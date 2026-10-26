MÄRKTE USA/Fester - Fed-Entscheidung und Unternehmenszahlen im Fokus

DOW JONES--Nach den Verlusten zum Wochenausklang kommt es an der Wall Street am Montag zu einer Erholung. Unterstützend wirken dabei die Renditen am US-Anleihemarkt, die ihre niedrigeren Niveaus behaupten können. Die Ölpreise holen ihre zwischenzeitlichen Verluste dagegen mehrheitlich wieder auf. Teilnehmer verweisen darauf, dass die grundlegenden Bedenken über die Investitionen im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) weiter bestehen. Der Dow-Jones-Index verbessert sich am Mittag (Ortszeit) um 0,2 Prozent auf 52.339 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 steigt um 0,8 Prozent. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes legen um bis zu 1,3 Prozent zu.

Im Technologie-Sektor stehen die Aussagen von Anthropic im Fokus. Das KI-Unternehmen hat die Unterlagen für den Börsengang an der Nasdaq eingereicht. Anthropic strebt einen Termin in der Woche vom 16. November an, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, wobei sich der Zeitplan noch ändern könnte. Noch nicht bekannt gegeben wurden die angestrebte Bewertung und die Anzahl der Aktien, die das Unternehmen zu verkaufen plant. Anthropic hat sich außerdem eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 77 Milliarden US-Dollar von Google, Amazon und Broadcom gesichert. Der KI-Konzern hat in der ersten Hälfte 2026 insgesamt 16,3 Milliarden US-Dollar eingenommen, gegenüber 1,1 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt verläuft der Handel in recht ruhigen Bahnen. Im Fokus stehen unter anderem die Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan im Wochenverlauf. Bei der US-Notenbank wird zur Wochenmitte unmittelbar vor den Zwischenwahlen in den USA mit keiner Zinserhöhung gerechnet. Daher stehen vor allem die Aussagen von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh zum weiteren Zinspfad im Blickpunkt. Dem FedWatch-Tool der CME zufolge erwarten Marktteilnehmer weitgehend, dass die US-Notenbank die Zinssätze in dieser Woche unverändert lässt, sehen jedoch eine Wahrscheinlichkeit von fast 80 Prozent für eine Zinserhöhung im Dezember.

Zudem dominiert weiterhin die Berichtssaison. Etwa 36 Prozent der im S&P-500 gelisteten Unternehmen, darunter Amazon, die Google-Mutter Alphabet und Microsoft, werden im Wochenverlauf ihre Quartalsergebnisse vorlegen.

Die Ölpreise holen ihre zwischenzeitlichen deutlicheren Verluste wieder weitgehend auf. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent reduziert sich um 0,2 Prozent auf 116,45 Dollar. Teilnehmer sprechen von anhaltender Unsicherheit, ob es im Nahen Osten zu einem erneuten größeren Konflikt zwischen den USA und dem Iran kommen wird.

Die Renditen am US-Anleihemarkt behaupten ihr zuletzt erreichtes niedrigeres Niveau. Die Flucht in den "sicheren Hafen" Anleihen hatte in der vergangenen Woche für deutlich nachgebende Renditen gesorgt. Die Rendite zehnjähriger Papiere notiert wenig verändert bei 4,98 Prozent.

Der Dollar legt moderat zu, der Dollar-Index steigt um 0,1 Prozent. Hier werde mit Spannung auf die Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch gewartet, heißt es.

Der Goldpreis erholt sich leicht von den Abgaben am Freitag und klettert wieder über die Marke von 4.000 US-Dollar. Die Feinunze erhöht sich um 0,8 Prozent auf 4.026 Dollar.

Bei den Einzelwerten geht es für die SpaceX-Aktie um 0,9 Prozent nach oben. SpaceX hat sich nach Aussage von Elon Musk eine Fremdkapitalfinanzierung über 40 Milliarden US-Dollar gesichert. Dies werde es SpaceX ermöglichen, Grafikprozessoren (GPUs) - eine Art von KI-Chips - zu erwerben, teilte Musk auf der Plattform X mit. In den vergangenen Wochen waren die Anleger mit Blick auf die Fremdkapitalfinanzierung im KI-Sektor zunehmend nervöser geworden.

Verizon Communications hat den Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben, da der Mobilfunkkonzern weiterhin neue Kunden für seine Postpaid-Mobilfunkdienste gewinnt. Der Mobilfunkanbieter teilte zudem mit, dass er eine Vereinbarung im Wert von mehr als 2 Milliarden Dollar mit Amazon Web Services unterzeichnet habe. Diese soll die Infrastruktur unterstützen, die für agentische und generative KI-Arbeitslasten erforderlich ist. Bei den Ergebnissen für das dritte Quartal lag der Umsatz leicht unter der Prognose der Analysten, der bereinigte Gewinn je Aktie dagegen darüber. Die Aktie verliert 2,7 Prozent.

Meta Platforms (-0,2%) plant die Beschaffung von bis zu 95 Milliarden US-Dollar durch Aktienemissionen, um damit die massiven Investitionen in die KI-Infrastruktur zu finanzieren, wie die Facebook-Muttergesellschaft mitteilt.

Dem US-Erdgasmarkt steht eine milliardenschwere Fusion ins Haus. EQT hat mit Wettbewerber Range Resources eine Vereinbarung über eine Übernahme in Form eines Aktientauschs im Volumen von knapp 13 Milliarden US-Dollar getroffen. Während EQT um 1,9 Prozent fallen, legen Range Resources um 17,3 Prozent zu.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.338,91 +0,2 +123,75 52.215,16

S&P-500 7.683,10 +0,8 +59,42 7.623,68

NASDAQ Comp 26.229,46 +1,1 +274,11 25.955,34

NASDAQ 100 29.343,59 +1,3 +386,06 28.957,53

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,71 +0,03 4,72 4,66

5 Jahre 4,82 +0,01 4,84 4,78

10 Jahre 4,98 -0,00 5,01 4,96

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:24

EUR/USD 1,1188 -0,1 -0,0014 1,1202 1,1197

EUR/JPY 176,16 +0,3 0,4600 175,7 175,5500

EUR/CHF 0,9251 +0,1 0,0008 0,9243 0,9236

EUR/GBP 0,838 +0,1 0,0005 0,8375 0,8368

USD/JPY 157,43 +0,4 0,5700 156,86 156,7700

GBP/USD 1,3349 -0,2 -0,0023 1,3372 1,3378

USD/CNY 6,67 0,0 -0,0002 6,6702 6,6702

USD/CNH 6,6678 -0,0 -0,0012 6,6690 6,6696

AUS/USD 0,702 -0,2 -0,0013 0,7033 0,7033

Bitcoin/USD 80.349,69 -0,1 -66,11 80.415,80 81.497,35

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,35 -0,9 -0,92 103,27

Brent/ICE 116,45 -0,2 -0,27 116,72

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.026,07 +0,8 30,55 3.995,52

Silber 54,19 +0,6 0,30 53,89

Platin 1.540,80 -0,6 -10,03 1.550,83

(Angaben ohne Gewähr)

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October 26, 2026 13:26 ET (17:26 GMT)