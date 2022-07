MÄRKTE USA/Etwas leichter - Gewinnwarnungen dämpfen Kauflaune

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen dürften am Dienstag mit kleinen Verlusten in den Handel starten. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet. Auf der Stimmung lasten Gewinnwarnungen verschiedener bedeutender Unternehmen, allen voran die des Einzelhandelsriesen Walmart. Diese zeigt, dass die Inflation speziell der Lebensmittelpreise die Konsumfreude der Amerikaner dämpft. Die Walmarkt-Aktie bricht vorbörslich um 9 Prozent ein.

Doch auch 3M (+4%) schätzt die diesjährigen Ertragsaussichten pessimistischer ein als bisher. Stützend wirkt allerdings die Ausgliederung der Gesundheitssparte, die der Mischkonzern am Dienstag ebenfalls ankündigte. General Electric (+4,4%) hat die Prognose des Cashflow gesenkt, im zweiten Quartal aber besser abgeschnitten als befürchtet. Bei General Motors (-1,5%) ging der Gewinn hingegen überraschend deutlich zurück.

Getränkehersteller Coca-Cola (+1,1%) verbuchte ebenfalls einen Gewinnrückgang, Umsatz und Gewinn übertrafen dennoch die Erwartungen des Markts. Positiv überrascht hat auch McDonalds (+0,4%); die Fast-Food-Kette konnte Preiserhöhungen durchsetzen und damit höhere Kosten kompensieren.

Nach Börsenschluss folgen unter anderem die großen Vertreter der Technologiebranche Alphabet und Microsoft.

Das eigentliche Highlight der Woche steht erst am Mittwoch mit der Bekanntgabe des Zinsbeschlusses der US-Notenbank auf der Agenda. Konjunkturseitig werden am Dienstag der Index des Verbrauchervertrauens für Juli und die Neubauverkäufe aus dem Juni veröffentlicht.

Risikoaversion und anstehender Fed-Entscheid treiben Dollar

Der Gaspreis zieht erneut kräftig an, nachdem der russische Gaskonzern Gazprom am Vortag angekündigt hat, seine Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 abermals zu verringern. Der Ölpreis profitiert von Befürchtungen einer Gasverknappung.

Der Euro gerät mit der jüngsten Entwicklung im Gasstreit mit Russland unter Druck und rutscht deutlich unter die Marke von 1,02 Dollar. Der Dollarindex steigt um 0,6 Prozent. Die US-Währung profitiert einerseits von ihrem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten, andererseits von der für Mittwoch erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank. Am Markt herrscht die Erwartung vor, dass die Fed den Leitzins um 75 Basispunkte erhöht.

Die Risikoaversion der Anleger verschafft auch dem Anleihemarkt Zulauf, was dort zu sinkenden Renditen führt.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,97 -5,7 3,03 224,2

5 Jahre 2,82 -7,8 2,89 155,6

7 Jahre 2,81 -6,9 2,88 136,8

10 Jahre 2,74 -6,6 2,80 122,7

30 Jahre 2,98 -4,9 3,03 107,6

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:40h Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0117 -1,0% 1,0226 1,0212 -11,0%

EUR/JPY 138,28 -1,0% 139,81 139,61 +5,7%

EUR/CHF 0,9766 -0,9% 0,9865 0,9858 -5,9%

EUR/GBP 0,8455 -0,4% 0,8477 0,8483 +0,6%

USD/JPY 136,63 -0,0% 136,70 136,68 +18,7%

GBP/USD 1,1965 -0,7% 1,2064 1,2039 -11,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7679 +0,2% 6,7547 6,7536 +6,5%

Bitcoin

BTC/USD 21.114,34 -4,2% 21.086,78 21.796,41 -54,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 98,56 96,70 +1,9% 1,86 +37,7%

Brent/ICE 106,88 105,15 +1,6% 1,73 +42,7%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 194,45 179,00 +10,1% 17,83 +197,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.718,71 1.719,69 -0,1% -0,99 -6,1%

Silber (Spot) 18,46 18,44 +0,1% +0,02 -20,8%

Platin (Spot) 877,35 882,67 -0,6% -5,32 -9,6%

Kupfer-Future 3,44 3,35 +2,6% +0,09 -22,6%

YTD zu Vortagsschluss

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2022 08:33 ET (12:33 GMT)