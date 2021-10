MÄRKTE USA/Fest - Entspannung im Haushaltsstreit treibt

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen tendieren am Donnerstag sehr fest, nachdem sich innenpolitisch im Schuldenstreit eine Lösung abzeichnet und außenpolitisch die Beziehungen zu China wieder besser zu werden scheinen. Auch hat sich der Anstieg der Anleiherenditen verlangsamt, wovon besonders die als zinssensitiv geltenden Technologiewerte profitieren. Sie hatten überdurchschnittlich stark unter den hohen Marktzinsen gelitten.

Und nicht zuletzt haben Russland und die USA angesichts der Anspannung und stark gestiegener Preise auf dem Energiemarkt versichert, genug Energie liefern zu können, um negative Folgen für die Konjunktur zu vermeiden. Das lässt die Preise für Öl und Erdgas etwas zurückkommen, was wiederum Inflationsängste lindert. Zudem hat die U.S. Energy Information Administration berichtet, dass die inländischen Erdgasvorräte in der Woche zum 1. Oktober um 118 Milliarden Kubikfuß gestiegen sind und damit mehr als erwartet.

Gegen Mittag New Yorker Ortszeit gewinnt der Dow-Jones-Index 1,5 Prozent auf 34.928 Punkte. Für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite geht es um 1,4 bzw 1,6 Prozent nach oben.

An Konjunkturdaten wurde am Donnerstag nur die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Sie sank stärker als erwartet. Ob die Daten allerdings nachhaltige Akzente setzen werden, ist fraglich. Der am Mittwoch veröffentlichte überraschend starke Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP verpuffte. Die Akteure warten auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September, der für Freitag angekündigt ist.

Twitter mit Mopub-Verkauf gesucht

Unter den Einzelwerten an der Börse legen Twitter um 4,5 Prozent zu, nachdem das Unternehmen den Verkauf des Werbeunternehmens Mopub für 1,05 Milliarden Dollar an Applovin Corp (+8,7%) angekündigt hat. Gut kommen auch Quartalszahlen von Levi Strauss (+10,2%) an. Höhere Jahresziele verhelfen der Aktie des Konsumgüterherstellers Helen of Troy zu einem Plus von gut 9 Prozent.

Der Dollar gibt einen kleinen Teil seiner jüngsten Gewinne ab, nachdem die Zahlungsunfähigkeit der USA vorerst abgewendet wurde. Der Dollarindex liegt marginal im Minus.

Am Anleihemarkt geben die Notierungen angesichts der steigenden Aktienkurse nach. Die Zehnjahresrendite steigt um 3,7 Basispunkte auf 1,56 Prozent.

Die Ölpreise haben mit dem festen Aktienmarkt und der freundlichen Aussichten bei der Schuldenpbergrenze ins Plus gedreht. Und dies obwohl der russische Präsident Wladimir Putin am Vortag höhere Gaslieferungen nach Europa in Aussicht gestellt hat. Zudem hat US-Energieministerin Jennifer Granholm versichert, dass die USA über verschiedene Mittel verfügten, die Energiepreise im Zaum zu halten, etwa die Freigabe strategischer Reserven. Ein ebenfalls erwähntes Exportverbot für US-Öl ist nach Meinung von Marktbeobachtern indessen unrealistisch, denn es würde der heimischen Ölindustrie schaden und letztlich die Treibstoffpreise und den Preis der europäischen Referenzsorte Brent nach oben treiben.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.928,11 +1,5% 511,12 +14,1%

S&P-500 4.424,54 +1,4% 60,99 +17,8%

Nasdaq-Comp. 14.738,29 +1,6% 236,38 +14,4%

Nasdaq-100 14.990,93 +1,5% 224,18 +16,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,30 0,4 0,30 18,4

5 Jahre 1,02 3,3 0,98 65,5

7 Jahre 1,35 3,5 1,31 70,0

10 Jahre 1,56 3,7 1,52 64,2

30 Jahre 2,12 3,9 2,08 47,2

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:24 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1567 +0,1% 1,1555 1,1537 -5,3%

EUR/JPY 128,94 +0,2% 128,83 128,45 +2,3%

EUR/CHF 1,0724 +0,0% 1,0717 1,0716 -0,8%

EUR/GBP 0,8483 -0,3% 0,8504 0,8504 -5,0%

USD/JPY 111,48 +0,0% 111,48 111,35 +7,9%

GBP/USD 1,3635 +0,4% 1,3587 1,3564 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,4497 -0,1% 6,4547 6,4628 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 54.064,01 -1,8% 54.767,01 54.525,51 +86,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,28 77,43 +1,1% 0,85 +63,6%

Brent/ICE 82,00 81,08 +1,1% 0,92 +61,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.758,06 1.762,78 -0,3% -4,72 -7,4%

Silber (Spot) 22,66 22,63 +0,2% +0,04 -14,1%

Platin (Spot) 997,48 987,08 +1,1% +10,40 -6,8%

Kupfer-Future 4,24 4,15 +2,1% +0,09 +20,2%

