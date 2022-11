MÄRKTE USA/Freundlicher Start - Anleiherenditen sinken

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Freundlich ist der Start an den US-Börsen am Dienstag ausgefallen. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,7 Prozent auf 33.934 Punkte, der S&P-500 rückt um 0,5 Prozent vor, die Nasdaq-Indizes ziehen bis zu 0,2 Prozent an. Beim Dollar tut sich wenig, er gibt leicht nach, wird insgesamt aber unterstützt gesehen vom intakten Zinserhöhungsprozess in den USA. Am Anleihemarkt geht es mit den Kursen nach oben, die Renditen sinken also.

Marktteilnehmer sprechen von einer von Vorsicht geprägten Stimmung vieler Akteure wegen der nicht abebbenden Sorgen über Covid-19-Beschränkungen in China und vor dem Hintergrund des laufenden Zinserhöhungszyklus. Man stecke in einer Art Zwickmühle, meint Marktexperte Jim Reid von der Deutschen Bank. In China seien diverse Covid-19-Szenarien denkbar, in nächster Zeit viele weitere Einschränkungen, aber auch stärkere und dauerhaftere Wiedereröffnungen bis zum Frühjahr. Gerade erst wird aus China ein Rekordanstieg der Neuinfektionen gemeldet.

Insgesamt scheinen die Akteure nach der zurückliegenden Erholungsrally nun zunächst auf der Suche nach frischen Impulsen. Die Strategen von Goldman Sachs machen hier mit Blick auf 2023 wenig Mut. Selbst wenn der US-Wirtschaft im Zinserhöhungsprozess eine weiche Landung gelingen sollte, sichere das den S&P-500 in erster Linie nach unten ab, wohingegen sich nach oben kaum Fantasie ergebe, weil das Gewinnsteigerungsmomentum bei den Unternehmen fehle. Dazu heißt es aus dem Handel auf kurze Sicht, dass in der Thanksgiving-Handelswoche die Umsätze traditionell besonders dünn seien.

Für einen Impuls könnte noch der Auftritt von Loretta Mester, Präsidentin der Fed in Cleveland, sorgen. Sie hält um 17.00 Uhr MEZ eine Rede, in der es auch um Löhne und Inflation gehen soll.

Zoom für Ausblick abgestraft

Die Aktie des Videokonferenzanbieters Zoom gibt um knapp 6 Prozent nach. Das Unternehmen hat eine schwache Prognose für das vierte Quartal abgegeben. Dell Technologies legen um 2 Prozent zu. Der Computerhersteller rechnet für 2022 mit einem Umsatzrückgang. Die Quartalsergebnisse übertrafen aber die Schätzungen der Wall Street.

Urban Outfitters gewinnen 5,4 Prozent. Die Bekleidungskette hat gute Quartalszahlen vorgelegt und ist zudem zuversichtlich für das Weihnachtsquartal. Agilent Technologies gewinnen nach den Quartalszahlen gut 6 Prozent.

Ölpreise stabilisiert

Am Ölmarkt können sich die Preise nach der jüngsten tagelangen Abwärtstendenz und dem sehr volatilen Wochenauftakt mit WTI-Tagestiefs um 75 Dollar stabilisieren, sie legen um bis zu 1,5 Prozent zu, WTI- Öl verteuert sich auf 80,80 Dollar je Fass. Für etwas Unterstützung sorgt, dass Saudi-Arabien eine angebliche Fördererhöhung der Opec+ dementiert hat. Das Thema dürfte damit aber nicht vom Tisch sein, heißt es im Handel.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.934,35 +0,7% 234,07 -6,6%

S&P-500 3.969,62 +0,5% 19,68 -16,7%

Nasdaq-Comp. 11.038,08 +0,1% 13,57 -29,5%

Nasdaq-100 11.572,61 +0,2% 19,16 -29,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,52 -1,0 4,53 379,1

5 Jahre 3,95 -5,9 4,00 268,6

7 Jahre 3,89 -3,2 3,92 245,1

10 Jahre 3,79 -4,4 3,83 227,8

30 Jahre 3,87 -3,8 3,90 196,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:05 Mo, 17:30h % YTD

EUR/USD 1,0263 +0,2% 1,0249 1,0242 -9,7%

EUR/JPY 145,08 -0,3% 145,52 145,38 +10,9%

EUR/CHF 0,9773 -0,5% 0,9813 0,9815 -5,8%

EUR/GBP 0,8639 -0,3% 0,8661 0,8685 +2,8%

USD/JPY 141,37 -0,5% 141,96 141,95 +22,8%

GBP/USD 1,1881 +0,5% 1,1837 1,1792 -12,2%

USD/CNH (Offshore) 7,1441 -0,4% 7,1676 7,1817 +12,4%

Bitcoin

BTC/USD 16.074,78 +2,2% 15.716,71 15.978,45 -65,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,97 80,04 +1,2% +0,93 +16,9%

Brent/ICE 88,78 87,45 +1,5% +1,33 +21,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 118,31 116,13 +1,9% +2,18 +73,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.743,89 1.737,63 +0,4% +6,26 -4,7%

Silber (Spot) 21,08 20,83 +1,2% +0,25 -9,6%

Platin (Spot) 994,75 983,85 +1,1% +10,90 +2,5%

Kupfer-Future 3,65 3,57 +2,2% +0,08 -17,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

