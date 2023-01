MÄRKTE USA/Freundlicher Start ins neue Jahr erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Aufschlägen wird die Wall Street zum ersten Handelstag des Jahres erwartet. Nach dem Jahresminus von 20 Prozent 2022 seien die Teilnehmer entschlossen, das neue Handelsjahr positiv zu beginnen, heißt es am Markt. Allerdings tendieren die Terminkontrakte auf die Leitindizes volatil, was nach Aussage von Händlern die Unsicherheit spiegelt, die weiter auf den Märkten lastet.

"Das Kalenderjahr mag sich geändert haben, aber die Themen bleiben dieselben", sagt Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investor: "Rezessionssorgen werden wieder ganz oben auf der Tagesordnung stehen, untermauert durch hohe Inflation und steigende Zinssätze." Viele Anleger könnten aber darauf setzen, dass die restriktive Politik der Zentralbanken angesichts der schwächelnden Wirtschaftsdaten allmählich nachlässt, so Hunter weiter.

Der Internationale Währungsfonds begrüßte das neue Jahr denn auch mit der Warnung, dass ein Drittel der Weltwirtschaft im Jahr 2023 in eine Rezession geraten könnte - ein Abschwung, der sich negativ auf die Unternehmensgewinne auswirken dürfte.

Tesla nach Auslieferungszahlen schwach

Unter den Einzelwerten fallen Tesla vorbörslich um 3,5 Prozent, nachdem das Elektroautounternehmen für das vierte Quartal zwar einen Auslieferungsrekord gemeldet hat, der jedoch die Erwartungen der Wall Street verfehlte. Die Aktie fiel im vergangenen Jahr um rund 65 Prozent.

Dagegen steigen die ADR der chinesischen Elektrofahrzeughersteller NIO (+4,3%), XPeng (+7%) und Li Auto (+7,4%). Sie meldeten starke Auslieferungen für Dezember,

Walt Disney legen um 1,7 Prozent zu. Der Film "Avatar: Der Weg des Wassers" des Unterhaltungsriesen spielte am Feiertagswochenende geschätzte 63 Millionen Dollar ein. Der Film hat nun mehr als 400 Millionen Dollar im Inland und mehr als 1,3 Milliarden Dollar weltweit eingespielt.

Dollar und Anleihen fest

Der Dollar legt gegen den Euro deutlich zu. Ein Grund sind die deutschen Verbraucherpreise, die niedriger ausfielen als erwartet.

US-Anleihen tendieren mit Rezessionssorgen fester. Im Gegenzug fällt die Zehnjahresrendite um 11 Basispunkte auf 3,77 Prozent.

Die Ölpreise geben nach, belastet von der Sorge, dass die Zunahme der Covid-Fälle in China die Nachfrage bremsen könnte.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,36 -5,8 4,42 -5,8

5 Jahre 3,89 -11,2 4,00 -10,8

7 Jahre 3,85 -12,0 3,97 -12,2

10 Jahre 3,76 -12,2 3,88 -12,4

30 Jahre 3,86 -11,1 3,97 -11,1

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 08:10 Mo, 17:29 % YTD

EUR/USD 1,0533 -1,3% 1,0657 1,0655 -1,6%

EUR/JPY 137,90 -1,1% 138,34 139,33 -1,8%

EUR/CHF 0,9874 +0,0% 0,9852 1,0804 -0,2%

EUR/GBP 0,8814 -0,4% 0,8830 0,8845 -0,4%

USD/JPY 130,92 +0,2% 129,87 130,79 -0,2%

GBP/USD 1,1951 -0,8% 1,2061 1,2047 -1,2%

USD/CNH (Offshore) 6,9207 -0,1% 6,8913 6,9285 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 16.723,46 +0,2% 16.745,49 16.725,52 +0,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,48 80,26 -1,0% -0,78 -1,0%

Brent/ICE 84,75 85,91 -1,4% -1,16 -1,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 75,50 77,02 -2,0% -1,52 +11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.835,81 1.823,70 +0,7% +12,11 +0,7%

Silber (Spot) 24,32 23,98 +1,4% +0,34 +1,5%

Platin (Spot) 1.082,40 1.073,95 +0,8% +8,45 +1,4%

Kupfer-Future 3,82 3,81 +0,2% +0,01 +0,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

