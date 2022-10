MÄRKTE USA/Etwas leichter - Hohe Erzeugerpreise drücken

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street zeigt sich am Mittwoch etwas leichter und setzt damit die Abwärtsserie von bislang fünf schwachen Tagen fort. Der Dow-Jones-Index verliert 0,3 Prozent auf 29.155 Punkte, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite geben ebenfalls jeweils 0,3 Prozent ab. Die Käufer halten sich zurück, da die Erzeugerpreise höher ausfielen als erwartet. Nur die Kernrate entsprach den Prognosen. Mit den Daten gaben die Futures auf die Aktienindizes ihre zuvor deutlichen Gewinne ab. Am Donnerstag stehen die noch wichtigeren Verbraucherpreise für September an.

Zuletzt hatte die anhaltende Sorge über weitere Zinserhöhungen der Fed die Indizes auf Jahrestiefstände gedrückt. Die Verkaufswelle der vergangenen Tag hat den technologielastigen und damit besonders zinsempfindlichen Nasdaq-Composite besonders hart getroffen; er fiel von seinem Rekordhoch um 34 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Juli 2020 zurück. Und die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen, die zu Jahresbeginn bei 1,65 Prozent lag, beträgt nun 3,95 Prozent.

"Aktien sind unglaublich anfällig geworden, weil die Auswirkungen der Straffung durch die Zentralbanken die Risikoprämien weiter nach oben drücken", so Tom Lee, Leiter des Research bei Fundstrat. Außerdem befürchteten die Anleger, dass die Inflation nicht schnell genug sinke, um aggressivere Maßnahmen der Fed zu verhindern. Die Inflation habe sich zudem als schwierig prognostizierbar erwiesen, so Lee mit Verweis auf den "negativen Schock" der Verbraucherpreise für August.

Unterdessen warnte der Internationale Währungsfonds am Dienstag, dass die Risiken für die Finanzstabilität zugenommen hätten. Ian Williams, Stratege bei Peel Hunt, dazu: "Die Stimmung war schon düster genug, und es bedurfte kaum der Erinnerung des IWF, dass die Risiken für die Finanzstabilität zugenommen haben."

Intel fester

Die Intel-Aktie legt 0,1 Prozent zu. Der Chip-Konzern will einem Agenturbericht zufolge tausende Mitarbeiter entlassen. Einzelheiten dazu könnten bei der Vorlage der Quartalsergebnisse am 27. Oktober bekannt gegeben werden. Zudem gibt Intel sich eine neue Struktur und strebt eine stärkere Trennung der Entscheidungsgremien zwischen den Bereichen Chipdesign und den Chipfabriken an.

Der Getränke- und Snackhersteller Pepsico hat seinen Gewinn trotz höherer Kosten im dritten Geschäftsquartal deutlich gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Für die Aktie geht es 3,3 Prozent nach oben.

Tripadvisor fallen um 0,3 Prozent. Der Finanzvorstand der Reise-Buchungsplattform wird Ende des Monats in den Ruhestand gehen und durch den derzeitigen Finanzchef von Noom, Mike Noonan, ersetzt werden.

Die Aktien von Applied Blockchain verlieren nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2,1 Prozent. Zudem will das Unternehmen seinen Namen in "Applied Digital Corporation" ändern.

Am Anleihemarkt geht es abwärts, die Renditen legen mit Spekulationen auf steigende Leitzinsen zu. Die Zehnjahresrendite steigt um 1,6 Basispunkte auf 3,96 Prozent.

Am Devisenmarkt notiert der Dollar etwas fester, der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent.

Die Ölpreise tendieren leichter. Die Opec hat den Ausblick für das Nachfragewachstum gesenkt. Nächster Impuls sind hier die wöchentlichen API-Daten zu den Lagerbeständen in den USA am späten Mittwoch.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 29.154,86 -0,3% -84,33 -19,8%

S&P-500 3.579,42 -0,3% -9,42 -24,9%

Nasdaq-Comp. 10.398,90 -0,3% -27,29 -33,5%

Nasdaq-100 10.771,50 -0,2% -19,84 -34,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,31 +2,1 4,29 358,2

5 Jahre 4,17 -0,7 4,18 290,9

7 Jahre 4,09 +0,4 4,08 264,7

10 Jahre 3,96 +1,6 3,94 244,9

30 Jahre 3,94 +1,5 3,92 204,0

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:23 Di, 17:08 % YTD

EUR/USD 0,9700 -0,0% 0,9719 0,9719 -14,7%

EUR/JPY 142,42 +0,7% 142,12 141,59 +8,8%

EUR/CHF 0,9669 -0,0% 0,9677 1,0036 -6,8%

EUR/GBP 0,8791 -0,6% 0,8841 0,8759 +4,6%

USD/JPY 146,82 +0,7% 146,20 145,71 +27,6%

GBP/USD 1,1033 +0,5% 1,0990 1,1097 -18,5%

USD/CNH (Offshore) 7,1851 +0,2% 7,1632 7,1706 +13,1%

Bitcoin

BTC/USD 19.051,04 +0,3% 19.103,18 19.074,83 -58,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,19 89,35 -1,3% -1,16 +25,3%

Brent/ICE 92,85 94,29 -1,5% -1,44 +26,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 157,60 156,78 +0,5% +0,82 +137,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.668,42 1.666,10 +0,1% +2,32 -8,8%

Silber (Spot) 18,97 19,23 -1,3% -0,26 -18,6%

Platin (Spot) 887,50 890,05 -0,3% -2,55 -8,6%

Kupfer-Future 3,44 3,47 -0,9% -0,03 -22,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

