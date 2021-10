MÄRKTE USA/Etwas leichter - Anleger vor Berichtssaison in Wartestellung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street hat den Handel am Dienstag nach den Vortagesverlusten mit leichten Abschlägen beendet. Geprägt war das Geschäft von Zurückhaltung. Der Dow-Jones-Index schloss 0,3 Prozent tiefer bei 34.378 Punkte, der S&P-500 gab 0,2 Prozent nach. Der Nasdaq-Composite notierte 0,1 Prozent leichter. Dabei gab es insgesamt 1.982 (Montag: 1.417) Kursgewinner und 1.338 (1.826) -verlierer. Unverändert schlossen 110 (162) Titel.

Die Blicke richteten sich auf die anstehende Berichtssaison zum dritten Quartal. Am Mittwoch startet sie mit JP Morgan und Blackrock, andere Großbanken und sonstige Unternehmen folgen im weiteren Wochenverlauf. Die Anleger haben vor allem ein Auge darauf, wie sich Inflation und Lieferkettenprobleme auf die Ergebniszahlen der Unternehmen ausgewirkt haben. Zudem werden am Mittwoch die US-Verbraucherpreise für September weiteren Aufschluss über die aktuelle Teuerung in den USA liefern. Angesichts dessen blieben die Investoren in Wartestellung.

Rendite 10-jähriger US-Anleihen fällt unter 1,60 Prozent-Marke

Die Unsicherheit bei den Anlegern ist zurzeit groß. Hauptthema bleibt die Inflation, die zunehmend Sorge bereitet. Der Internationale Währungsfonds (IWF) betrachtet den jüngsten Inflationsanstieg als ein vorübergehendes Phänomen - warnt aber vor einem Anstieg der Inflationserwartungen in den USA, wie aus seinem aktuellen Weltwirtschaftsausblick hervorgeht.

In diesem Zusammenhang stand am Dienstag vor allem der US-Staatsanleihemarkt im Fokus, der am Vortag wegen des Columbus Day geschlossen hatte. Die Rendite zehnjähriger Papiere gab 4,4 Basispunkte nach und fiel unter die Marke von 1,60 Prozent. Wegen den Inflationserwartungen standen die Anleihe-Notierungen jüngst deutlich unter Druck, was zu steigenden Renditen geführt hatte.

Vor allem die Energiepreise treiben gegenwärtig die Teuerung an. Auf Tagessicht zeigten sich die Öl-Preise indessen wenig verändert. Der Preis für WTI notierte nahezu unverändert, nachdem er am Vortag auf den höchsten Stand seit sieben Jahren gestiegen war. Der Preis für Brent gab etwas nach. Teilnehmer erwarten in nächster Zeit indes einen weiter aufwärts gerichteten Markt.

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar erneut fest, befördert von der Erwartung eines baldigen Taperings der US-Notenbank. Der DXY-Dollarindex gewann 0,2 Prozent. Der Goldpreis legte etwas zu, getrieben von Inflationserwartungen.

GM mit Kostenerstattung für Rückruf fester

General Motors (+1,5%) erhält von dem Zulieferer LG Electronics fast die gesamten Kosten in Höhe von 2 Milliarden Dollar für den Rückruf von Chevrolet Bolt-Elektromodellen, nachdem diese wegen der Gefahr von Batteriebränden in die Werkstätten gerufen worden waren. Wie GM mitteilte, wird LG die Kosten für die von dem koreanischen Unternehmen gelieferten Akkumodule aufgrund von Herstellungsfehlern erstatten.

Der Pharmakonzern Merck & Co (-0,4%) hat bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einen Antrag auf Notfallzulassung für das erste Medikament zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen auf Tablettenbasis eingereicht. Merck und Partner Ridgeback Biotherapeutics hatten bereits angekündigt, den Antrag zu stellen.

Die Aktie des an der Nasdaq gelisteten Tübinger Biopharma-Unternehmens Curevac will seinen Covid-19-Impfstoff der ersten Generation nun doch nicht mehr auf den Markt bringen, sondern sich auf die zweite Generation konzentrieren. Der Impfstoffkandidat CVnCoV werde aus dem laufenden Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zurückgezogen, teilte die Curevac NV mit. Die Aktie gab an der US-Börse um 4,6 Prozent nach.

Die Titel des Cannabisunternehmens High Tide verteuerten sich um 1,1 Prozent, nachdem seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana die Genehmigung zur Geschäftsaufnahme in British Columbia erhielt.

