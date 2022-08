MÄRKTE USA/Geldpolitik vertreibt Anleger aus Aktien

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Nach einem weiteren schwachen Börsentag sieht es zu Wochenbeginn an der Wall Street aus. Der Dow-Jones-Index startet mit einem Minus von 1,2 Prozent auf 33.297 Punkte, die anderen Indizes geben um bis zu 1,8 Prozent nach. Sie folgen damit der Abwärtstendenz in Europa.

Marktteilnehmer verweisen auf eine Reihe stimmungseintrübender Faktoren, insbesondere geldpolitischerseits, aber auch von Seiten der Markttechnik und saisonalen Mustern am Aktienmarkt, nachdem einige Indizes seit ihren Tiefs Mitte Juli um über 19 Prozent zugelegt haben. Spekulationen, dass der Inflationshöhepunkt in den USA gesehen worden sein könnte und deswegen die US-Notenbanker in ihrem Zinserhöhungsprozess einen Gang zurückschalten könnten, hatten die Zwischenrally ausgelöst.

Zuletzt kamen aber aus Kreisen der US-Notenbanker andere Signale, dass nämlich weiter alles getan werden müsse, die Inflation einzudämmen. Bei dem im späteren Wochenverlauf beginnenden jährlichen Notenbankertreffen in Jackson Hole dürfte sich an diesem Tenor kaum etwas ändern, heißt es ernüchtert am Markt.

In dieses Umfeld passt, dass sich die zehnjährigen US-Marktzinsen nach einem Rücksetzer inzwischen wieder der 3-Prozent-Marke genähert haben, wenngleich sie aktuell wenig verändert liegt, weil Anleihen als sicherer Hafen etwas Zulauf erhalten. Der Dollar steigt mit dem höheren Zinsniveau weiter, der Euro ist wieder unter die Parität gefallen.

Eher beunruhigend wirkt derweil für viele Akteure, dass im für die Weltkonjunktur so wichtigen China ein weiteres Mal binnen Wochenfrist Leitzinssätze gesenkt wurden, um die geschwächte Wirtschaft zu stützen. Und weil der Gaspreis in Europa auf neue Hochs klettert, steigt dort die Gefahr einer Rezession in den kommenden Monaten. Weil die Gasnachfrage auch auf die USA ausweicht, ist dort das Gas mittlerweile so teuer wie zuletzt 2008. Aktuell steigt der Preis um knapp 7 Prozent. Die Sorge vor einer Wirtschaftsschrumpfung drückt auf die Ölpreise. Sie geben um bis zu 3,5 Prozent nach. Entsprechend agieren Teilnehmer am Aktienmarkt wieder risikoscheu und tummeln sich vermehrt auf der Verkäuferseite.

Kursfeuerwerk bei Signify Health

Der Online-Händler Amazon gehört offenbar zu den Bietern bei einer Auktion für das Gesundheitsunternehmen Signify Health. Amazon schließt sich anderen Bietern an, die um den Anbieter von häuslichen Gesundheitsdiensten konkurrieren, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Aktion könnte mehr als 8 Milliarden Dollar bringen. Signify Health machen einen Satz um fast 40 Prozent. Neben Amazon (-2,2%)gehört auch CVS Health (-0,7%) zu den Bietern, wie auch UnitedHealth (-0,4%).

AMC Entertainment sacken um 39 Prozent ab. Dahinter steht zum einen, dass von dem Kinobetreiber am Montag erstmals auch Vorzugsaktien gehandelt werden, zum anderen, dass der Wettbewerber Cineworld (-23,7% in London) möglicherweise wegen schlecht laufender Geschäfte in den USA einen Insolvenzantrag stellen wird.

Die ebenfalls als sogenannte Meme-Aktie geltende Bed, Bath & Beyond verbilligt sich um weitere gut 10 Prozent. Am Freitag war sie um 40 Prozent abgestürzt, nachdem sich der Großaktionär RC Ventures komplett bei dem Inneneinrichter zurückgezogen hatte.

Ford verlieren 5,4 Prozent. Dem Autohersteller Ford droht nach einem Gerichtsurteil eine Schadenersatzzahlung von 1,7 Milliarden Dollar. Dass Tesla den Preis für ihre Fahrerassistenzfunktion im nächsten Monat um 25 Prozent von 12.000 auf 15.000 Dollar anheben will, drückt den Kurs der Aktie um 2,4 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.297,05 -1,2% -409,69 -8,4%

S&P-500 4.165,35 -1,5% -63,13 -12,6%

Nasdaq-Comp. 12.477,42 -1,8% -227,80 -20,3%

Nasdaq-100 13.007,61 -1,8% -235,29 -20,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,29 +6,7 3,22 255,9

5 Jahre 3,12 +3,5 3,09 186,2

7 Jahre 3,07 +2,3 3,05 163,0

10 Jahre 2,99 +1,5 2,97 147,6

30 Jahre 3,22 +1,2 3,21 132,5

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:23 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9997 -0,4% 1,0033 1,0038 -12,1%

EUR/JPY 137,16 -0,2% 137,51 137,64 +4,8%

EUR/CHF 0,9588 -0,4% 0,9626 1,0421 -7,6%

EUR/GBP 0,8466 -0,3% 0,8483 0,8508 +0,8%

USD/JPY 137,15 +0,2% 137,07 137,13 +19,1%

GBP/USD 1,1807 -0,2% 1,1828 1,1798 -12,7%

USD/CNH (Offshore) 6,8643 +0,5% 6,8425 6,8413 +8,0%

Bitcoin

BTC/USD 21.099,67 -2,0% 21.440,17 21.364,04 -54,4%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,55 90,77 -3,5% -3,22 +22,3%

Brent/ICE 94,11 96,09 -2,1% -1,98 +26,4%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 285,01 257,40 +10,7% +27,61 +234,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.737,02 1.747,47 -0,6% -10,45 -5,1%

Silber (Spot) 18,91 19,05 -0,7% -0,14 -18,9%

Platin (Spot) 873,97 898,03 -2,7% -24,06 -10,0%

Kupfer-Future 3,64 3,66 -0,8% -0,03 -17,9%

YTD zu Vortagsschluss

YTD zu Vortagsschluss

