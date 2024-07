MÄRKTE USA/Etwas leichter - Powell-Aussagen im Blick

NEW YORK (Dow Jones)--Mit kleinen Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag kurz nach der Eröffnung. Der Dow-Jones-Index fällt um 0,2 Prozent auf 39.111 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite büßen 0,2 bzw. 0,3 Prozent ein. Die Renditen am Anleihemarkt kommen nach den jüngsten Aufschlägen etwas zurück. Der Handel dürfte angesichts des Feiertages "Independence Day" am Donnerstag und dem zum Wochenausklang anstehenden US-Arbeitsmarktbericht erneut in recht ruhigen Bahnen verlaufen.

Die Agenda der Konjunkturdaten hat im frühen Handelsverlauf lediglich die Zahl der offenen Stellen für Mai zu bieten. Für Bewegung könnten aber insbesondere Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem EZB-Zentralbanksymposium im portugiesischen Sintra sorgen.

Tesla nicht so schlecht wie befürchtet

Die Tesla-Aktie baut ihre kräftigen Vortagesgewinne um 4,7 Prozent noch aus. Zwar verzeichnete der Elektroautohersteller im zweiten Quartal weltweit einen Absatzrückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 4,8 Prozent und damit den zweiten Rückgang in Folge. Doch hatten Analysten einen noch stärkeren Rückgang prognostiziert.

In China ging der Tesla-Absatz nach vorläufigen Daten im Juni um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat zurück. Dagegen vermeldeten die chinesischen Hersteller im Juni Rekordabsätze.

Ölpreise legen weiter zu

Der Dollar tritt auf der Stelle. Der Greenback könnte fallen, wenn Powell auf eine Verlangsamung der Inflation hinweisen sollte. "Powell neigt dazu, etwas optimistischer zu sein als der FOMC-Konsens bezüglich der Disinflation. Wir glauben, dass es vor der heutigen Rede einige Abwärtsrisiken für den Dollar gibt", sagt ING-Währungsanalyst Francesco Pesole.

Die Ölpreise bauen die kräftigen Vortagesgewinne noch etwas aus. Die American Automobile Association (AAA) erwarte eine Rekordzahl von Autofahrern zum US-Feiertag, sagt Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei der Swissquote Bank. Gleichzeitig werde erwartet, dass der Wirbelsturm "Beryl" den Förderbetrieb im Golf von Mexiko zwar nicht sofort beeinträchtige, aber es im Laufe der Woche zu Störungen kommen könnte.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.110,59 -0,2% -58,93 +3,8%

S&P-500 5.463,64 -0,2% -11,45 +14,6%

Nasdaq-Comp. 17.827,77 -0,3% -51,54 +18,8%

Nasdaq-100 19.776,15 -0,2% -36,07 +17,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,73 -1,5 4,75 31,3

5 Jahre 4,39 -3,4 4,42 38,5

7 Jahre 4,39 -4,0 4,43 42,4

10 Jahre 4,42 -3,9 4,46 54,5

30 Jahre 4,59 -3,6 4,63 62,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Uhr Mo, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0733 -0,1% 1,0734 1,0727 -2,8%

EUR/JPY 173,30 -0,1% 173,55 173,45 +11,4%

EUR/CHF 0,9712 +0,2% 0,9701 0,9699 +4,7%

EUR/GBP 0,8470 -0,2% 0,8492 0,8484 -2,4%

USD/JPY 161,47 -0,0% 161,70 161,69 +14,6%

GBP/USD 1,2671 +0,2% 1,2638 1,2644 -0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,3064 +0,0% 7,3084 7,3048 +2,6%

Bitcoin

BTC/USD 62.853,48 -0,4% 62.967,44 62.822,48 +44,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,93 83,38 +0,7% +0,55 +17,1%

Brent/ICE 87,15 86,60 +0,6% +0,55 +14,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,695 33,45 +0,7% +0,25 +4,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.328,21 2.332,05 -0,2% -3,84 +12,9%

Silber (Spot) 29,38 29,48 -0,3% -0,09 +23,6%

Platin (Spot) 993,86 981,30 +1,3% +12,56 +0,2%

Kupfer-Future 4,46 4,43 +0,7% +0,03 +13,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

