MÄRKTE USA/Fester - Amazon und Apple befeuern Kauflaune

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen dürfte es am Freitag weiter nach oben gehen. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes deuten auf eine freundliche Eröffnung am Kassamarkt hin. Anleger schöpfen Zuversicht aus den überzeugenden Geschäftszahlen der Technologie-Schwergewichte Amazon und Apple. Weiter unterstützend wirkt auch das überraschend schwache Bruttoinlandsprodukt, das schon am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Mit einem neuerlichen Rückgang im zweiten Quartal befindet sich die US-Wirtschaft zwar in einer technischen Rezession, doch lässt dies hoffen, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosselt. Beobachter weisen auch darauf hin, dass Teile der US-Wirtschaft noch immer sehr gut laufen und auch die Beschäftigungslage noch immer hervorragend ist.

Unter den Konjunkturdaten des Tages steht vor allem der Arbeitskostenindex aus dem zweiten Quartal im Blick. Dieser ist höher ausgefallen als von Ökonomen prognostiziert, was Inflationssorgen und Zinserhöhungsspekulationen neue Nahrung geben könnte, meinen die Analysten von MUFG. Die persönlichen Einkommen und Ausgaben sind im Juni jeweils etwas stärker gestiegen als erwartet. Im weiteren Verlauf folgen der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und der Index der Universität Michigan für die Verbraucherstimmung jeweils für Juli.

Amazon und Apple überzeugen - Intel enttäuscht mit Gewinnwarnung

Apple-Aktien legen vorbörslich um 2,4 Prozent zu. Der iPhone-Hersteller verbuchte zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgang, schnitt aber besser ab als erwartet. Amazon springen um 11 Prozent. Der Online-Riese wies zwar den zweiten Quartalsverlust in Folge aus und verfehlte die Schätzungen. Dafür fiel die Umsatzsteigerung stärker als prognostiziert aus. Zudem lief die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) sehr gut.

Chiphersteller Intel (-11,5%) hat derweil nach deutlichen Umsatzeinbußen im zweiten Quartal seine Jahresprognosen gesenkt. Die Aktien der Wettbewerber AMD und Nvidia tendieren etwas leichter.

Roku brechen um über 21 Prozent ein. Der Anbieter von Streaming-Hardware hatte mit Gewinn und Umsatz enttäuscht und auch in seinem Ausblick pessimistisch geklungen.

Der Ölkonzern Exxon Mobil (++2,6%) hat dank hoher Ölpreise dagegen im zweiten Quartal einen Rekordgewinn verzeichnet und damit auch die Erwartungen des Marktes übertroffen. Auch Wettbewerber Chevron (+3,3%) vermeldete ein Rekordergebnis.

Enttäuschende Zahlen und ein pessimistischer Ausblick drücken Procter & Gamble um 3,8 Prozent.

Der Dollar erholt sich etwas nach dem überraschend deutlich gestiegenen Arbeitskostenindex. Allerdings lastet das schwache US-BIP vom Vortag weiter auf dem Greenback. Die wieder gestiegene Risikobereitschaft der Anleger mindert überdies das Interesse an "sicheren Häfen", zu denen auch die US-Währung gerechnet wird. Der Dollarindex liegt noch 0,2 Prozent im Minus.

Staatsanleihen sind ebenfalls nicht gefragt. Die Renditen erholen sich etwas von ihrem jüngsten Rücksetzer.

Am Ölmarkt geht es mit den Preisen derweil deutlich nach oben. Hier stütze die Annahme einer Angebotsknappheit, heißt es.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,90 +3,7 2,86 216,6

5 Jahre 2,73 +3,3 2,70 146,9

7 Jahre 2,74 +2,9 2,71 129,6

10 Jahre 2,71 +3,2 2,67 119,7

30 Jahre 3,04 +0,9 3,03 113,6

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27h Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0184 -0,1% 1,0246 1,0126 -10,4%

EUR/JPY 136,51 -0,3% 135,93 138,32 +4,3%

EUR/CHF 0,9736 -0,0% 0,9742 0,9753 -6,2%

EUR/GBP 0,8403 +0,4% 0,8382 0,8421 0%

USD/JPY 134,00 -0,2% 132,70 136,60 +16,4%

GBP/USD 1,2121 -0,5% 1,2221 1,2024 -10,4%

USD/CNH (Offshore) 6,7461 +0,0% 6,7469 6,7691 +6,2%

Bitcoin

BTC/USD 23.562,02 -1,5% 24.054,53 20.837,45 -49,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 98,38 96,42 +2,0% 1,96 +37,5%

Brent/ICE 109,20 107,14 +1,9% 2,06 +45,8%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 194,39 201,67 -2,2% -4,42 +232,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.758,47 1.755,80 +0,2% +2,67 -3,9%

Silber (Spot) 19,97 20,00 -0,1% -0,03 -14,3%

Platin (Spot) 890,50 891,74 -0,1% -1,24 -8,2%

Kupfer-Future 3,52 3,48 +1,3% +0,05 -20,7%

YTD zu Vortagsschluss

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2022 08:51 ET (12:51 GMT)