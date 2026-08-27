NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.08.2026 14:51:42
MÄRKTE USA/Etwas fester - Techwerte profitieren von starken Zahlen
DOW JONES--An den US-Börsen zeichnet sich ein positiver Start in den Donnerstagshandel ab. Der S&P-Future liegt vorbörslich 0,4 Prozent im Plus. Der Nasdaq-Future gewinnt 1 Prozent. Starke Zahlen und ein ermutigender Ausblick von Nvidia dürften vor allem dem Chipsektor Rückenwind verleihen. Auch aus dem Softwaresektor kamen überzeugende Geschäftszahlen, die Befürchtungen zerstreuen könnten, dass die Geschäftsmodelle der Branche durch die Künstliche Intelligenz (KI) gefährdet seien. Am übrigen Markt dürften die Anleger vorsichtiger agieren und den Auftritt von US-Notenbankchef Kevin Warsh auf dem Notenbankersymposium am Freitag in Jackson Hole abwarten.
Zur positiven Stimmung trägt auch die Entspannung am Ölmarkt bei. Die Akteure setzten auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman über die Wiederöffnung der Straße von Hormus, heißt es. Aktuell legen die Preise nach ihrem jüngsten Rücksetzer wieder etwas zu. Das Barrel WTI notiert 0,6 Prozent höher bei 88,36 Dollar. Im Gefolge der Ölpreise sind zuletzt auch die Anleiherenditen gesunken. Die Zehnjahresrendite steht kaum verändert bei 4,66 Prozent.
Konjunkturseitig wurden nur die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Hier wurde ein kleiner Rückgang verzeichnet, während Volkswirte mit einer geringen Zunahme gerechnet hatten. Insgesamt bewegt sich die Zahl der Erstanträge auf niedrigem Niveau, was für eine unverändert gute Beschäftigungslage spricht und damit für ein Beibehalten des geldpolitischen Kurses der US-Notenbank.
Daneben müssen Anleger Quartalsausweise einiger bedeutender Unternehmen verarbeiten, allen voran die der KI-Wette Nvidia. Das Unternehmen hat mit seinen Zahlen die Erwartungen übertroffen und auch von unverändert hoher Nachfrage nach KI-Chips berichtet, was Zweifel an der Tragfähigkeit der hohen Investitionen in diesen Bereich lindert. Die Aktie legt vorbörslich um 6,2 Prozent zu. Im Sektor rücken AMD um 1,2 und Intel um 2 Prozent vor.
Im Softwaresektor machen die Aktien von Salesforce.com einen Sprung von 10,7 Prozent nach oben. Der Anbieter von Unternehmenssoftware verzeichnet nach eigenen Angaben ebenfalls eine rege Nachfrage nach seinen KI-Anwendungen und hat daher die Jahresziele erhöht. Mit der zunehmenden Nutzung von KI wächst auch der Bedarf an Cybersecurity-Lösungen, was Crowdstrike das beste Quartal in der Unternehmensgeschichte beschert hat. Die Aktie verteuert sich um 9,4 Prozent. Der Kurs des auf Identitäts- und Zugriffsmanagement spezialisierten Softwareunternehmens Okta springt um 18,4 Prozent nach oben. Auch hier haben Zahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen.
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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,23 +0,00 4,24 4,21
5 Jahre 4,39 +0,00 4,39 4,36
10 Jahre 4,67 +0,00 4,67 4,64
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:15
EUR/USD 1,1640 -0,1 -0,0009 1,1649 1,1652
EUR/JPY 185,6 -0,0 -0,0200 185,62 185,6600
EUR/CHF 0,9371 -0,1 -0,0012 0,9383 0,9383
EUR/GBP 0,8573 +0,1 0,0006 0,8567 0,8569
USD/JPY 159,43 +0,1 0,1400 159,29 159,3100
GBP/USD 1,3575 -0,1 -0,0018 1,3593 1,3595
USD/CNY 6,72 -0,0 -0,0025 6,7225 6,7225
USD/CNH 6,7187 -0,0 -0,0029 6,7216 6,7234
AUS/USD 0,7187 +0,3 0,0020 0,7167 0,7169
Bitcoin/USD 79.280,08 +1,1 840,03 78.440,05 78.086,58
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 82,48 +0,3 0,25 82,23
Brent/ICE 88,36 +0,6 0,52 87,84
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.589,49 -0,1 -2,54 4.592,03
Silber 68,07 -0,0 -0,03 68,10
Platin 1.821,81 -0,4 -7,47 1.829,28
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/uxd
(END) Dow Jones Newswires
August 27, 2026 08:51 ET (12:51 GMT)
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Aktien in diesem Artikel
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