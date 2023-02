MÄRKTE USA/Fed stützt weiter - Meta ziehen Nasdaq nach oben

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den kräftigen Kursgewinnen vom Vortag in Reaktion auf die Fed-Entscheidung dürfte es am Donnerstag an den US-Börsen weiter aufwärts gehen. Der S&P-Future gewinnt vorbörslich 0,7 Prozent, der Nasdaq-Future liegt sogar 1,6 Prozent im Plus. Die Nasdaq erhält Auftrieb von Meta Platforms. Die Aktie gewinnt fast 20 Prozent, nachdem die Facebook-Mutter mit dem Umsatz positiv überrascht und einen optimistischen Ausblick gegeben hat.

Konjunkturseitig ist die Zahl der wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche überraschend gesunken, was für eine ungebrochen gute Beschäftigungslage spricht. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft stieg im vierten Quartal 2022 stärker als erwartet. Der Anstieg der Lohnstückkosten fiel jedoch geringer aus als angenommen, ein Hinweis auf nachlassenden Inflationsdruck. Etwas später folgen die Dezember-Daten zu den Auftragseingängen der Industrie.

Anleiherenditen sinken weiter

Auch die Notenbanken bleiben im Fokus. Nachdem am Mittwoch die US-Notenbank den Leitzins wie weithin erwartet um 25 Basispunkte erhöht hat, folgten am Donnerstag die Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB) mit Zinsschritten von jeweils 50 Basispunkten. Dies war ebenfalls so erwartet worden.

An den Aktienmärkten setzen die Entscheidungen zunächst keine Akzente. Am US-Anleihemarkt sinken die Renditen indessen weiter, wenn auch langsamer als am Mittwoch. Die US-Notenbank habe zwar signalisiert, dass sie die Zinsen auch im kommenden Monat erhöhen wolle, doch setzten die Märkte auf eine Pause, heißt es dazu.

Derweil steuert die Bilanzsaison am Donnerstag einem vorläufigen Höhepunkt zu. Unter anderem hat der Pharmakonzern Merck & Co (-1,1%) zwar überraschend starke Zahlen vorgelegt, der Ausblick wird im Handel aber als schwach bezeichnet. Beim Mischkonzern Honeywell (-4%) missfällt ebenfalls der Ausblick; die Zahlen zum vierten Quartal enthielten Licht und Schatten.

Conocophilips (-0,23%) hat zwar den Gewinn kräftig gesteigert, am Markt war aber noch mehr erwartet worden. Der Halbleiterkonzern Qorvo (-2,2%) enttäuschte mit dem Ausblick und ist zudem in die roten Zahlen gerutscht.

Nach Börsenschluss werden unter anderem die Schwergewichte Amazon, Apple und Ford Geschäftszahlen vorlegen.

Der Dollar verharrt am Donnerstag weitgehend auf dem von den Fed-Aussagen gedrückten Niveau. Der Euro gibt nach dem EZB-Entscheid etwas nach auf rund 1,0980 Dollar, nachdem er in der Nacht bei 1,1033 Dollar sein Tageshoch erreicht hat.

Das britische Pfund geriet nach dem BoE-Entscheid unter Druck. Die Zentralbank kündigte zwar weitere Erhöhungen für den Fall an, dass der Inflationsdruck zunehme, senkte jedoch gleichzeitig ihre Inflationsprognosen wegen fallender Energiepreise. Überdies prognostizierte die BoE, dass die Inflation im zweiten Quartal des kommenden Jahres unter das Ziel von 2 Prozent fallen werde.

Die Ölpreise tendieren etwas leichter. Auf dem Markt lastet nach wie vor der am Vortag vermeldete Aufbau der US-Rohölvorräte. Der schwächere Dollar mildert den Verkaufsdruck etwas.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,05 -7,0 4,12 -36,5

5 Jahre 3,45 -8,1 3,53 -55,3

7 Jahre 3,40 -7,1 3,47 -56,9

10 Jahre 3,36 -6,3 3,42 -52,1

30 Jahre 3,53 -4,0 3,57 -44,2

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:41 Mi, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0982 -0,1% 1,1002 1,0919 +2,6%

EUR/JPY 140,66 -0,7% 141,49 141,18 +0,2%

EUR/CHF 0,9975 -0,1% 0,9984 0,9983 +0,8%

EUR/GBP 0,8911 +0,4% 0,8884 0,8870 +0,7%

USD/JPY 128,10 -0,6% 128,62 129,30 -2,3%

GBP/USD 1,2324 -0,4% 1,2385 1,2310 +1,9%

USD/CNH (Offshore) 6,7276 +0,1% 6,7233 6,7456 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 23.780,43 +0,3% 23.802,24 23.012,49 +43,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,16 76,41 -0,3% -0,25 -5,3%

Brent/ICE 82,45 82,84 -0,5% -0,39 -3,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.952,86 1.949,90 +0,2% +2,96 +7,1%

Silber (Spot) 24,39 23,98 +1,7% +0,41 +1,8%

Platin (Spot) 1.036,00 1.009,00 +2,7% +27,00 -3,0%

Kupfer-Future 4,16 4,11 +1,3% +0,05 +9,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

