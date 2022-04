MÄRKTE USA/Etwas leichter - Überwältigende Flut an Unternehmenszahlen

NEW YORK (Dow Jones)--Am Dienstag zeichnen sich zum Handelsstart an den US-Börsen kleine Verluste ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren etwas leichter. Unverändert dämpfen die hohe Inflation und die anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank die Stimmung. Konjunktursorgen als Folge der strengen Lockdowns in China und der Krieg in der Ukraine lassen die Anleger ebenfalls zurückhaltend agieren.

Dazu müssen sich die Investoren am Dienstag mit einer Fülle von Quartalsausweisen bedeutender Unternehmen auseinandersetzen. Die Bilanzsaison ist zwar bisher gut verlaufen, doch gibt es Befürchtungen, dass die Teuerung und Lieferkettenprobleme die Ertragslage der Unternehmen beeinträchtigen werden. Daher dürften die Ausblicke genau unter die Lupe genommen werden.

Auf der Konjunkturseite ist der Auftragseingang bei langlebigen Wirtschaftsgütern im März um 0,8 Prozent gestiegen und traf damit exakt die Konsensschätzung von Ökonomen. Im späteren Verlauf werden die Neubauverkäufe aus dem März und der Index des Verbrauchervertrauens aus dem April veröffentlicht.

Quartalsausweise mit Licht und Schatten

Geschäftszahlen hat am Dienstagmorgen (Ortszeit) schon Pepsico vorgelegt und die Wachstumsprognose für dieses Jahr erhöht. Die Aktie sinkt gleichwohl vorbörslich um 0,1 Prozent.

Den Ausblick immerhin bestätigt hat UPS (+1,5%). Der Logistiker will überdies das Volumen seiner Aktienrückkäufe verdoppeln.

General Electric (-3,8%) hat zwar im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet, sieht Ergebnis und Cashflow im Geschäftsjahr aber wegen der hohen Inflation und anderer Faktoren jetzt eher am unteren Ende der Anfang des Jahres genannten Spannen.

3M (-0,5%) hat im Auftaktquartal die Erwartungen ebenfalls übertroffen, aber die Jahresprognose des unbereinigten Gewinns je Aktie gesenkt.

Raytheon zeigen sich vorbörslich 0,6 Prozent leichter, nachdem das Unternehmen Zahlen mit Licht und Schatten veröffentlicht und die Aktionäre auf einen Umsatzrückgang eingestimmt hat.

Nach der Schlussglocke folgen dann die Technologie-Schwergewichte Microsoft, Texas Instruments und die Google-Mutter Alphabet, um nur einige zu nennen.

Anleihen und Dollar weiter gefragt

In der aktuellen Gemengelage mit ihren zahlreichen Unwägbarkeiten suchen Anleger ihr Heil in "sicheren Häfen". Am Anleihemarkt führt dies erneut zu sinkenden Renditen.

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne am Dienstag aus. Unverändert stützen die anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank und der Ruf des Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten. Für den Dollar-Index geht es um 0,2 Prozent auf 101,97 nach oben.

Die Ölpreise machen nach dem jüngsten Rücksetzer etwas Boden gut. Übergeordnet lastet aber noch immer die Befürchtung, dass die Lockdowns in China und die hohe Inflation in vielen Ländern das Wirtschaftswachstum abwürgen und die Nachfrage nach Öl dämpfen könnten.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,56 -6,3 2,62 182,9

5 Jahre 2,80 -6,5 2,86 153,5

7 Jahre 2,81 -6,2 2,87 137,0

10 Jahre 2,77 -5,3 2,83 126,2

30 Jahre 2,86 -2,5 2,89 96,2

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0675 -0,4% 1,0725 1,0715 -6,1%

EUR/JPY 136,13 -0,9% 137,17 136,82 +4,0%

EUR/CHF 1,0221 -0,5% 1,0284 1,0262 -1,5%

EUR/GBP 0,8418 +0,1% 0,8411 0,8428 +0,2%

USD/JPY 127,52 -0,5% 127,98 127,69 +10,8%

GBP/USD 1,2682 -0,5% 1,2757 1,2715 -6,3%

USD/CNH (Offshore) 6,5724 -0,0% 6,5626 6,5855 +3,4%

Bitcoin

BTC/USD 40.562,17 +0,8% 40.580,31 39.290,66 -12,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 99,51 98,54 +1,0% 0,97 +35,6%

Brent/ICE 103,54 102,32 +1,2% 1,22 +35,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.902,16 1.897,93 +0,2% +4,23 +4,0%

Silber (Spot) 23,57 23,62 -0,2% -0,05 +1,1%

Platin (Spot) 920,38 924,30 -0,4% -3,93 -5,2%

Kupfer-Future 4,48 4,46 +0,4% +0,02 +0,6%

===

