MÄRKTE USA/Fest erwartet - Hoffen auf mildere Geldpolitik treibt

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Vortagesrally zum Start ins neue Quartal dürften die Aktien am Dienstag nochmals deutlich nach oben laufen. Teilnehmer verweisen darauf, dass das vierte Quartal saisonal besonders stark ausfällt und nach dem extrem schwachen September eine Gegenbewegung nicht ungewöhnlich ist. Vor allem aber geht die Hoffnung um, dass die Zentralbanken ihre Zinserhöhungen weniger aggressiv angehen werden. Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank, verweist auf die überverkaufte Lage an den Aktienmärkten, "aber der wichtigste Faktor ist die zunehmende Spekulation, dass die Zentralbanken bald zu einer taubenhafteren Haltung übergehen könnten, insbesondere nach den Marktturbulenzen der vergangenen Wochen."

Gestützt wird diese Spekulation von einem schwachen ISM-Index zum verarbeitenden Gewerbe am Montag, der laut Barclays einen nachlassenden Kostendruck bei geringeren Lieferverzögerungen und Auftragsbeständen erkennen ließ. Der ISM-Index "gab dem Markt einen positiven Impuls", sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin der Swissquote Bank. "Ich glaube, dass dies ein wichtiges Zeichen dafür ist, dass viele Investoren trotz der stark falkenhaften Rhetorik der US-Notenbank nicht mehr glauben, dass die Fed die Straffung im derzeitigen Tempo fortsetzen wird. Das ist eine gute Voraussetzung für eine Erholung der globalen Märkte", fügt Ozkardeskaya hinzu.

Australische Notenbank überrascht

Hinzu kommt, dass die Reserve Bank of Australia auf ihrer Sitzung am Dienstag eine unerwartet geringe Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornahm, was den Aktien in Asien zu einem Anstieg und den Anleiherenditen zu einem Rückgang verhalf.

Bei den Einzelwerten steigern sich Poshmark vorbörslich um 11 Prozent auf 17,32 Dollar. Der Online-Marktplatz verkauft sich selbst an den südkoreanischen Internetkonzern Naver für 1,2 Milliarden Dollar. Damit wird Poshmark mit weniger als der Hälfte bewertet als noch beim Börsengang Anfang 2021. Naver bezahlt 17,90 Dollar je Aktie in bar.

Eine 39-prozentige Kursexplosion verzeichnen Aeroclean. Hier befeuern Fusionspläne. Der Experte für Luftreinigung will sich in einem Aktientausch mit dem Anbieter von Luftreinigungsanlagen Molekule zusammenschließen. Beide Unternehmen beziffern den mit ihrem Geschäft adressierbaren Markt auf 15 Milliarden Dollar.

Der Anleihemarkt bewegt sich im Gleichklang mit Aktien nach oben. Hier stützt ebenfalls die Hoffnung auf eine mildere Geldpolitik der US-Notenbank. Die Zehnjahresrendite sinkt um 2,8 Basispunkte auf 3,61 Prozent.

Der Dollar gibt nach, weil die Teilnehmer auf geringere Zinserhöhungen spekulieren und weil generell die Risikofreude zunimmt. Der Dollarindex verliert 0,6 Prozent.

Die Ölpreise legen nochmals zu mit der Erwartung, dass die Opec+ die Produktion senken wird. Am Vortag war es steil aufwärts gegangen mit Meldungen, die Organisation plane eine Senkung um über eine Millionen Barrel am Tag.

Der Goldpreis profitiert vom schwächeren Dollar und von der Erwartung einer weniger falkenhaften US-Notenbank. Die Feinunze klettert um 0,5 Prozent und notiert oberhalb von 1.700 Dollar.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,06 -4,6 4,11 333,0

5 Jahre 3,82 -5,7 3,88 256,5

7 Jahre 3,72 -3,7 3,76 228,3

10 Jahre 3,61 -2,8 3,63 209,6

30 Jahre 3,67 -0,5 3,68 177,3

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:16 Mo, 17:15 % YTD

EUR/USD 0,9917 +1,0% 0,9857 0,9836 -12,8%

EUR/JPY 143,62 +1,1% 142,72 141,86 +9,7%

EUR/CHF 0,9797 +0,5% 0,9762 1,0096 -5,6%

EUR/GBP 0,8728 +0,6% 0,8677 0,8684 +3,9%

USD/JPY 144,83 +0,2% 144,80 144,23 +25,8%

GBP/USD 1,1365 +0,4% 1,1357 1,1327 -16,0%

USD/CNH (Offshore) 7,0682 -0,5% 7,0573 7,0931 +11,2%

Bitcoin

BTC/USD 19.954,81 +2,1% 19.637,59 19.445,26 -56,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,99 83,63 +1,6% +1,36 +20,8%

Brent/ICE 90,26 88,86 +1,6% +1,40 +22,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 166,50 169,91 -2,0% -3,42 +160,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.708,99 1.699,85 +0,5% +9,14 -6,6%

Silber (Spot) 20,83 20,78 +0,3% +0,06 -10,6%

Platin (Spot) 920,60 904,70 +1,8% +15,90 -5,1%

Kupfer-Future 3,47 3,46 +0,3% +0,01 -21,7%

===

