-Börsendebüt. Der Dow-Jones-Index steigt gegen Mittag um 0,6 Prozent auf 51.132 Punkte. Der S&P-500 rückt um 0,3 vor und der Nasdaq-Composite um 0,1 Prozent.

Am Vortag war es mit den Kursen steil nach oben gegangen, nachdem US-Präsident Donald Trump von seinen angekündigten Militärschlägen gegen den Iran Abstand genommen hatte. In den sozialen Medien vermeldete Trump, dass alle Beteiligten den Erörterungen und Endpunkten sowohl im Konzept als auch in den Details zugestimmt hätten. Der Iran widersprach allerdings; es sei keine endgültige Entscheidung über das Abkommen getroffen worden.

Der Markt schenkt gleichwohl den Worten des US-Präsidenten Glauben. Die Ölpreise geben weiter nach. Das Barrel Brentöl verbilligt sich um 3,9 Prozent auf 86,90 Dollar. Am Anleihemarkt legen die Renditen nach ihrem jüngsten Rücksetzer leicht zu. Die Zehnjahresrendite steigt um 2 Basispunkte auf 4,48 Prozent. Der Dollar tendiert knapp behauptet. Er ist in der aktuell optimistischen Stimmung nicht als "sicherer Hafen" gefragt. Auf dem Greenback laste auch der gesunkene Ölpreis, denn die USA seien ein Netto-Ölexporteur, heißt es aus dem Handel.

Konjunkturseitig wurde am Freitag nur der Uni-Michigan-Index der Verbraucherstimmung veröffentlicht. Er stieg Mitte Juni auf 48,9 von 44,8 im Mai, blieb damit aber unter der Expansionsschwelle von 50,00. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 46,0 erwartet.

Zentrales Thema am Markt ist jedoch der Börsengang von SpaceX. Die Aktien von Elon Musks Raumfahrt- und KI-Unternehmen wurden zum Kurs von 135 Dollar ausgegeben, womit dem Unternehmen die Rekordsumme von 75 Milliarden Dollar zufließen wird. Der erste Kurs lag bei 150 Dollar, womit sich der Börsenwert der Marke von 2 Billionen Dollar näherte. Erste Indikationen hatten die Aktie jedoch bei 170 bis 175 Dollar gesehen. Aktuell steht sie bei 160 Dollar.

Aktien des Raumfahrtsektors, die am Vortag kräftige Kursgewinne verbucht hatten, werden abverkauft. Anleger dürften hier Gewinne mitnehmen, möglicherweise mit der Absicht, diese in SpaceX umzuschichten. Virgin Galactic stürzen um fast 36 Prozent ab, hatten am Donnerstag aber fast 22 Prozent gewonnen. Rocket Lab fallen um 11,4 Prozent und Ast Spacemobile um rund 16 Prozent.

Gewinnmitnahmen drücken Aktien auch mit KI-Bezug, die aber am Vortag ebenfalls teils zweistellig zulegt hatten. Super Micro Computer fallen um 4,9 und Micron um 0,4 Prozent.

Adobe verbilligen sich um fast 7 Prozent. Das Softwareunternehmen hat zwar Rekordzahlen für sein zweites Geschäftsquartal vorgelegt und damit auch die Erwartungen des Marktes übertroffen, doch wie bei anderen Branchenunternehmen auch bezweifeln die Anleger, dass sich die hohen Investitionen in KI-Anwendungen für den Konzern auszahlen werden. Adobe hat KI-Angebote ohne sofortige Bezahlschranke angekündigt, mit denen das Unternehmen neue Kunden gewinnen will.

Auch der Abgang des Finanzchefs, der zum Chipkonzern Marvell Technology wechselt, kommt nicht gut an. Marvel liegen 0,4 Prozent im Plus, hatten am Donnerstag aber einen Sprung von 11 Prozent gemacht.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.131,57 +0,6 +282,82 50.848,75

S&P-500 7.416,57 +0,3 +22,27 7.394,30

NASDAQ Comp 25.825,95 +0,1 +16,29 25.809,66

NASDAQ 100 29.553,49 +0,4 +107,31 29.446,18

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,08 +0,01 4,11 4,04

5 Jahre 4,20 +0,01 4,23 4,15

10 Jahre 4,48 +0,02 4,51 4,44

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20

EUR/USD 1,1570 -0,1 -0,0007 1,1577 1,1550

EUR/JPY 185,37 +0,1 0,2000 185,17 185,3500

EUR/CHF 0,9216 +0,2 0,0014 0,9202 0,9219

EUR/GBP 0,8627 -0,0 -0,0002 0,8629 0,8623

USD/JPY 160,2 +0,2 0,2800 159,92 160,4600

GBP/USD 1,3409 -0,0 -0,0003 1,3412 1,3390

USD/CNY 6,7626 -0,2 -0,0130 6,7756 6,7757

USD/CNH 6,7629 0,0 -0,0002 6,7631 6,7786

AUS/USD 0,7047 -0,0 -0,0001 0,7048 0,7016

Bitcoin/USD 63.799,51 +0,7 455,23 63.344,28 62.041,83

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,70 -3,4 -3,01 87,71

Brent/ICE 86,9 -3,9 -3,48 90,38

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.216,62 +0,1 2,78 4.213,84

Silber 67,74 +0,6 0,38 67,35

Platin 1.710,62 -0,5 -9,29 1.719,91

(Angaben ohne Gew hr)

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mpt

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2026 12:33 ET (16:33 GMT)