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01.09.2026 15:45:45
MÄRKTE USA/Gestiegene Marktzinsen belasten Wall Street
DOW JONES--An den US-Börsen geht es zum Start in den Dienstagshandel abwärts. Der Dow-Jones-Index fällt um 0,4 Prozent auf 52.986 Punkte. Der S&P-500 verliert 0,7 Prozent und der Nasdaq-Future 1,4 Prozent. Die kräftig gestiegenen Marktzinsen lasten auf den Aktienmärkten und dort besonders auf den als zinsempfindlich geltenden Technologiewerten.
Ursächlich für den Anstieg der Anleiherenditen ist die wachsende Überzeugung am Markt, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung noch in diesem Monat die Zinsen erhöhen wird. Genährt wird diese Erwartung von der als "falkenhaft" interpretierten Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh am Freitag auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole. Daneben befeuert der deutliche Anstieg der Ölpreise Inflationsängste.
Aktuell verteuert sich das Barrel Brentöl um 2,2 Prozent auf 92,48 Dollar. Die jüngst wieder aufgeflammten wechselseitigen Angriffe der USA und des Irans treiben den Preis nach oben. Zunächst hatten US-Streitkräfte iranische Ziele angegriffen, worauf der Iran Ziele in Jordanien angriff, wo US-Truppen stationiert sind. Die Bedingungen für den Schiffstransport von Öl seien nach wie vor schwierig, kommentierte MUFG und verwies auf einen Bericht, wonach ein Öltanker in der Nähe des Omans attackiert wurde. Allerdings transportierten Ölproduzenten trotz der Risiken weiter Öl durch die Straße von Hormus, was eine gewisse Erleichterung bedeute.
Am Anleihemarkt lassen die Zinserhöhungserwartungen die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,79 Prozent steigen. Der Dollar folgt den Marktzinsen nach oben. Der Dollarindex gewinnt 0,2Prozent. Der Goldpreis gibt derweil um 2,1 Prozent auf 4.353 Dollar je Feinunze nach. Steigende Zinsen mindern die Attraktivität des zinslos gehaltenen Edelmetalls.
An Konjunkturdaten werden der Einkaufsmanagerindex von S&P Global und der ISM-Index jeweils für das verarbeitende Gewerbe aus dem August, die Bauausgaben aus dem Juli und die Daten zu Stellenangeboten aus dem Juli veröffentlicht.
Unternehmensnachrichten sind rar. Erst nach Börsenschluss werden Dell und Palo Alto Networks Geschäftszahlen vorlegen.
Im besonders belasteten Technologiesektor verbilligen sich Nvidia um 2 und Advanced Micro Devices um 2,8 Prozent. Micron geben um 1,5 Prozent nach.
In der dritten Reihe sind Gopro zunächst vom Handel ausgesetzt, nachdem der angeschlagene Kamerahersteller den Zusammenschluss mit Starman Optical bekanntgegeben hat. Vorbörslich waren die Titel zeitweise um rund 70 Prozent gestiegen. Grund für den vorbörslichen Kurssprung war nach Angaben aus dem Handel die Nachricht, dass der Youtuber Mark Fischbach (Markiplier) einen Anteil von 8,5 Prozent an dem angeschlagenen Kamerahersteller erworben habe.
Sono Group verteuern sich um 50 Prozent. Das Unternehmen hat eine unverbindliche Absichtserklärung zur Fusion mit der Sport-Investmentgesellschaft Sports One abgegeben, um künftig Minderheitsanteile an Profisport-Franchises wie etwa NFL oder NBA zu erwerben.
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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
DJIA 52.985,53 -0,4 -200,37 53.185,90
S&P-500 7.631,99 -0,7 -54,15 7.686,14
NASDAQ Comp 26.008,05 -1,4 -362,84 26.370,89
NASDAQ 100 29.000,80 -1,5 -456,17 29.456,97
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,37 +0,02 4,38 4,35
5 Jahre 4,53 +0,02 4,54 4,51
10 Jahre 4,78 +0,02 4,80 4,76
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:12
EUR/USD 1,1598 -0,2 -0,0018 1,1616 1,1591
EUR/JPY 185,64 +0,0 0,0700 185,57 185,5500
EUR/CHF 0,9393 +0,1 0,0005 0,9388 0,9376
EUR/GBP 0,8564 -0,1 -0,0009 0,8573 0,8555
USD/JPY 160,04 +0,2 0,3100 159,73 160,0500
GBP/USD 1,354 -0,1 -0,0007 1,3547 1,3546
USD/CNY 6,722 +0,0 0,0023 6,7197 6,7260
USD/CNH 6,7224 +0,1 0,0046 6,7178 6,7301
AUS/USD 0,715 -0,2 -0,0016 0,7166 0,7163
Bitcoin/USD 77.598,02 -1,6 -1.266,88 78.864,90 77.931,68
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 88,37 +3,0 2,61 85,76
Brent/ICE 92,48 +2,2 1,99 90,49
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.352,85 -2,1 -95,44 4.448,29
Silber 64,74 -2,7 -1,78 66,52
Platin 1.764,28 -1,5 -26,64 1.790,92
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/hab
(END) Dow Jones Newswires
September 01, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)
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