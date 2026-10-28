MÄRKTE USA/Etwas fester - Zurückhaltung vor Fed-Entscheid und Technologie-Zahlen

DOW JONES--Im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend und wichtigen Quartalszahlen aus dem Technologiesektor nach Handelsende zeigt sich die Wall Street am Mittwochmittag (Ortszeit) mit moderaten Aufschlägen. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,3 Prozent auf 52.512 Punkte. Für den breiter gefassten S&P-500 geht es um 0,2 Prozent nach oben und die technologielastigen Nasdaq-Indizes verbessern sich ebenfalls um bis zu 0,2 Prozent.

Es wird damit gerechnet, dass die Federal Reserve kurz vor den Zwischenwahlen in den USA keine weitere Zinserhöhung bekannt geben wird, doch werden Anleger vor allem auf die Aussagen von Fed-Chairman Kevin Warsh zum weiteren Zinspfad schauen - denn eine Zinserhöhung im Dezember wird mehrheitlich erwartet.

Die US-Inflation liege weiterhin unangenehm über dem Ziel der Fed von 2 Prozent und auf der Grundlage von Wirtschaftsdaten wäre eine weitere Erhöhung nicht unvernünftig, so Kevin Thozet von Carmignac. Daher seien die Gründe dafür, dass die US-Notenbank wahrscheinlich stillhalten werde, woanders zu suchen. "Die finanziellen Bedingungen haben sich verschärft, die Aktienmärkte haben geschwankt und an den Rändern der Kreditmärkte ist Stress aufgetreten", sagt er. Diese Faktoren lieferten der US-Notenbank einen Grund zu unterbrechen, ohne dass dies notwendigerweise einen Wechsel hin zu einer akkommodierenderen Haltung signalisiere, meint Thozet.

Im Technologiesektor stehen nach der Schlussglocke die Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet und von Microsoft im Fokus. Die Microsoft-Zahlen dürften der Wall Street die dringend benötigte Klarheit darüber verschaffen, inwieweit der Tech-Konzern seine massiven Investitionen in KI monetarisiere, heißt es. Gestützt wird das Sentiment auch von starken Geschäftszahlen von SK Hynix. Der südkoreanische Chiphersteller meldete eine Verdreifachung des Quartalsgewinns. Die Aktien von Microsoft fallen um 0,8 Prozent, Alphabet gewinnen dagegen 1,1 Prozent. Bei den Chipwerten klettern Intel, die am Donnerstag ihre Zahlen vorlegen werden, um 0,2 Prozent.

Visa hat im vierten Geschäftsquartal einen höheren Gewinn und steigende Umsätze verzeichnet. Zudem erhöhte Visa die Dividende von 67 Cent auf 78 Cent je Aktie. Allerdings hat ein vorsichtiger Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2027 die hohen Erwartungen der Anleger enttäuscht. Für die Aktie geht es um 0,1 Prozent abwärts.

Das Medizintechnikunternehmen GE HealthCare Technologies (+6,7%) hat die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Eine gesunde Nachfrage kurbelte den Gewinn und den Umsatz im dritten Quartal an. Auch GE Vernova hat den Ausblick für das Gesamtjahr nach oben genommen, nachdem Gewinn und Umsatz im jüngsten Quartal dank der anhaltenden Nachfrage nach Strominfrastruktur kräftig gestiegen sind. GE Vernova übernimmt zudem die deutsche Trench Group, einen Hersteller von Hochspannungsnetzausrüstungen, für 9 Milliarden US-Dollar. GE Vernova büßen 1,2 Prozent ein.

Die Aktien von Robinhood Markets fallen um 4,3 Prozent. Die Online-Handelsplattform meldete für das dritte Quartal einen unerwartet schwachen Umsatz, da ein Einbruch des Bitcoin und anderer digitaler Vermögenswerte die Krypto-Einnahmen belastete. Dagegen schießen die Aktien der Burger-Kette Wendy's um 14,7 Prozent nach oben. Nach einem Bericht des "Wall Street Journal" hat der Hedgefonds Trian Fund Management ein Übernahmeangebot für rund 1,4 Milliarden US-Dollar vorlegt.

Am US-Anleihemarkt bewegen sich die Renditen vor der US-Zinsentscheidung kaum. Die Rendite zehnjähriger Papiere pendelt um die Marke von 5,00 Prozent. Aktuell geht es um 2 Basispunkte auf 5,02 Prozent nach oben. Der Dollar-Index behauptet seine jüngsten Gewinne weitgehend. Es wird erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen unverändert lässt, doch die Märkte rechnen mit einer Straffung im Dezember. "Das stützt weiterhin sowohl den Dollar als auch die Renditen von Staatsanleihen", so Zaheer Anwari von The Revacy Fund.

Der Goldpreis gibt einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab, notiert aber weiterhin über der Marke von 4.000 Dollar je Feinunze. Auch hier stehen die Fed-Sitzung und die begleitenden Aussagen im Fokus. Das Edelmetall reduziert sich um 0,4 Prozent auf 4.042 Dollar.

Die Ölpreise legen zu. Wie das Wall Street Journal berichtet, sollen die USA mehrere arabische Golfstaaten aufgefordert haben, sich nach den US-Zwischenwahlen Anfang November auf einen kurzen, intensiven Militäreinsatz einzustellen. Außerdem haben die jemenitischen Huthi-Milizen bekannt gegeben haben, dass sie die größte Ölraffinerie Saudi-Arabiens angegriffen hätten. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent steigt um 1,8 Prozent auf 115,88 Dollar.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.512,05 +0,3 +134,48 52.377,57

S&P-500 7.737,65 +0,2 +15,05 7.722,60

NASDAQ Comp 26.480,20 +0,0 +2,39 26.477,81

NASDAQ 100 29.702,79 +0,2 +51,35 29.651,44

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,76 +0,02 4,78 4,73

5 Jahre 4,87 +0,03 4,89 4,84

10 Jahre 5,02 +0,02 5,04 4,99

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:43

EUR/USD 1,1148 +0,2 0,0026 1,1122 1,1139

EUR/JPY 176,35 +0,4 0,6500 175,7 175,8700

EUR/CHF 0,9241 +0,2 0,0019 0,9222 0,9224

EUR/GBP 0,8373 +0,2 0,0015 0,8358 0,8364

USD/JPY 158,18 +0,2 0,2400 157,94 157,8600

GBP/USD 1,3311 +0,1 0,0008 1,3303 1,3313

USD/CNY 6,666 0,0 0,0000 6,6660 6,6660

USD/CNH 6,6632 -0,0 -0,0015 6,6647 6,6641

AUS/USD 0,7038 +0,2 0,0014 0,7024 0,7032

Bitcoin/USD 80.402,36 -0,4 -302,14 80.704,50 80.603,34

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,86 +3,0 2,96 99,9

Brent/ICE 115,88 +1,8 2,00 113,88

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.042,29 -0,4 -15,51 4.057,80

Silber 53,68 -1,3 -0,68 54,36

Platin 1.533,41 -0,4 -6,87 1.540,28

(Angaben ohne Gewähr)

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October 28, 2026 13:32 ET (17:32 GMT)