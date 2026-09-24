MÄRKTE USA/Etwas leichter mit Inflations- und Zinssorgen

DOW JONES--Inflations- und Zinserhöhungssorgen lassen die US-Börsen zum Start in den Donnerstagshandel erneut nachgeben. Der Dow-Jones-Index sinkt um 0,4 Prozent auf 51.286 Punkte. Der S&P-500 verliert 0,4 und der Nasdaq-Composite 0,5 Prozent. Der Ölpreis ist weiter gestiegen, nachdem in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran bislang keine Fortschritte erzielt wurden. Das Barrel Brentöl notiert aktuell 2,2 Prozent höher bei 105,33 Dollar.

Anleger befürchten, dass der Ölpreisanstieg die Inflation nach oben treibt und die US-Notenbank zu weiteren Zinserhöhungen in naher Zukunft veranlasst. Überdies hatten überraschend stark ausgefallene Einkaufsmanagerindizes am Mittwoch gezeigt, dass sich die US-Wirtschaft in einer guten Verfassung befindet, was der US-Notenbank die Entscheidung für eine neuerliche Straffung der Geldpolitik erleichtern würde. Entsprechend zogen am Anleihemarkt die Renditen weiter an. Aktuell kommt die Zehnjahresrendite um 2 Basispunkte zurück auf 5,09 Prozent, bewegt sich damit aber immer noch auf dem höchsten Niveau seit 2007. Der Dollar tendiert gut behauptet.

Im Blick steht das Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping. Beide Länder haben US-Finanzminister Scott Bessent zufolge zunächst vereinbart, ihren handelspolitischen "Waffenstillstand" bis Mitte Januar zu verlängern. Die Erwartung, dass es zu breiter gefassten Handelsvereinbarungen kommen wird, ist allerdings gering. Marktteilnehmer hoffen dessen ungeachtet auf Hinweise auf eine Zusammenarbeit beim Thema KI.

Unter den Konjunkturdaten des Tages lag die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche ungefähr im erwarteten Rahmen auf noch immer niedrigem Niveau. Das Leistungsbilanzdefizit der USA ist im zweiten Quartal zwar größer geworden, aber weniger deutlich als angenommen. Etwas später folgen die Daten zu den Neubauverkäufen aus dem August.

Die höheren Marktzinsen dürften vor allem die als zinssensitiv geltenden Technologiewerte belasten. Unter anderem fallen Nvidia um 1,4, AMD um 0,2 und Micron um 2,2 Prozent.

Blackberry tendieren 1 Prozent niedriger, nachdem das Unternehmen nach einem überraschend guten Abschneiden im zweiten Geschäftsquartal die Jahresziele erhöht hat.

MGM Resorts brechen um 10,2 Prozent ein. Wie das Wall Street Journal berichtet, hat der Investor Barry Diller seine Übernahmeofferte für MGM zurückgezogen. Stitch Fix sacken um 23 Prozent ab. Das Unternehmen rechnet mit einem niedrigeren Umsatz im laufenden ersten Geschäftsquartal und einem insgesamt schwierigen Geschäftsjahr.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.286,16 -0,4 -225,43 51.511,59

S&P-500 7.678,68 -0,4 -27,35 7.706,03

NASDAQ Comp 26.793,02 -0,5 -143,02 26.936,04

NASDAQ 100 30.314,46 -0,5 -155,84 30.470,29

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,85 -0,05 4,91 4,84

5 Jahre 4,96 -0,04 5,03 4,37

10 Jahre 5,09 -0,02 5,15 5,09

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:10 Uhr

EUR/USD 1,1368 -0,1 -0,0012 1,1380 1,1399

EUR/JPY 180,53 +0,2 0,3000 180,23 180,3800

EUR/CHF 0,9415 +0,3 0,0024 0,9391 0,9394

EUR/GBP 0,8598 +0,1 0,0005 0,8593 0,8592

USD/JPY 158,78 +0,3 0,4900 158,29 158,2300

GBP/USD 1,3219 -0,1 -0,0018 1,3237 1,3264

USD/CNY 6,7118 +0,0 0,0007 6,7111 6,7108

USD/CNH 6,7145 +0,1 0,0038 6,7107 6,7119

AUS/USD 0,7028 -0,1 -0,0008 0,7036 0,7044

Bitcoin/USD 84.206,53 -0,0 -23,85 84.230,38 84.615,20

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,29 +2,3 2,13 92,16

Brent/ICE 105,33 +2,2 2,25 103,08

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.272,74 -0,3 -14,15 4.286,89

Silber 63,34 -1,7 -1,13 64,47

Platin 1.746,58 -0,2 -3,44 1.750,02

(Angaben ohne Gewähr)

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September 24, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)